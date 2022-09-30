Новые законы и правила в России с 1 октября | 360°

Общество 30 сентября 2022, 20:08 Поделиться Telegram

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Viber Выплаты, электронные права и самозапрет на кредиты. Что ждет россиян с 1 октября Freepik.com

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С октября некоторым чиновникам поднимут зарплаты, автомобилисты смогут показывать инспекторам ГИБДД смартфон вместо прав, а ряд операций освободят от уплаты НДС. Какие еще изменения ожидают россиян — в материале «360».

Деньги

Выплаты пенсионерам

Ко Дню пожилого человека российские пенсионеры получат единовременные выплаты от государства. Местные власти определят, какой именно будет сумма пособия, кто его получит и в какие сроки.

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Детские пособия

С 1 октября завершится льготный период подачи заявлений на пособие на детей от восьми до 17 лет. Денежная помощь полагается при условии, что общий достаток за год на каждого члена семьи меньше прожиточного минимума на душу населения в регионе. При оценке учитывают и имущество.

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Размер пособия зависит от дохода семьи и может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе. Заявление можно подать на портале госуслуг, в МФЦ или Пенсионном фонде. Если запрос одобрят, деньги перечислят сразу за шесть предыдущих месяцев начиная с 1 апреля, но не раньше, чем ребенку исполнится восемь лет.

Повышение зарплат

По указу президента Владимира Путина с октября проиндексируют зарплаты федеральных государственных гражданских служащих и дипломатических работников. Их оклады, а также оплата труда военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на четыре процента.

Военные пенсионеры

Кроме того, под индексацию попадут пенсии военнослужащих и тех, кто служил в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, наркоконтроле, уголовно-исполнительной системе, Росгвардии и Федеральной службе судебных приставов. Прибавку будут рассчитывать индивидуально.

Железнодорожные билеты

Стоимость проезда в поездах тоже изменится. Для пассажиров плацкартных и общих вагонов тарифы повысят на 6,52%. Однако эксперты подчеркивают, что цены на билеты поднимутся не более чем на 90 рублей.

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Автомобили

ОСАГО можно писать письма

Владельцы полиса ОСАГО с 1 октября обязаны письменно сообщать страховой компании о смене собственника машины или замене автомобильных госномеров. Напомним, 13 сентября коридор базового тарифа ОСАГО у большинства категорий владельцев машин расширили на 26% вверх и вниз, сообщал Центробанк.

Чтобы получить деньги в случае ДТП, можно просто заявить о происшествии по электронной почте, в личном кабинете пользователя ОСАГО либо зайти в ближайший офис страховой компании. Писать заявление и собирать данные очевидцев теперь не потребуется. Получить данные экспертизы можно у страховщика, уведомив его лично или через интернет.

Если машина была уничтожена при аварии, пожаре или в результате другого происшествия, это можно будет подтвердить документами о снятии транспортного средства с учета после утилизации. Справку выдают в Госавтоинспекциии. Также автолюбителям положено возмещение почтовых расходов на отправку документов о ДТП.

Права в смартфоне

Со второго месяца осени начнут тестировать сервис электронных водительских удостоверений в мобильном приложении «Госуслуги Авто». В нем автомобилисты получат QR-код, который можно предъявлять сотруднику ГИБДД. Однако первое время лучше носить с собой и оригинальные права.

Freepik.com

Нововведения банков

Стоп-кредит по желанию

Клиенты российских банков с октября смогут установить максимальный размер денежного перевода, а также ограничить их количество на выбранный срок. Также появится возможность запретить себе выдачу займов или полностью заблокировать онлайн-транзакции.

Для этого придется лично прийти в отделение банка и написать заявление. Таким же образом решение можно отменить. Это нововведение Банк России предложил в июне — как новый метод борьбы с кредитными мошенниками.

Условия вкладов

Банки обяжут указывать гарантированную ставку, условия и период начисления повышенных ставок, порядок выплаты процентов и продления вклада, а также ограничения на пополнение и досрочное снятие денег. Информация должна быть предоставлена в доступной форме на первой странице договора, на сайтах и в точках продаж.

Freepik.com

Предпринимательство

Конец мораторию на банкротство

Предпринимателям напомнили, что c октября истекает действие моратория на банкротство для физлиц и компаний. Его ввели в апреле этого года на фоне санкций против России и повышения ключевой ставки. Теперь от права на отсрочку банкротства решили отказаться.

Лимит займов для бизнеса повышен

При этом увеличат лимит микрозаймов для малых и средних предприятий. Порог повысили с пяти до семи миллионов рублей. Таким образом законодатели окажут помощь предпринимателям, которым стало ощутимо труднее работать в условиях нестабильной экономической ситуации.

Ограничения для инвесторов

Банк России с 1 октября ограничивает продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам для снижения санкционных рисков. Брокеры не смогут покупать такие ценные бумаги, если в портфеле их будет более 15%. В будущем этот порог намерены постепенно снижать, и, возможно, уже к началу следующего года ограничение полностью снимут.

Освобождение от НДС

С завтрашнего дня ряд операций освободят от уплаты налога на добавленную стоимость. Среди прочего это коснется банков, продающих друг другу природные алмазы, а также слитки драгметаллов драгоценных металлов — физическим лицам. Помимо этого, налог не будут брать при безвозмездной передаче и транспортировке газа для Вечного огня.

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