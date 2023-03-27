27 марта 2023, 22:22
Дань исторической справедливости. Что стоит за идеей переименовать Волгоград в Сталинград
Публицист Вассерман поддержал инициативу вернуть Сталинград на карту России
Совет ветеранов Волгограда предложил переименовать город в Сталинград. Жителям в течение недели предложат пройти опрос и высказать свое мнение по этому поводу. Однако в ближайшие месяцы решение об изменении названия населенного пункта принимать не будут, отметил председатель областной думы Александр Блошкин. Возникшая идея о возвращении исторического наименования, которое прочно связано с победой над фашизмом, неслучайна.
Далее — прямая речь собеседников «360».
Историк и политолог Вардан Багдасарян: Сталинград — несокрушимый победитель фашизма
Датой основания города считается 1589 год. Историческое название — Царицын. По-видимому, [название появилось] от тюркского обозначения слова «желтый», «красивый остров». Потом это стало ассоциироваться с царским городком — Царицын.
В таком качестве [город пробыл] до 1925 года. А с 1925 по 1961 годы носил название Сталинград. В 1961 году в связи с политикой десталинизации, которую проводил Никита Хрущев (первый секретарь ЦК КПСС — прим. ред.), Сталинград переименовали в Волгоград. Как и, в общем-то, другие города, носившие имя Сталина: в частности, Сталинабад переименовали в Душанбе, а Сталино — в Донецк. Ну и другие города, которые носили связанные со Сталиным названия — а их было немало — сменили свое историческое название.
Общественность в значительной степени ассоциирует Сталинград со Сталинградской битвой. Это, безусловно, одна из величайших битв вообще в истории человечества. Это символ победы над фашизмом. И именно как Сталинградская, а не Волгоградская битва.
И в нашей стране, и за рубежом, когда говорят о победе над нацизмом, вспоминается образ Сталинграда: во-первых, как несокрушимого города, который выдержал наступление фашистов, прорвавшихся к Волге. И как символ величайшей Победы.
Поэтому неофициально среди разных групп населения, как я понимаю, среди волгоградцев — но не только их — как у нас в стране, так и за рубежом все равно сохранилось название Сталинград.
Более того, несколько раз в году, в частности, на 2 февраля (День Сталинградского контрнаступления), на 23 Февраля и 9 Мая город переименовывают. Не знаю, есть ли такое где-то еще, но <…> город на некоторое время возвращает свое наименование.
Депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман: часть преступного замысла Хрущева
Во-первых, это не переименование, а именно восстановление исторического названия. Во-вторых, за этим историческим названием [стоит] очень серьезное событие не только Великой Отечественной войны, но и Гражданской.
Собственно, город назвали Сталинградом в 1925 году по просьбе местных жителей — за то, что под руководством Иосифа Виссарионовича Джугашвили в 1918–1919 годах он очень долго и эффективно отбивался от белогвардейцев.
Правда, потом, уже после того, как Джугашвили и Климента Ефремовича Ворошилова, который занимался собственно военной стороной вопроса, перебросили на более важное в тот момент направление, белогвардейцы на полгода захватили город. И за это время натворили такого, что жители очень хорошо поняли, от чего Джугашвили с Ворошиловым их защищали на протяжении года.
Кстати, тогда же в честь Ворошилова переименовали его родной город Луганск в Ворошиловград.
Отменил название Сталинград Хрущев, когда пытался перевалить вину за большой террор с той группы, к которой сам принадлежал — а это партийный аппарат областного и республиканского уровня, — на тех, кто как раз этому самому большому террору противостоял.
Более того, большой террор был в значительной мере направлен против начатой под руководством Джугашвили и жизненно необходимой для страны управленческой реформы.
Название Волгоград следует считать частью преступного замысла Хрущева с его подельниками, и нет никаких причин сохранять это название. Я надеюсь, что большинство жителей города поддержат восстановление исторической справедливости.
История
Иосиф Сталин
Великая Отечественная война
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