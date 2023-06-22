Общество 22 июня 2023, 12:04 Что улучшить на даче прямо сейчас? Пять способов помогут преобразить участок Kireyonok_Yuliya / Freepik

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Начало дачного сезона связано с приятными хлопотами. Проводить время за городом хочется не только в комфортной, но и красивой среде, поэтому многие задумываются, что можно улучшить на участке. Быстро преобразить дачу помогут пять способов.

1. Изменить ландшафтный дизайн

Специалисты называют естественность главной тенденцией 2023 года в ландшафтном дизайне. Актуальными в этом сезоне остаются малоуходные сады. В тренде растения, максимально подходящие под условия на участке и устойчивые к заморозкам, дождям или засухе. Такая зелень будет расти сама без постоянного надзора и ухода.

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Ландшафтные дизайнеры рекомендуют отдать предпочтение компактным злаковым, вересковым, хвойным и лиственным многолетникам. Для малоуходного сада подойдут рододендроны, сирень, гортензии, ирисы, дельфиниумы, пионы или лаванда. Вместо английских газонов свободное пространство можно засеять смесями с клевером и дикими травами.

Владельцам маленьких участков советуют заменить забор на живую изгородь. За ней нужно хорошо ухаживать, но зато такой метод освободит территорию от клумб. Кроме того, живая изгородь создаст тень, защитит от пыли и ветра и придаст даче актуальный экологичный вид.

Prostooleh / Freepik

Можно самостоятельно продумать, какие цветы и деревья должны быть на участке, но сделать качественный ландшафтный дизайн без специалистов будет трудно. Для этого придется изучить массу информации в интернете или пройти соответствующие курсы. Непрофессионалы зачастую не думают о водоотведении и других нюансах. Из-за ошибок растения погибают в первые месяцы. В таких случаях приходится платить дважды и полностью переделывать ландшафтный дизайн с привлечением специалистов. Поэтому выгоднее сразу нанять профессионалов — их можно найти с помощью онлайн-сервисов.

Freepik

2. Покосить траву и спилить деревья

Если на даче растет высокая трава, ее нужно покосить. Проблема не только в том, что заросший участок выглядит неухоженным. В высокой траве могут скрываться клещи и даже змеи. Кроме того, такая растительность — идеальная среда для комаров, слепней и оводов.

Сорняки тоже любят размножаться в нескошенной траве, причем некоторые из них могут цвести не один раз за сезон. А осенью или следующей весной высохшая растительность может стать причиной пожара.

Избавляться нужно не только от высокой травы, но и от деревьев, которые скорее вредят, чем приносят пользу. Стоит выкорчевать дерево, если оно постоянно болеет или способствует появлению вредителей и болезней на соседнем растении.

Pxhere

Если ствол наклонился более чем на 45 градусов и на нем заметны крупные трещины, повышается риск падения. Такое дерево лучше спилить, пока оно не рухнуло на дом или на человека. То же самое касается стволов, пострадавших от молнии или урагана.

Найти нужного специалиста поможет платформа «Авито Услуги». При выборе предложений по дачному обустройству можно опираться на отзывы других пользователей — из них складывается рейтинг специалистов на площадке. Чтобы видеть предложения от мастеров, которых пользователи оценили выше других, можно воспользоваться фильтром «4 звезды и выше».

3. Устранить точечные проблемы

Иногда дачу портят недоделки в разных местах. Находиться даже на самом красивом участке некомфортно без современной канализации. Если этого не сделали раньше, можно установить накопитель, энергонезависимый септик или станцию биологической очистки. Подходящий вариант зависит от бюджета, а также от типа почвы и уровня грунтовых вод на участке.

Ухаживать нужно не только за самим загородным домом и садом, но и за другими объектами. Например, дача преобразится, если обновить выгоревшие или потрепанные навесы. Если раньше навесов не было, и место позволяет, их можно установить и организовать под ними уютные зоны для отдыха в солнечную или дождливую погоду. Иногда на участках сооружают навесы для автомобилей.

Забор — тоже важная часть общего вида дачи. Стандартный глухой профнастил можно заменить на дерево, евроштакетник или профильную трубу. Комбинирование материалов позволит создать красивую изгородь с уникальным дизайном.

Alexphotos / Freepik

Нельзя забывать и о дорожках на участке. Их можно заасфальтировать, выложить плиткой или засыпать гравием. Все строительные работы, особенно такие сложные, как установка канализации, лучше доверить специалистам. И дачники все чаще предпочитают перепоручить такие трудоемкие задачи на участке специалистам. Например, на «Авито Услугах» спрос на специалистов по дачному благоустройству вырос этой весной почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Владельцы дач обращаются к профессионалам для разных работ — от укладки дорожек и возведения заборов до ремонта навесов и теплиц. Прямо сейчас на площадке десятки тысяч объявлений от специалистов по строительству и благоустройству дачных участков.

Подобрать предложение под нужную задачу и за приемлемую цену поможет поиск по фильтрам. Чтобы быстро договориться об услуге и обсудить важные нюансы, достаточно напрямую связаться со специалистом в чате «Авито» или позвонить по номеру, указанному в объявлении.

4. Избавиться от ненужных вещей

Многие свозят за город ненужные вещи, например, одежду, посуду, мебель или устаревшую технику. Обычно все это копится и никак не используется. Не захламлять дачу поможет регулярная ревизия. Вещи, лежащие без дела, можно сдать на благотворительность или в переработку. Иногда место в загородном доме занимают доски, кирпичи и отделочные материалы, оставшиеся после строительства и ремонта. Они не всегда находят применение и просто лежат на участке или чердаке.

Для вывоза строительного мусора и других отходов с дачного участка лучше обратиться к специалистам. Обязательно уточните у понравившихся исполнителей, есть ли у них лицензия — этот документ выдает Росприроднадзор. Выбирая профессионалов для решения таких задач, обязательно ориентируйтесь на отзывы других пользователей и отдавайте предпочтение тем, кто регулярно получает положительную обратную связь от заказчиков. При выборе подрядчика для таких услуг на «Авито» обращайте внимание на значки «Документы проверены» и «Реквизиты проверены» — они показывают, что специалист или компания прошли проверку и подтвердили свои данные.

5. Установить освещение

Грамотное освещение придаст дизайнерский вид даже скромной даче. Кроме того, уличные светильники позволят безопасно перемещаться по участку. Специалисты рекомендуют подсветить ворота и входную группу. Для зоны барбекю или террасы подойдут настенные или подвесные светильники. Благодаря им можно собираться за столом или читать на улице даже поздно вечером.

Topntp26 / Freepik

Дачу украсит подсветка дорожек и лестниц. Чтобы сэкономить электроэнергию, можно установить светильники с датчиками движения, которые будут включаться только при необходимости. Свет на участке может стать частью ландшафтного дизайна. Уличные светильники позволят выделить самые красивые растения и создать камерную атмосферу. Иногда на домах и деревьях развешивают гирлянды из лампочек. Благодаря такому приему даже не новая дача начинает выглядеть более современно. Устанавливать освещение самостоятельно не только сложно, но и рискованно. Неправильно выполненные работы по электрике могут стать причиной пожара, поэтому лучше нанять профессионалов, которые помогут правильно подобрать и установить освещение на участке.

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