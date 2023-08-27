Общество 27 августа 2023, 13:30 Дефицита не будет. Книгоиздатели перейдут на российскую бумагу после санкций ЕС Президент ГИПП Сергей Моисеев исключил возникновение дефицита бумаги в России РИА «Новости»

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Крупнейшие книгоиздатели, такие как «Эксмо-АСТ», «Альпина» и «Парето-Принт», почти полностью перешли на отечественную бумагу. Как изменились цены на материал, испытывают ли производители товара дефицит, а также что ждет отрасль в будущем — в материале «360».

За полтора года санкций со стороны Евросоюза в отношении поставок в РФ мелованной бумаги отечественные издательства практически полностью перешли на российские аналоги. Слова участников рынка подтвердили в Минцифры.

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Несмотря на то, что объемы закупки бумаги в азиатских странах увеличились почти на 300%, для отечественной книжной индустрии они остались незначительными и составили не более 5% от потребления российских сортов газетной, офсетной, типографской и мелованной бумаги. Таким образом, на бумагу российского производства приходится около 95% потребления. Потребности отрасли в офсетном материале полностью покрываются собственным производством, сообщал РБК.

Текущая ситуация

Президент Гильдии издателей периодической печати (ГИПП) Сергей Моисеев рассказал «360» о текущей ситуации с производством бумаги в России. По его словам, отечественный материал по качеству не хуже зарубежного. Однако ассортимент бумаги стал намного меньше. Особенно это касается переплетных материалов для книг.

«Вся полиграфия под санкциями, вся абсолютно, вся номенклатура. То есть не только бумага, но и краски, а самое страшное — запчасти для оборудования, потому что оборудование все импортное полностью», — отметил эксперт.

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Повысились ли цены на российскую бумагу?

В производстве бумаги существуют импортные составляющие. В частности, используется зарубежное оборудование для выделки материала. Кроме того, в России выросли цены на электроэнергию. В совокупности это спровоцировало рост стоимости бумаги.

«Химия, которая используются при изготовлении бумаги, импортная, поэтому повысились цены», — объяснил Моисеев.

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Будет ли дефицит

По словам специалиста, в настоящее время есть дефицитные позиции, но этот вопрос решается. Например, производители меняют плотность материала. Российский рынок неоднозначный, но говорить о катастрофическом дефиците нельзя.

«Нельзя сказать, что у нас катастрофический дефицит, по некоторым позициям случается. Что-то выравнивается, что-то опять уходит в дефицит, то есть рынок неоднозначный», — подчеркнул Моисеев.

Разницу в качестве импортной и российской бумаги может заметить разве что профессионал. Типографии предлагают заказчикам компромиссные варианты, которые незначительно сказываются на качестве материала. Некоторые издания перешли на немелованную бумагу, при этом значительно сэкономив деньги. Однако потребитель привыкает к подобным нюансам.

«Журнал „7 дней“ долгое время печатался на мелованной бумаге. Сейчас он уже года полтора-два печатается на немелованной бумаге. Сначала, конечно, было видно, сейчас привыкли, вроде ничего, хотя он значительно сэкономил по деньгам. Я имею ввиду в изготовлении. Значит, наверное, потребитель привыкает к каким-то нюансам. Мы стараемся предложить компромиссные варианты», — отметил эксперт.

Сами книгоиздатели отметили, что поставщики представляют бумагу в слишком узком ассортименте. При этом никто из издателей не стал критиковать качество отечественного сырья, так как оно не уступает европейским аналогам.