Эксклюзив 05 декабря 2022, 16:19 Копить силы и слушать интуицию. Что Водяной Кролик приготовил россиянам Unsplash

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Наступающий год пройдет под знаком Черного Водяного Кролика. Он приготовил много интересного: людям следует сконцентрироваться на положительном, завершать уже начатые дела, а также прислушиваться к интуиции. В сложных ситуациях именно она подскажет правильный ответ. Астролог Анна Лебеденко специально для «360» составила китайский гороскоп на 2023 год.

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Далее — прямая речь.

2023 год станет годом Черного Водяного Кролика, или Кота. Он наступит 22 января, в первое новолуние в Водолее. Главным животным наступающего года будет Кролик. В восточной традиции этот знак еще называют Котом. Таким образом, символы года — и Кролик, и Кот.

Главным цветом 2023 года, по данным астрологов, станет черный, а также все его оттенки.

Кролик или Кот относятся к женскому знаку, он соответствует энергии Инь. В связи с этим в течение следующего года следует накапливать силы для будущего и завершать начатые дела. Удачи легче будет достичь, если прислушаться к интуиции, проявить такт, действовать спокойно и творчески.

Кролик, или Кот, наиболее благосклонен к знакам своей энергии — к Козе и Свинье. В любви, дружбе, карьере у них возможны приятные перемены.

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Общие рекомендации

В делах сердечных лучше проявить вкус, подчеркнуть достоинства и показать хорошие манеры. Следует также поддерживать позитивный и оптимистичный настрой.

На работе в 2023 году следует стараться заводить новые знакомства и налаживать связи. Деловую активность надо проявлять мягко и без напора, но при этом сохранять настойчивость.

Дипломатический подход, умение найти взаимовыгодные решения, учитывая интересы сторон, — это то, что предпочитает Кролик (Кот).

Гороскоп для всех

Крысе в 2023 году следует быть внимательнее, принимая решения, и не торопиться с выводами.

Быку важно быть трудолюбивым. План — залог успеха во всех сферах.

Тигру нужно обратить внимание на умение сдерживать порывы и импульсивность под контролем. Тогда он сможет добиться наилучших результатов и понимания.

Кролику поможет уверенность в себе и сдержанность. Ему важно стремиться к комфорту и надежности.

У Дракона наступит период стабильности. Ему обязательно контролировать бюджет и не допускать лишних трат.

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Змее следует проявить мудрость и рациональность, чтобы завоевать расположение окружающих. Ее усилия оценят.

Лошадь будет пользоваться популярностью в кругу друзей и знакомых. В финансовой сфере ее ждет увеличение дохода.

Коза (Овца) не должна быть необязательной. Ей необходимо проявить ответственность и сознательно прилагать усилия, чтобы подавать себя в лучшем свете.

Обезьяне придется быть ловкой в общении и ярко демонстрировать индивидуальность. Свои большие планы и мечты стоит держать в секрете.

Петуху желательно действовать последовательно, по плану. Хорошо учиться новому и наращивать профессионализм.

Собаке важно опираться на благородство и доброту. Ей надо меньше критиковать и спорить.

Свинья неторопливо достигнет желаемого и сможет закрепить свой успех.