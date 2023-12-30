Эксклюзив 30 декабря 2023, 22:47 (обновлено: 30 декабря 2023, 23:51) «Четко, солидно, без политической истерики». Украине предрекли серьезный ответ на обстрел Белгорода Политолог Маркелов: РФ даст взвешенный и серьезный ответ на обстрел Белгорода РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинское руководство находится в состоянии постоянного невроза, удары по Белгороду — это символическая месть за бессилие на поле боя, чтобы показать России и западным союзникам — «смотрите, что мы можем сделать». Россия ответит, но без неврозов и политических истерик, заявил в беседе с «360» политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов.

«Моральный терроризм»

Политолог считает, что Украине нужно что-то предъявить своему населению и западным хозяевам, чтобы оправдаться за проигрыш на линии фронта, и убедить партнеров предоставить Украине то, что она требует.

Реклама

«Они понимают, что нужно что-то сделать максимально дерзкое, максимально жестокое, <…> максимально гадкое, максимально морально непонятное, максимально террористическое, в стиле ХАМАС. Нужно сделать что-то в стиле максимального ущерба. <…> Такой моральный терроризм с точки зрения мирного населения», — заявил Маркелов.

РИА «Новости»

ВСУ выбрали для обстрела Белгород, потому что это крупнейший российский город недалеко от границы, куда они смогли достать оружием средней дальности. После этого Украина будет просить у Запада «нормальное оружие», чтобы ВСУ не пришлось обстреливать мирные города, а показывать свою доблесть на поле боя, считает эксперт.

«Это отчаяние, украинское руководство загнано в угол. Когда ситуация закрыта, когда человек загоняется в угол, в данном случае руководство Украины, то безусловно там уже начинаются всякие мало описываемые нормальным языком вещи», — пояснил политолог.

Также он отметил немаловажный факт — руководство Украины «немножечко ненормальное», оно очень любит военный символизм. Маркелов напомнил про бессмысленную защиту Артемовска и удержание Авдеевки. Политолог считает, что именно символизм сыграл роль при обстреле Белгорода — показать, что Украина еще что-то может. Все это на фоне массового обстрела военной инфраструктуры Украины 29 декабря, когда ВС РФ разгромили множество складов с техникой и вооружением.

«Они сделали это от отчаяния, на уровне истерики» Сергей Маркелов Политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп»

«Закатаем в асфальт»

Киевский режим понимает, что удар по Белгороду не останется без ответа. Однако российские власти никогда ничего не делают необдуманно, как бы от обиды, отметил Маркелов.

«Россия делает всегда все четко, солидно, расчетно, отдавая отчет в своих действиях. Вот это важный момент. Президент Владимир Путин не любит политической истерики, неврозов», — заявил собеседник издания.

Маркелов обрисовал дальнейшие действия России — они лежат как в военной, так и в политической плоскости. На запрошенном РФ Совбезе ООН будет политическое обозначение, а военные точки, с которых велся обстрел, «закатают в асфальт». Также руководство России пересмотрит стратегические планы в отношении Харькова, Николаева и Одессы. Маркелов отметил, что «убираем эмоции и ждем».

«Ждем взвешенного, рационального решения. <…> Вопрос — нервно или солидно, серьезно, политически и вооруженно правильно. Я думаю, второй сценарий будет», — подытожил политолог.