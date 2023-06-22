Эксклюзив 22 июня 2023, 15:42 День, когда пробудилось Зло. Не повторить снова Писатель Беседин: нацизм стал конечной точкой фашистского направления Запада Цветы, возложенные к Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» в День памяти и скорби во Владивостоке / РИА «Новости»

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Двадцать второго июня 1941 года нацистская Германия напала на Советский Союз. В учебниках сказано, что война началась в четыре утра. На самом деле, первые бомбардировки произошли в три часа 15 минут — атаковали Севастополь и Кронштадт. О том, почему важно помнить об этом дне, — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

Много сказано, подчас избыточно много, о том, что произошло тогда. На мой взгляд, важно сегодня сделать несколько серьезных акцентов.

Во-первых, наша Победа тогда во многом была достигнута вопреки, а не благодаря. Потому что нам противостояла совершенная машина смерти, система смерти, заточенная исключительно на одно — на искоренение любой жизни, той, что не регламентировалась указами Третьего рейха.

Участники патриотической акции «Завтра была война», приуроченной ко Дню памяти и скорби, на Мамаевом кургане в Волгограде / РИА «Новости»

Много лет я провел в архивах, изучая деятельность немецких нацистов. И пришел к следующему выводу: так выглядит абсолютное, совершенное Зло. Отточенное, вышколенное, нацеленное на результат.

И отсюда вытекает во-вторых. Победа 9 мая не была просто торжеством одной страны над другой, нет — тогда Добро переломило хребет Злу, загнало его в преисподнюю. Но не добило, не выкорчевало полностью. Нацизм в той или иной форме перебрался обратно на Запад.

Почему обратно? Все просто.

Нам врут, когда говорят, что Гитлер и нацизм стали некоей аномалией, неким исключением для Запада. Отнюдь не так. Нацизм стал следствием и, по сути, конечной точкой фашистского направления Запада. От Древнего Рима с его культом садизма через рабовладения и до тех дней XX века.

Участница международной акции «Огненные картины войны», приуроченной ко Дню памяти и скорби, зажигает свечи на территории Мемориального комплекса «Саур-Могила» / РИА «Новости»

В том числе оттого — и это в-третьих — Запад так стремился приватизировать победу над нацизмом. Ведь должен быть лишь один уничтожитель Зла.

Вместе с тем важно самому максимально откреститься от этого Зла. Поэтому Запад усилиями Нольте, Добрянски и прочих постарался приравнять фашизм к коммунизму, коммунизм — к СССР, СССР — к России, а затем все свести к русским. Запад бы и Гитлера оправдал, если бы не холокост.

РИА «Новости»

В-четвертых неутешительно. Потому что мы дали отобрать Победу в медиаполе. И теперь так сложно убедить остальной мир, что ее в первую очередь добыли наши деды и прадеды — люди, сделанные из совершенно особого вещества.

Как у Гроссмана (эти слова высечены на Мамаевом кургане): «Железный ветер бил им в лицо, а они все шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника. Люди ли шли в атаку, смертны ли они?!»

Люди во время торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском Мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, посвященной Дню памяти и скорби. В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война / РИА «Новости»

Они снискали бессмертие, да. Но мы смертны. Потому что наш внутренний человек задавлен ложью и модерном. Традиция прервана.

И не стоит убеждать других в той нашей Победе. Важно убедить в первую очередь самих себя. Чтобы люди, идущие за великими, не зевали на фильмах о Великой Отечественной войне. Чтобы фильмы эти были достойными. Чтобы не звучал идиотский мем «Пили бы сейчас баварское». Чтобы Память была не казенной, бюрократической, а истинной.

Потому что Зло живуче. Оно переселяется из страны в страну, из народа в народ, из одного человека в другого. Зло — это вирус. И в первую очередь вирус беспамятства.

Память о той Победе, понимание того, что совершили наши предки, — прививка от этого Зла. Только так ему противостоять можно и нужно. Чтобы 22 июня 1941 года никогда больше не повторилось.