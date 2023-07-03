Общество 03 июля 2023, 21:17 Деньги на смерти. Мошенники устроили сбор на похороны погибшего мальчика Юрист Ярмуш заявила, что похороны опекаемого ребенка оплачивает государство Telegram

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Смерть шестилетнего мальчика стала поводом для наживы. Нечистые на руку граждане организовали сбор денег якобы на похороны ребенка. Большинство таких групп в соцсетях уже удалось заблокировать. Теперь дело за полицией — мошенники вполне подпадают под соответствующую статью Уголовного кодекса.

Заработок на трагедии

Пять дней назад, 29 июля, в Екатеринбурге нашла тело шестилетнего мальчика. Он жил в семье своей опекунши. Выяснилось, что женщина скрывала гибель ребенка около полугода и только 26 июня обратилась в полицию, заявив, что воспитанник сбежал из дома.

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Причину и время смерти мальчика должна определить экспертиза. Опекуншу отправили в СИЗО на два месяца. Ее подозревают в истязании и убийстве дошкольника, а также в том, что она как минимум несколько месяцев продолжала получать выплаты на погибшего.

Тем временем мошенники попытались нажиться на смерти ребенка. Они создали группы в соцсетях, где представлялись волонтерами, журналистами или друзьями семьи, собирали деньги на «свечи, иконки и похороны» мальчика. То, что он был мусульманином, преступников не смущало.

Родные и СМИ не вели сборов

Местные журналисты сразу отреагировали на появление мошенников и сообщили о нелегальных сборах средств. Они подчеркнули, что никакие городские СМИ в них не участвуют и не выступают организаторами, написал сайт E1.ru.

Поисково-спасательная организация «ЛизаАлерт» Екатеринбурга также заявила, что не имеет никакого отношения к сбору денег. Волонтеры отметили, что никогда не берут ни копейки от частных лиц или предприятий ни за поиски, ни на похороны или на помощь пострадавшим.

Двоюродный брат погибшего мальчика также выступил с видеозаявлением, в котором утверждает: никто из семьи деньги на похороны не собирает. Единственное, о чем просил молодой человек: посодействовать, чтобы отец ребенка, который сейчас сидит в СИЗО, смог попасть на похороны сына.

Уже известно, что похоронами дошкольника будет заниматься городская мусульманская община. Никаких сборов она также не ведет. Церемония прощания пройдет в мечети Абу-Ханифа ориентировочно 5 или 6 июля.

Предполагается, что гроб выставят на площади перед мечетью. Проститься с ребенком смогут все желающие, вне зависимости от вероисповедания. После состоится прощание по мусульманской традиции и отъезд на кладбище.

Однако, несмотря на все эти заявления, мошенники еще некоторое время продолжали сборы, кочуя по соцсетям и открывая все новые и новые группы. На данный момент все известные сообщества, где появлялись сборы на похороны, заблокированы или отсутствуют в Сети.

Мечеть Абу-Ханифа в Екатеринбурге / «ВКонтакте»

Ребенок на попечении государства

Специалист по гражданскому и международному праву, судебным разбирательствам и судам по опеке над детьми Мария Ярмуш пояснила «360», что ребенок, родителей которого лишили родительских прав, находится на полном обеспечении государства.

Мальчика передали на попечение опекуну, который получал за это от государства зарплату, по договору исполняя функции приемной семьи. Кроме того, ребенок также получал алименты, детские выплаты и все положенные пособия. Мария Ярмуш юрист

Ярмуш уточнила, что погребение мальчика и все, что с этим связано, оплачивает местный бюджет. Проследить за исполнением должны органы опеки и попечительства. Ведь именно они в случае изъятия ребенка из семьи несут ответственность за защиту прав и законных интересов несовершеннолетнего, в том числе и после его смерти.

«Если какая-то мусульманская община хочет принять в этом участие, это вполне возможно сделать по договоренности с муниципальными властями — администрацией города», — сказала юрист.

Игрушки, которые горожане принесли к дому погибшего ребенка / Телеканал «360»

Незаконные частные сборы

Проходимцы, которые собирают деньги с доверчивых людей, заявляют, что лишь «принимают добровольные пожертвования». Ярмуш подчеркнула, что это все равно незаконно и подпадает под 159-ю статью Уголовного кодекса РФ — «Мошенничество».

Они путем обманных действий и заявлений получают денежные средства граждан, тратят их на себя в своих интересах. Конечно, это мошенничество. Если там будет большая сумма собрана, то в крупном размере. Это не пожертвования, это обман людей! Мария Ярмуш

Ярмуш добавила, что россиянам нужно быть более недоверчивыми и осторожными. Нельзя давать возможность преступникам, которые ради наживы цинично используют громкое дело, чтобы заполучить даже небольшие суммы.

«Порядочные люди передают свои деньги мошенникам, отрывают от себя и семьи, вместо того, чтобы использовать их на реальную благотворительность. Ведь есть проверенные организации, известные фонды, которые имеют государственную аккредитацию», — напомнила юрист.

Она добавила, что, как правило, нечистые на руку граждане ведут сборы на личные карты. Поэтому ни в коем случае нельзя перечислять средства никаким физическим лицам, на какое бы «доброе дело» они ни собирали деньги.