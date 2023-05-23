Эксклюзив 23 мая 2023, 19:21 «Чувствует безнаказанность». Бизнесмена обвинили в жестокости к сыну и его матери Родившая алжирскому бизнесмену сына россиянка обвинила его в желании отнять ребенка РИА «Новости»

Читать 360tv в

Дистрибьютер бренда Polaris, учредитель компании «Брандт» Урради Абделькадер ищет контакта с сыном и постоянно ждет мальчика у дома. Сам ребенок не хочет общаться с биологическим отцом, а каждая их встреча заканчивается истерикой. Отчим ребенка Сергей рассказал «360», что алжирский бизнесмен с мая 2022 года следит за их семьей и постоянно угрожает мужчине и его жене — матери ребенка.

Бездействие полиции

По словам Сергея, предприниматель нарушает неприкосновенность частной жизни. С марта 2023 года в отношении Абделькадера проводят доследственную проверку. Бизнесмен, отметил мужчина, якобы угрожает убийством и пытается нанести увечья всей семье. Но в полиции, несмотря на доказательства, отказывают в возбуждении уголовных дел.

Реклама

В мае 2022 года, по версии Сергея, Урради подрался с ним на территории олимпийского комплекса «Лужники», где проходил детский международный футбольный турнир «ФШМ CUP». Отчим ребенка получил легкий вред здоровью. В этот же день, уточнил Сергей, Абделькадер ударил и сына. Но сотрудники отдела полиции не отправили ребенка на медэкспертизу для доказательства того, что он получил телесные повреждения.

Сергей также заявил, что спустя месяц после потасовки Урради сломал руку матери своего ребенка — Дарье Новиковой. Однако фигурантов в материалах по этому делу не оказалось.

Кроме того, отчим ребенка заверил, что бизнесмен угрожал сломать вторую руку, когда женщина не пускала его на порог своей квартиры. Сергей подчеркнул, что в полиции проигнорировали представленные видеозаписи, на которых показаны моменты удара.

На следующий день после нанесения увечья правой руки жены <…> Урради Абделькадер пришел в сопровождении своих людей <...> и ломился в чужую квартиру с фразой: «Сейчас я тебе вторую руку сломаю». Сергей отчим ребенка

По словам Сергея, у них с предпринимателем случилась еще одна потасовка у квартиры, в которой проживает ребенок Урради. Все происходило якобы при сотрудниках полиции. Отчим ребенка подчеркнул, что, помимо прочего, на Абделькадера подали иск в суд с требованием признать его банкротом из-за неуплаты алиментов.

«Моя семья столкнулась с тем, что <…> иностранный гражданин „с кошельком“ может совершать противоправные действия на протяжении длительного времени, а коррумпированные сотрудники его прикрывать. А он, чувствуя безнаказанность, о чем неоднократно писал <…> моей жене, продолжает совершать преступления», — сказал Сергей.

Мальчик боится биологического отца

В какой-то момент Абделькадер решил, что его сыну будет лучше с ним. Бизнесмен обратился в суд с просьбой передать ребенка ему. Но мать мальчика планирует показать на заседании все имеющиеся записи, на которых видно, как биологический отец общается с ребенком.

Дарья перестала выходить из дома без нагрудного видеорегистратора. Благодаря этому, по ее словам, она смогла даже запечатлеть потасовку в «Лужниках» и общение с Абделькадером через дверь, когда тот угрожал сломать ей руку.

В распоряжении женщины, по ее словам, есть кадры, на которых мальчик кричит, что ненавидит отца. Ребенок якобы некомфортно чувствует себя в компании со взрослым и уверяет, что Урради издевался над ним в лифте и не пускал домой. Мальчик боится, что бизнесмен заберет его у матери и увезет из России.

Женщина заверила, что ее жизнь превратилась в ад, а правоохранители не разбираются в деле. Она предположила, что бизнесмен подкупил их. Новикова подала встречный иск против биологического отца ее сына. Женщина хочет лишить Абделькадера родительских прав. В воспитании мальчика, по ее словам, предприниматель особого участия не принимал. Также он задолжал алименты на сумму около пяти миллионов рублей.

Но дело не в деньгах, а в психическом состоянии ребенка. Заседание, на котором решится судьба мальчика, состоится через пару недель. Сам ребенок уже сделал свой выбор — он хочет остаться с матерью.