Общество

29 марта 2023, 15:51

Цифровой рубль и индексация пенсий. Что изменится в России с 1 апреля

С 1 апреля 2023 года в России проиндексируют соцпенсии и начнут тестировать цифровой рубль

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С 1 апреля 2023 года в России начнут действовать новые законы. Изменения затронут социальные пенсии и оплату коммунальных услуг. Кроме того, россияне снова смогут получить субсидии за ЖКХ, водители начнут сдавать экзамен на права по-новому, а банки приступят к тестированию цифрового рубля. Подробнее обо всех нововведениях — в материале «360».

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Социальные пенсии проиндексируют

Начиная с апреля в России вырастет размер социальных пенсий. Их увеличат на 3,3% — до 10 193 рублей.

Социальную пенсию получают различные категории россиян: ее назначают по старости или инвалидности, а также в результате потери кормильца. Кроме того, выплаты положены детям-сиротам до 18 лет или сиротам, которые учатся на очной форме, — пока им не исполнится 23 года.

Также индексация на 3,3% ждет пенсии ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и тех, кто пострадал во время катастрофы на Чернобыльской АЭС. Размер выплат увеличат и для военнослужащих, которые получили инвалидность на службе.

А некоторые пенсионеры единовременно получат 10 тысяч рублей. Речь идет о ежегодной прибавке ко Дню Победы: из-за майских праздников ее начислят в конце апреля.

РИА «Новости»
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Детские пособия перерасчитают

Родители детей в возрасте от трех до семи лет смогут подать заявления на перерасчет пособий. Рассчитывать на повышение выплат могут семьи, средний доход которых в месяц ниже прожиточного минимума в регионе на каждого человека.

Те, чьи заявления одобрят, получат доплаты за январь, февраль и март 2023 года.

С 1 апреля поменяют и правила таких выплат. Транспорт, который находится под арестом или в розыске, перестанут учитывать в составе имущества семьи, а выигрыши в лотерею или тотализаторы, наоборот, начнут брать в расчет.

Unsplash
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Субсидии на оплату жилья вернут

Россияне снова смогут воспользоваться субсидиями для оплаты жилья и услуг ЖКХ. Их вернут после приостановки в пандемийном 2020 году.

На компенсацию от государства могут рассчитывать как россияне, так и иностранцы (если это предусмотрено международным договорами), которые тратят более 10% от дохода семьи на коммунальные платежи.

РИА «Новости»
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Правила оплаты за ЖКУ изменят

С 1 апреля начнут приходить новые платежные квитанции за услуги ЖКХ. В них будет по-другому рассчитываться оплата общедомовых нужд — речь идет о работе лифта в доме, тратах на уборку и расходах электроснабжения.

Платить теперь нужно будет по факту: сколько ресурсов потребили жители — такую сумму и начислят. Если в доме установлен счетчик, то при формировании платежек будут использовать его показания. Если счетчика в многоквартирном доме нет, начислять сумму за оплату общих нужд будут в соответствии с нормативами.

РИА «Новости»
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Цифровой рубль начнут тестировать

В конце апреля — мае начнет действовать пилотный проект по использованию цифровых рублей. Их протестируют сразу 13 крупнейших российских банков.

Изначально запустить проект хотели 1 апреля, но сроки перенесли, потому что нормативная база еще не принята.

Цифровой рубль будет полноценной валютой, которую можно использовать для оплаты товаров и переводов между счетами. Новая форма денег поможет сократить долю наличных в расчетах, а также упростить контроль за расходованием средств бюджета.

Храниться такие рубли будут на специальной платформе от Центробанка. Использовать их позволят приложения любых банков, которые участвуют в пилотном проекте.

В будущем планируют ввести так называемую цифровую пенсию. Когда это произойдет, пока не известно, но точно не с 1 апреля.

РИА «Новости»
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Правила сдачи экзамена для водителей изменят

Практическую часть экзамена для получения водительских прав ждут изменения. С апреля вместо упражнений на площадке автомобилисты будут выполнять серию дополнительных заданий в черте города.

Чтобы эти тесты прошли максимально безопасно и комфортно для остальных участников дорожного движения, начинающие водители будут проходить их на участках с менее интенсивным потоком транспорта.

Кроме того, инструктор и сотрудник ГИБДД поменяются местами в машине: если раньше служащий госинспекции сидел сзади, то с апреля он займет место рядом с экзаменуемым. А инструктор пересядет назад.

Pxhere
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Гаджеты получат российские приложения

Все электронные устройства, в том числе смартфоны, планшеты, ноутбуки и персональные компьютеры, начнут продавать с уже установленным российским программным обеспечением.

Постановление правительства обязывает заранее загружать на устройства сервисы «Яндекса», антивирус Kaspersky Free, «Госуслуги», «ВКонтакте», «Одноклассники» и другие приложения отечественных разработчиков.

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