Эксклюзив 20 августа 2023, 19:22 День лени отмечают 20 августа. Нужно ли с ней бороться и как это делать правильно Психолог Зберовский в День лени объяснил ее плюсы и способы мотивации Unsplash

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Всемирный день лень традиционно отмечают 20 августа. В этот необычный праздник «360» поговорил с психологом Андреем Зберовским о плюсах и минусах лени, а также главных способах борьбы с ней. Эксперт убежден, что лень в силу роста социального иждивения стала одной из проблем общества, а отождествлять ее с отдыхом неправильно.

Далее — его прямая речь.

У лени есть плюсы

Плюс у лени только один. Она помогает найти нестандартные и неожиданные варианты решения различных жизненных ситуаций с минимальным количеством. То есть может оптимизировать деятельность человека, уменьшить его трудозатраты.

Лень может подталкивать человека к эксплуатации других людей, изобретению каких-то новых средств технологических, технических, компьютерных, чтобы упростить решение тех ил иных задач и освободить больше времени для ничегонеделания.

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Поэтому, да, у лени есть плюсы, но только в том случае, когда она активизирует интеллектуальную деятельность человека. То есть речь не идет о том, что человек просто лежит

Лень и отдых — не одно и то же

Не нужно путать лень и отдых. Когда человек просто устал от активной деятельности, он дает себе возможность на выходных выспаться или на неделю в отпуск съездить. Это отдых. А лень — это не короткое состояние, а именно длительное.

Два-три дня отдохнуть — это не лень. Лень — это модель поведения человека, такая системная, долгая, на протяжении больших периодов жизни. Но лень и отдых — не одно и то же.

Как побороть лень

Чтобы побороть лень, у человека должна быть мотивация, чтобы изменить режим своей жизни и отдыха. Человек должен поставить перед собой те цели, которые стоят того, чтобы он хотел приложить усилия и заставить себя работать. Лечение лени — в мотивации.

Второе — это привычки. Как известно, привычка — вторая натура. Человек, который начинает систематически чем-то заниматься, например, спортом или книжки читать, делать конспекты, что-то изучать, он постепенно приучается, что какую-то часть его дня все-таки занимает активная деятельность. И эта привычка потом переходит в привычку работать.

Привычка что-то делать и мотивация — это самое главное, что дает результат. Просто поддержка близких людей, которые будут говорить: «Давай, соберись, тряпка» — не сработает. Потому что, если нет собственного мотива, внешний мотив не будет эффективен.

Даже если любимый человек будет говорить: «Давай вместе делать что-то» — это может подействовать, но только на какое-то очень ограниченное время. Поэтому главное — иметь длительный мотив. Именно он позволяет человеку преодолеть лень.

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Нужно ежедневно делать что-то, что приближает вас к желанной цели, что позволяет ее добиться. Образование вы получаете или навыки необходимые развиваете, улучшаете свой внешний вид, занимаясь в спортзале, хотите движения по карьерной лестнице и так далее.

Первичен мотив, который поспособствует острому желанию добиться чего-то.

В наше время много видов деятельности в информационном пространстве, и проблема лени активизируется. Вспомните, 200-300 лет назад ленивые люди просто вымирали, потому что, если ты не поработал, не посадил и не собрал урожай, зимой ты просто не выживешь.

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Сейчас за счет того, что социальное иждивение растет, мамы, папы, бабушки и дедушки с голоду умереть не дадут.

Ленивых становится больше. И это проблема общества. Поэтому становятся так популярны коучи, психологи, которые мотивируют людей.