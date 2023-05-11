11 мая 2023, 13:26
День Республики в 9-й раз отмечают в ДНР. Эта годовщина особенная
Улицы Донецка украсили ко Дню Республики, но празднования пройдут онлайн
С самого утра 11 мая дончане поздравляют друг друга с праздником — с Днем Республики. Это уже девятая годовщина, но первая в статусе российского региона. Корреспондент «360» Елена Конова показала, как выглядит столица Донецкой Народной Республики в особенный день.
Несмотря на то, что улицы в Донецке довольно пустые, в воздухе витает праздничная атмосфера. По всему городу развесили плакаты.
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Праздничные митинги и шествия в обычном формате проводить небезопасно, поэтому большинство мероприятий будет проходить онлайн.
Атаки ВСУ на жилую инфраструктуру городов и населенных пунктов республики продолжается на протяжении вот уже девяти лет.
«На долю жителей Донбасса выпало немало испытаний, долгие годы блокады и военной агрессии со стороны украинского режима», — отметил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Он подчеркнул, что жители республики показали всему миру, что способны дать отпор врагу и бороться на стороне правды и справедливости. Теперь Русский Донбасс вернулся на свою историческую Родину.
Мы всегда будем будем защищать свое право говорить на родном языке, бережно хранить нашу культуру, историю и традиции, в этих корнях — наша сила, залог нашего духовного здоровья.
Денис Пушилин
врио главы ДНР
В представительстве ДНР в СЦКК также выразили уверенность, что общими усилиями жители смогут преодолеть любые вызовы и разделить общую победу.
Накануне под огнем противника оказался Петровский район столицы ДНР. По данным мэра города Алексея Кулемзина, в результате пострадала девочка 2019 года рождения, мужчина и три женщины. В поселке городского типа Александровка ранения получила 13-летняя школьница.
Расследованием преступлений украинских военных занимаются российские следователи. Нескольких фигурантов уже приговорили к длительным срокам лишения свободы.
«Нацизм может быть побежден только торжеством закона. Ради этого и работают следователи СК России», — подчеркнул глава ведомства Александр Бастрыкин в своем обращении по случаю Дня Республики.
Он отметил, что, несмотря на все тяготы, выпавшие на долю жителей ДНР, в республике восстанавливают инфраструктуру, экономику и социальную сферу.
«Впереди еще много масштабных задач. И решить их возможно лишь в единстве наших народов», — заключил Бастрыкин.
ДНР
Донецк
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