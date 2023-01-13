Общество 13 января 2023, 17:50 🍾«День соединения с родом». Что такое старый Новый год и почему стоит его праздновать Социальный психолог Бирарова: отмечание старого Нового года положительно влияет на людей РИА «Новости»

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Старый Новый год — финал новогодних гуляний. В России этот праздник отмечают менее масштабно в сравнении с 31 декабря, но большинство все же стараются не забывать о торжестве. Многие жители страны верят, что именно в ночь на 14 января сбываются желания, ведь она связывает современных людей с предками.

Почему появился старый Новый год и как его празднуют

Старый Новый год пришел к нам вместе со старым стилем летоисчисления. Царская Россия жила по юлианскому календарю (создан в Римской империи на основе древнеегипетской астрономии), а Европа — по григорианскому (создан в XVI веке с учетом новых знаний о Вселенной, считается более точным).

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Разница в системах счисления — 13 дней. Из-за этого в международных делах зачастую происходили казусы. В итоге 14 февраля 1918 года большевистское правительство решило перейти на западноевропейский календарь.

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Тогда-то и появился старый Новый год — Новый год по старому стилю. В народе о нем не забыли. Правда, отмечать стали все же менее масштабно, чем 31 декабря.

РИА «Новости»

На Руси во время старого Нового года начинался и новый сельскохозяйственный год, поэтому в этот день чествовали святого Василия Великого — покровителя земледельцев, — устраивали застолья, угощая друзей и соседей. После застолья просили прощения за все, что могли сделать не так в уходящем году.

Также ночь на 14 января называли «Страшной». По старорусским поверьям, в нее можно было предсказать будущее. Незамужние девушки совершали различные ритуалы, чтобы узнать, за кого и когда выйдут замуж.

Еще одна популярная традиция — «щедрование». Это почти то же самое, что колядки. Разница в том, что во время колядок стараются нахваливать хозяев дома, чтобы получить как можно больше угощений. Во время «щедрования» просто желали всего самого хорошего.

Похожие праздники есть не только в России, но и в странах бывшего СССР, в Черногории, Сербии, Греции, Тунисе, Алжире и ряде других государств.

Большинство россиян за старый Новый год

Опрос читателей Telegram-канала 360tv показал, что 41% действительно отмечают Новый год не только 31 декабря, но и повторно, по старому стилю. Изредка, если найдется компания, в ночь на 14 января встречают Новый год 30% респондентов. Однако 27% считают это странной традицией и пережитком прошлого, а 2% вовсе не слышали о подобном торжестве. Всего своим мнением поделились более пяти тысяч человек.

Участники «Суперчата 360» рассказали, что еще несколько лет назад с удовольствием праздновали старый Новый год так же, как 31 декабря. По словам Татьяны Переверзевой, ее семья наряжалась и ходила колядовать.

«Возвращались по домам после четырех утра с полными сумками. Везде рады были. Очень весело <…> На всех попутных горках катались. Веселились, как дети», — отметила она.

Есть и те, кто продолжает встречать год по старому стилю и сегодня.

«А мы, как и 30 декабря, выходим в наш лес Дедом Морозом и Снегурочкой, поздравляем всех со старым Новым годом и раздаем конфеты, оставшиеся от Нового года», — написала читательница Telegram-канала 360tv Людмила Згура.

РИА «Новости»

Многие отметили, что по-настоящему желания исполняются только в ночь на 14 января. Эту дату считают более спокойной, «домашней», чем 31 декабря.

«Зря был совершен переход с юлианского календаря на григорианский. Не стоит менять даты», — убежден Владимир Киреев.

Правда, некоторые заметили, что не видят смысла в еще одном празднике. Были и те, кто подчеркнул: сейчас не время радоваться, ведь все мысли — о российских военных в зоне СВО.

«Я не буду [отмечать]. Наши воины 24 на семь на посту, в холоде, какие праздники, мы же не дети. Вот победим всю эту свору и тогда отметим!» — написала Губанова Нэля.

РИА «Новости»

Почему стоит праздновать старый Новый год

Старый Новый год — праздник, который предки чтили испокон веков. Это родовая память, сохраняющаяся на генетическом уровне, рассказала «360» социальный психолог Наиля Бирарова.

Когда мы встречаем Новый год по старому [стилю], на самом деле не столько сам праздник отмечаем, сколько почитаем своих родных, предков, свой род, возвращаемся к исконным корням. Эти корни очень важно подпитывать, потому что древо нашего рода начинается с корней. Если современные люди будут встречать Новый год по старому календарю, хотим мы этого или не хотим, мы одновременно будем ресурсировться за счет истории нашего рода. Наиля Бирарова

По словам специалиста, для каждого россиянина этот день, возможно, даже сильнее энергетически, чем 31 декабря. Ведь состояния праздника приумножается силой родовой истории.

В жизни и так много тревожных событий. Лишний праздник может добавить радости, улучшить настроение и восприятие реальности. Это создает хороший эмоциональный и гормональный фон, добавила Бирарова.

«Поэтому я только за, если мы будем афишировать праздники, заявлять о них, говорить, наши дети тоже будут это помнить и тоже будут подключаться к этому общему полю», — подытожила психолог.

А что думаете вы? Ждем ваши мнения в «Суперчате 360».