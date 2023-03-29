Общество 29 марта 2023, 15:51 Цифровой рубль и индексация пенсий. Что изменится в России с 1 апреля С 1 апреля 2023 года в России проиндексируют соцпенсии и начнут тестировать цифровой рубль Pxhere

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С 1 апреля 2023 года в России начнут действовать новые законы. Изменения затронут социальные пенсии и оплату коммунальных услуг. Кроме того, россияне снова смогут получить субсидии за ЖКХ, водители начнут сдавать экзамен на права по-новому, а банки приступят к тестированию цифрового рубля. Подробнее обо всех нововведениях — в материале «360».

1 Социальные пенсии проиндексируют Начиная с апреля в России вырастет размер социальных пенсий. Их увеличат на 3,3% — до 10 193 рублей. Социальную пенсию получают различные категории россиян: ее назначают по старости или инвалидности, а также в результате потери кормильца. Кроме того, выплаты положены детям-сиротам до 18 лет или сиротам, которые учатся на очной форме, — пока им не исполнится 23 года. Также индексация на 3,3% ждет пенсии ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и тех, кто пострадал во время катастрофы на Чернобыльской АЭС. Размер выплат увеличат и для военнослужащих, которые получили инвалидность на службе. А некоторые пенсионеры единовременно получат 10 тысяч рублей. Речь идет о ежегодной прибавке ко Дню Победы: из-за майских праздников ее начислят в конце апреля. РИА «Новости»

2 Детские пособия перерасчитают Родители детей в возрасте от трех до семи лет смогут подать заявления на перерасчет пособий. Рассчитывать на повышение выплат могут семьи, средний доход которых в месяц ниже прожиточного минимума в регионе на каждого человека. Те, чьи заявления одобрят, получат доплаты за январь, февраль и март 2023 года. С 1 апреля поменяют и правила таких выплат. Транспорт, который находится под арестом или в розыске, перестанут учитывать в составе имущества семьи, а выигрыши в лотерею или тотализаторы, наоборот, начнут брать в расчет. Unsplash

3 Субсидии на оплату жилья вернут Россияне снова смогут воспользоваться субсидиями для оплаты жилья и услуг ЖКХ. Их вернут после приостановки в пандемийном 2020 году. На компенсацию от государства могут рассчитывать как россияне, так и иностранцы (если это предусмотрено международным договорами), которые тратят более 10% от дохода семьи на коммунальные платежи. РИА «Новости»

4 Правила оплаты за ЖКУ изменят С 1 апреля начнут приходить новые платежные квитанции за услуги ЖКХ. В них будет по-другому рассчитываться оплата общедомовых нужд — речь идет о работе лифта в доме, тратах на уборку и расходах электроснабжения. Платить теперь нужно будет по факту: сколько ресурсов потребили жители — такую сумму и начислят. Если в доме установлен счетчик, то при формировании платежек будут использовать его показания. Если счетчика в многоквартирном доме нет, начислять сумму за оплату общих нужд будут в соответствии с нормативами. РИА «Новости»

5 Цифровой рубль начнут тестировать В конце апреля — мае начнет действовать пилотный проект по использованию цифровых рублей. Их протестируют сразу 13 крупнейших российских банков. Изначально запустить проект хотели 1 апреля, но сроки перенесли, потому что нормативная база еще не принята. Цифровой рубль будет полноценной валютой, которую можно использовать для оплаты товаров и переводов между счетами. Новая форма денег поможет сократить долю наличных в расчетах, а также упростить контроль за расходованием средств бюджета. Храниться такие рубли будут на специальной платформе от Центробанка. Использовать их позволят приложения любых банков, которые участвуют в пилотном проекте. В будущем планируют ввести так называемую цифровую пенсию. Когда это произойдет, пока не известно, но точно не с 1 апреля. РИА «Новости»

6 Правила сдачи экзамена для водителей изменят Практическую часть экзамена для получения водительских прав ждут изменения. С апреля вместо упражнений на площадке автомобилисты будут выполнять серию дополнительных заданий в черте города. Чтобы эти тесты прошли максимально безопасно и комфортно для остальных участников дорожного движения, начинающие водители будут проходить их на участках с менее интенсивным потоком транспорта. Кроме того, инструктор и сотрудник ГИБДД поменяются местами в машине: если раньше служащий госинспекции сидел сзади, то с апреля он займет место рядом с экзаменуемым. А инструктор пересядет назад. Pxhere

7 Гаджеты получат российские приложения Все электронные устройства, в том числе смартфоны, планшеты, ноутбуки и персональные компьютеры, начнут продавать с уже установленным российским программным обеспечением. Постановление правительства обязывает заранее загружать на устройства сервисы «Яндекса», антивирус Kaspersky Free, «Госуслуги», «ВКонтакте», «Одноклассники» и другие приложения отечественных разработчиков.