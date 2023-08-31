Общество 31 августа 2023, 23:18 Лекарства, такси и уборка в классах. Что изменится в России 1 сентября В России с 1 сентября вступают в силу новые законы Телеканал «360»

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Начало осени принесет очередные перемены в жизнь россиян. Пенсионеры получат прибавку, таксистам запретят перерабатывать, а школьники будут сами убирать классы. Об этих и других нововведениях сентября — в материале «360».

1 Повышение пенсий С сентября российским пенсионерам проиндексируют выплаты. Это коснется не только тех, кто вышел на заслуженный отдых по возрасту, но и инвалидов. Перерасчет произойдет автоматически, никаких заявлений подавать не нужно. Те россияне, которым в период с 1 января по 1 сентября 2023 года исполнилось 80 лет, получат фиксированную выплату в размере 7567 рублей 33 копейки. Тем, кто достиг этого возраста раньше, уже начислили доплату. РИА «Новости»

2 Новые правила для лекарств по рецептам с 1 сентября Изменения коснутся и правил продажи рецептурных препаратов в аптеках. Провизоры будут обязаны вносить дату, номер и серию рецепта (если таковые имеются) в систему мониторинга движения лекарственных препаратов. Пациентам придется предоставлять рецепты, оформленные на бланке с подписью врача. Данные рецепта также будут указывать в чеке, причем для каждого нужно оформлять отдельный чек. За нарушение новых правил предусмотрен штраф. Для должностного лица — от пяти тысяч до 10 тысяч рублей, юридического — от 50 тысяч до 100 тысяч. РИА «Новости»

3 Дополнительный отпуск для родителей детей-инвалидов С осени вступает в силу закон, который позволяет родителям, опекунам и попечителям детей-инвалидов брать дополнительный оплачиваемый отпуск на 24 дня подряд. Однако график предоставления таких выходных необходимо согласовать с работодателем. Благодаря этому близкие смогут не только сопровождать на оздоровление детей с ограниченными возможностями, но и самостоятельно полноценно отдохнуть.

4 Нововведения для школьников с 1 сентября Во всех российских школах вводят федеральные основные общеобразовательные программы. За следующие два года учреждения должны будут прийти к единому стандарту среднего образования с определенными программами и учебниками. Также с началом учебного года — 2023 станет обязательна общественно-полезная трудовая деятельность учеников. Их будут привлекать к уборке в классе, работе в библиотеке, дежурствам по школе и так далее. Разрешения родителей для этого не требуется. РИА «Новости» Учащиеся девятых и одиннадцатых классов смогут подавать заявления на участие в ЕГЭ и ОГЭ с помощью портала «Госуслуги». Там же можно будет выбрать предметы и уровень сложности экзамена по математике. Перевести ребенка в другую школу тоже станет возможно на «Госуслугах» или лично подать заявление в ближайшем МФЦ. Но потребуется указать причину смены образовательного учреждения. В переводе могут отказать, если нет свободных мест или при плохих результатах вступительного испытания. РИА «Новости»

5 Льготы для студентов Участники специальной военной операции на Украине и их дети получат льготы в вузах и колледжах. Студенты без долгов по оплате, академических неурядиц и дисциплинарных взысканий смогут перейти с платной формы обучения на бюджет. Чтобы воспользоваться этим правом, нужно документально подтвердить участие в СВО или свое родство с участником спецоперации. Пока такие льготы будут действовать до 31 августа 2024 года.

6 Новые правила для такси с 1 сентября Начиная с сентября таксисты смогут получать разрешение на перевозку бесплатно. Его можно будет оформить на «Госуслугах» или в ближайшем МФЦ. Водитель должен иметь действующий полис ОСАГО. Кроме того, службы заказа такси будут нести ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажира и обязаны возмещать реальный ущерб, который не покрыла страховка ОСАГО. Таксистам запретят работать дольше 12 часов за смену и более 40 часов в неделю. Официальные приложения агрегаторов должны иметь специальный таймер, который не позволит шоферу брать новые заказы после разрешенного срока работы.

7 Пиво попадет в реестр, а табак подорожает С осени появится реестр производителей пива, пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре. Представители Минфина уверены, что такой список, а также обязательная маркировка продукции позволит снизить число нарушений. Также правительство установит минимальные цены на вейпы и жидкости для них. Скидки и акции на эти товары запретят. Зато вырастут акцизы на никотинсодержащую продукцию.