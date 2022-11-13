Общество 13 ноября 2022, 14:00 «Чтобы достичь успеха, нужно быть немного сильнее». Владелица швейной фабрики — о формуле успеха Владелица швейной фабрики Булаевич рассказала о важности семейных связей в бизнесе Телеканал "360"

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История ООО «Швейная фабрика Булаевич», которая производит те самые уникальные брюки с несминаемой стрелочкой, довольно интересная. Она прошла путь от небольшого квартирного производства до гигантской фабрики в Подмосковье. Ее владелица Ольга Булаевич поделилась с «360» своей формулой успеха.

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Все началось на кухне

Как показывает практика, любой бизнес начинается с какой-либо мелочи, будь то разговор на кухне с близким человеком или детская мечта, до которой наконец-то дошли руки. Создать собственное швейное производство Ольге Булаевич помог именно супруг, который в далеком 1998 году подал ей эту идею. О каких-либо возможных трудностях пара в тот момент не думала. Им казалось, что все преодолимо.

Это был осознанный выбор, потому что времена были тяжелые, работы как таковой не было. Мы, собственно говоря, придумали, муж придумал этот бизнес, и я его поддержала в этом Ольга Булаевич.

Первое время именно супруг Ольги Булаевич занимался закупкой ткани. Он регулярно ездил за границу, откуда привозил чемоданы тканей весом по 20-30 килограммов. Каждый образец проходил самый строгий отбор: его растягивали, стирали, наблюдали за тем, как ведет себя материал. Все это было нужно для того, чтобы потом заказать лучший и пошить качественную продукцию.

От крошечного цеха до гигантской фабрики

Первая производственная площадка занимала всего 50 квадратных метров. Производство росло. Сначала шили и блузки, и юбки, а в начале нулевых было принято необычное решение — шить только женские брюки.

«Это выбор покупателя, оптового покупателя. Вы не подумайте, что фабрика стала от этого меньше», — добавила она.

Сейчас производственные цеха на фабрике Булаевич занимают весь первый этаж огромного здания. За 23 года ей удалось расширить производство с 50 до 2000 квадратных метров.

Титанический труд

Ольга постоянно в разъездах. За каждой из командировок стоит огромный труд. Это не просто разъезды по всему миру и отдых на пляжах, объяснила она. В каждой поездке Ольге или ее супругу нужно выбрать правильный товар, ведь от этого зависит все: и производство, и люди, и потребитель. Как правило, ткани закупают в Турции, а фурнитуру — в Китае.

Каждое изделие проходит долгий путь. Из раскройного цеха брюки попадают в швейный, но и это еще не все. При помощи бокового шагового шва на специально заточенном на брюки оборудовании сотрудникам Ольги удается создать те самые стрелочки. Дальше изделия попадают на пресс.

Семейный бизнес

С самого начала производства Булаевич удалось создать верную команду. Главный секрет этого — в работе с членами семьи.

Телеканал "360"

Это проще, потому что мы знаем потенциал каждого члена семьи, и, естественно, это стопроцентное доверие Ольга Булаевич.

Ценить чужой труд

С течением времени муж Ольги взял на себя все творческие функции компании. Сейчас он занимается разработкой коллекции и связанными с этим процессами. Организационные моменты, встречи с партнерами и поставщиками, командировки и бухгалтерия — всем этим занимается Ольга вместе с детьми. Сегодня ее дочь является исполнительным директором фабрики. Свою карьеру Анна Митюшина начала в 16 лет.

«Меня воспитывали так, что надо ценить и чужой, и свой труд. Ради моего образования мама работала на четырех работах. Они жили на работе ради того, чтобы дать мне достойное образование. Поэтому возмущаться и говорить, что я что-то не буду делать, у меня просто не позволила бы совесть», — объяснила она.

Когда дочка стала подростком, Ольга Булаевич предложила ей поработать у себя. При этом семья руководствовалась правилом не навязывать ребенку собственные идеи.

«Сначала она хотела заниматься языками, и мы в это вкладывались, она даже в Италии жила. Но в 11-м классе она нам объявила, что видит себя не лингвистом, а экономистом», — вспомнила Булаевич.

