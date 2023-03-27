Совет ветеранов Волгограда предложил переименовать город в Сталинград. Жителям в течение недели предложат пройти опрос и высказать свое мнение по этому поводу. Однако в ближайшие месяцы решение об изменении названия населенного пункта принимать не будут, отметил председатель областной думы Александр Блошкин . Возникшая идея о возвращении исторического наименования, которое прочно связано с победой над фашизмом, неслучайна.

Далее — прямая речь собеседников «360».

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Историк и политолог Вардан Багдасарян: Сталинград — несокрушимый победитель фашизма

Датой основания города считается 1589 год. Историческое название — Царицын. По-видимому, [название появилось] от тюркского обозначения слова «желтый», «красивый остров». Потом это стало ассоциироваться с царским городком — Царицын.

В таком качестве [город пробыл] до 1925 года. А с 1925 по 1961 годы носил название Сталинград. В 1961 году в связи с политикой десталинизации, которую проводил Никита Хрущев (первый секретарь ЦК КПСС — прим. ред.), Сталинград переименовали в Волгоград. Как и, в общем-то, другие города, носившие имя Сталина: в частности, Сталинабад переименовали в Душанбе, а Сталино — в Донецк. Ну и другие города, которые носили связанные со Сталиным названия — а их было немало — сменили свое историческое название.

РИА «Новости»

Общественность в значительной степени ассоциирует Сталинград со Сталинградской битвой. Это, безусловно, одна из величайших битв вообще в истории человечества. Это символ победы над фашизмом. И именно как Сталинградская, а не Волгоградская битва.

И в нашей стране, и за рубежом, когда говорят о победе над нацизмом, вспоминается образ Сталинграда: во-первых, как несокрушимого города, который выдержал наступление фашистов, прорвавшихся к Волге. И как символ величайшей Победы.

Поэтому неофициально среди разных групп населения, как я понимаю, среди волгоградцев — но не только их — как у нас в стране, так и за рубежом все равно сохранилось название Сталинград.

Более того, несколько раз в году, в частности, на 2 февраля (День Сталинградского контрнаступления), на 23 Февраля и 9 Мая город переименовывают. Не знаю, есть ли такое где-то еще, но <…> город на некоторое время возвращает свое наименование.