Общество 31 мая 2023, 16:17 📋 Зубные щетки по ГОСТу и заоблачная ипотека. Что изменится в России с 1 июня Какие законы вступают в силу с 1 июня 2023 года в России Freepik

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Начало лета принесет изменения в жизнь россиян. Минимальный взнос по ипотеке заметно вырастет, вернется туристический кэшбек, можно будет наконец оформить загранпаспорт на 10 лет, а от сбора биометрических данных — отказаться. Об этом и других законах, которые вступят в силу 1 июня, — в материале «360».

1 Взнос по ипотеке Минимальный взнос по ипотеке в России поднимется на 20%. Следующее повышение произойдет 1 января 2024 года: порог увеличат еще на 30%. При этом 15 июня правительство должно представить предложения по снижению процентных ставок по долгосрочным кредитам. Кроме того, банкам запретят навязывать заемщикам страховых путевок по завышенным ценам: берущие ссуду смогут самостоятельно выбирать орган страхования. Freepik

2 Отказ от биометрической идентификации С июня вступает в силу ряд положений закона об идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных. Россияне могут отказаться от сбора и размещения своих параметров в единой биометрической системе (ЕБС). Сделать это можно будет в отделениях МФЦ, но только при личном присутствии заявителя. Также появится возможность отозвать свой ранее представленный отказ. По общему правилу обработка биометрических персональных данных в целях идентификации вне ЕБС запрещена. Unsplash

3 Оформление загранпаспорта с биометрией С первого дня лета россияне смогут снова получать загранпаспорта с электронным носителем информации. Они действуют 10 лет и содержат биометрические данные о владельце. Ранее выдача таких документов застопорилась из-за дефицита чипов. Однако теперь проблема решена. Подать заявление можно в территориальные органы МВД, через МФЦ или портал госуслуг. РИА «Новости»

4 Ограничения при продаже вейпов и кальянов С 1 июня в России введут дополнительные ограничения на торговлю кальянами и устройствами для потребления никотинсодержащей продукции. Их больше нельзя будет купить в интернете, на ярмарках, выставках или в специальных автоматах. Вейпами, кальянами и системами нагревания табака будут торговать только в магазинах и павильоны. При этом продукцию нельзя открыто выкладывать на прилавки: продавать можно лишь по запросу покупателя.

5 Автоэкология и отмена «упрощенки» Ко всем автомобилям, которые выпускают и ввозят в Россию, теперь будут предъявлять новые требования. Машины должны соответствовать экологическому стандарту класса не ниже «Евро-2». Кроме того, в легковом транспорте должно быть устройство вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». Если при досмотре его не обнаружат, владельцу грозит штраф до 50 тысяч рублей. Также с 1 июня запретят импорт авто в упрощенном порядке из Белоруссии, Казахстана, Армении, Таджикистана и Киргизии. Предполагается, что запрет на «упрощенку» для машин из дружественных стран будет действовать до 1 февраля 2024 года. Unsplash

6 «Зеленая карта» недействительна в ЕС Российские страховые сертификаты «зеленая карта» прекратят действовать на территории стран Европейского союза, а также в Швейцарии и Великобритании. Для передвижений по этим странам отечественным водителям придется покупать местный полис ОСАГО. В Азербайджане, Белоруссии, Молдавии, Сербии и Турции российские «зеленые карты» для автотуристов будут по-прежнему принимать без ограничений. Freepik

7 Туристический кешбэк продлен Власти продлят программу туристического кешбэка по 31 декабря 2023-го. Отдыхающие россияне смогут сэкономить на путевках до 20% в зависимости от даты предполагаемой поездки. Так, с 28 мая по 10 июня можно будет вернуть 5% стоимости тура, с 11 по 17 июня — 10%, а 18 июля по 29 августа — от 11 до 20%. Обязательное условие — оплата путевки картой «Мир». Unsplash

8 Зубные щетки по ГОСТу С 1 июня в России вводят новые требования к качеству детских и взрослых зубных щеток. Теперь они должны будут соответствовать ГОСТ 6388-2022, который заменит разработанный около 30 лет назад стандарт. У щеток для взрослых будет от 27 до 55 «кустов» щетины высотой 9-15 миллиметров, у детских моделей — 17-37 кустов высотой от восьми до 13 миллиметров. Все «волоски» должны быть прямыми и хорошо закрепленными, а само синтетическое волокно — без заусенцев.