Женские связи

Тесные женские связи являются отличительной чертой семьи Булаевич. И это не просто так, ведь сама Ольга была единственным ребенком в семье, и, как следствие, центром мира для матери — женщины строгих правил, но честной и справедливой.

«Она проработала всю жизнь на одном месте, строила дома. И, естественно, характер у нее был очень жесткий», — поделилась Ольга.

Несмотря на это, мама будущей владелицы швейной фабрики не оказывала на дочку никакого давления. Однако это не помешало Ольге стать успешной бизнесвумен.

Пандемия как драйвер роста

В феврале 2019 года компания Булаевич должна была участвовать в крупной международной выставке. Для нее было готово все: ткани закуплены, заказы отшиты. Однако у пандемии COVID-19 были свои планы на этот счет. Границы государств закрылись, мероприятие сорвалось. В таких непростых и довольно стрессовых условиях Ольге пришлось срочно искать пути решения сложившейся ситуации. Женщине было необходимо сохранить не только предприятие, но еще и коллектив, а также найти способ платить зарплату.

«Пришлось докупить оборудование — более десятка машин для того, чтобы это все производить, чтобы хоть как-то остаться на плаву и сохранить годами собранный коллектив», — поделилась она.

Решение пришло само по себе — в то самое время фабрика Ольги получила госзаказ. Им удалось выполнить его на 100%. Таким образом, проблема исчезла сама собой.

Несмотря на то, что пандемия COVID-19 серьезно осложнила жизнь, карантин стал драйвером роста различных маркетплейсов. Даже Ольга, которая привыкла работать с оптовиками, разместила свою продукцию на одной из таких площадок. И это вполне объяснимо.

Поддержка Подмосковья

Когда хозяйка швейной фабрики открывала бизнес, на какую-либо поддержку со стороны региона рассчитывать не приходилось. Но теперь все иначе. В производстве одежды самой востребованной стала помощь при выходе на маркетплейсы. Булаевич сотрудничает с оптовиками, а для небольших компаний интернет-рынок — как раз то что нужно.

Власти Московской области предоставляют поддержку тем, кто только примеряется к этому сегменту. Для начинающих бизнесменов в области есть субсидии для выхода на маркетплейсы, компенсация до 50% затрат на продвижение товаров и услуг собственного производства.

В настоящее время Булаевич работает над открытием в Дубне филиала регионального отделения Союза женщин России. Как заметила предпринимательница, сейчас важно «наращивать мускулатуру».

Один в поле не воин. И для того, чтобы чего-то добиться, нужно быть немного сильнее, чтобы это был не один человек, а команда Ольга Булаевич.

Телеканал "360"

Чтобы информация о возможностях быстрее доходила до женщин, которые занимаются бизнесом, Ольга открывает филиал регионального отделения Союза женщин России в Дубне. Его участницы не только жены и матери, но еще и успешные бизнесвумен. Как бы сложно им ни было, все они своего рода локомотивы, уверена она.

«Тем самым я это делаю для всех и для себя в первую очередь. Для своего предприятия, бизнеса, города», — подчеркнула Булаевич.

Сохранение традиций

Основательница швейного производства убеждена, что сохранение традиций, наставничество и отношение к коллегам как к членам семьи является залогом успеха любого бренда.

«На самом деле мы очень трепетно относимся к каждому сотруднику. Это семья, потому что мы проживаем большую часть жизни на работе», — призналась предпринимательница.

Булаевич не исключила, что с течением времени на ее предприятии появится своеобразный музей швейных машинок. На эту мысль женщину также натолкнул супруг.

«У нас дома есть швейная машинка 38-го года выпуска. И муж мне иногда говорит: „Оль, а давай мы с тобой сделаем такой небольшой музей швейных машинок“», — поделилась она.

Грамотное управление бизнесом, правильные расчеты и чуткое отношение к окружающим стали теми факторами, которые помогли Ольге достичь успеха. Именно они и стали той самой формулой успеха.

«Формула успеха» — это проект о женщинах, доказавших, что непреодолимых препятствий не существует. Все выпуски передачи можно посмотреть на RuTube.