Эксклюзив 03 июня 2023, 14:41 «Дельфины» знают, что такое плохо. Как в Донецке готовят к соревнованиям детей-инвалидов «360»: детей-инвалидов в Донецке готовят к соревнованиям по плаванью без воды

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Корреспондент «360» Виктория Комогорцева посетила общественную организацию «Дельфины» ДНР. Она показала, как занимаются дети-пловцы с ограниченными возможностями.

Сейчас в Донецке нет воды, поэтому для ребят приходится проводить «сухие» тренировки. Плавать в бассейне нет возможности, но спортсмены все равно ездят на соревнования и берут призовые места.

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«80 детей у нас занимается, более 2000 детишек — подопечные, которым мы помогаем по всей Донецкой Народной Республике», — рассказала директор Донецкой общественной организации для детей-инвалидов и их родителей «Дельфины» Ольга Волкова.

Организация не только тренирует детишек, но и занимается благотворительностью. Она отправляет помощь в дома престарелых, дома малюток и детские дома семейного типа, а также на освобожденные территории. Вещи первой необходимости в организацию приносят Русская Гуманитарная Миссия, военные. Как подчеркнула директор, все знают, что если в «Дельфины» что-то попадает, это всегда дойдет до адресата.

«„Дельфины“ знают, что такое плохо, поэтому помогают другим», — сказала она.

В честь Дня защиты детей ребята получили подарки от Подмосковья, чему были рады. Представители Московской области пообещали помогать общественной организации «Дельфины» постоянно.

«Я надеюсь, что такие же подарки мы сможем передать и в область — нашим лежачим деткам», — отметила Ольга.

Общественная организация «Дельфины» занимается спортивной реабилитацией взрослых и детей с ограниченными возможностями. С 2011 года, самого начала своей работы, она начала помогать жителям Донецка, а сейчас — нуждающимся со всей республики.