Общество 05 августа 2023, 20:51 Честный ценник — какой он? В России захотели изменить обозначение стоимости товаров Макет двойного ценника представили в России для честного информирования покупателей РИА «Новости»

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В России представили макет честного ценника с двумя суммами. Смысл его — правильное информирование покупателей в магазинах, где темпы шринкфляции последние годы не думают снижаться.

Что такое шринкфляция

Тенденция снижения производителями продовольственных товаров количества, объема или веса в упаковке при сохранении или непропорционально малом снижении отпускной цены в последние годы не то, что не снижается, а становится все более заметной.

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Это экономическое явление получило название «шринкфляция». Объясняют его тем, что в условиях инфляции производители, выбирая между повышением цен на товар и снижением объема при той же цене, часто отдают предпочтение второму варианту.

Потребителям же приходится платить прежнюю цену за меньшее количество товара. По оценке вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, любой житель России может прислать сотню подтверждений шринкфляции, просто зайдя в ближайший магазин с продуктами.

Зачастую это трактуется как «введение в заблуждение потребителя», подчеркнул депутат.

Проблему подняли на круглом столе в Госдуме 4 августа. Участниками стали представители органов власти, депутаты Госдумы, представители некоммерческих организаций и экспертного сообщества.

Макет честного ценника

На обсуждение круглого стола вынесли, в частности, макет «честного ценника». Он помешает обманывать потребителей, сокращая количество товара в упаковке, пояснил Чернышов в своем Telegram-канале.

На макете ценника для молока напечатали две графы. В одной была цена производителя за упаковку, а в другой — цена товара за литр.

Депутат пояснил, что цену за килограмм или литр товара нужно печатать на ценниках точно таким же шрифтом, как и стоимость за упаковку.

Цвет букв, размер и начертание при этом должны быть одинаковым. В этом случае, по его словам, покупатели смогут сравнивать товары по цене и выбирать подходящий.

Чернышов обратил внимание, что всего за два месяца получил более девяти тысяч обращений в поддержку закона «О честной цене», который обязывает магазины указывать цену за понятное людям количество товара — один килограмм или один литр. В настоящее время проект ждет одобрения от кабмина, а затем документ рассмотрят в Госдуме.

«Если все сложится по плану, закон будет принят уже в октябре», — добавил он.

РИА «Новости»

Много цифр — лишняя путаница?

В идее ценников с двумя суммами есть здравое зерно, однако нужно принимать во внимание тот факт, что покупатели могут путаться, когда видят на них много цифр, отметила в беседе с «360» юрист Общества защиты прав потребителей Мария Свиридова.

Она отметила, что примеры использования подобных ценников уже есть, однако люди, которые даже регулярно делают закупки в магазинах этой сети, все равно могут ошибаться.

«Когда много цифр [на ценнике], человек, который идет мимо полок и приобретает товар, не всегда акцентирует внимание на той цене, которая нужна. А для него важно, чтобы цену, которую он увидел, соответствовала той, что пробьют на кассе. Чтобы ее было нормально видно и не нужно было сильно задумываться», — выразила уверенность специалист.

Разочарование после покупки

По мнению независимого эксперта FMCG рынка Александра Анфиногенова, введение таких ценников, вероятно, будет эффективным. Люди должны получать достоверную информацию, подчеркнул он.

«Инерция и невнимательность приводят к тому, что происходит манипуляция уже на уровне пробелов в законодательстве и производитель может продавать под видом килограмма 900 граммов, под видом литра — 900 миллилитров. И люди, понимая это уже после покупки, конечно, разочаровываются», — указал собеседник «360».

Если оценивать требования к производителю, то нельзя исключать, что все равно будут те, кто будет мухлевать, предположила Свиридова. А вот для продавцов, по ее словам, это может быть не слишком выгодно, потому что некоторых покупателей новая цена может отпугнуть.

РИА «Новости»

«Но в целом люди уже привыкли, что у нас яиц в упаковке может быть не 10, а девять, в килограмме муки — 900 граммов. Однако абсолютно точно то, что при новой структуре ценника люди смогут быстрее отмечать рост цены. Потому что пока пачка может уменьшаться, а цена оставаться прежней», — пояснила эксперт.

Вместе с тем нельзя во время переходного периода, если такие ценники все-таки начнут внедрять, может быть и путаница на кассах, вероятно и падение продаж на какие-то позиции товаров, предположила Свиридова.

Анфиногенов выразил уверенность, для розничных операторов никаких дополнительных издержек из-за нововведений не возникнет. А вот для производителей будет повод призадуматься, добавил он.

«Потому что в текущей конъюнктуре они пытаются продать меньшее за цену большего, все же уверены, что они покупают килограмм или литровый пакет молока. А получается обман», — указал специалист.

По его мнению, такая ситуация хуже, чем недолив на бензоколонке, где нарушение можно списать на жадность оператора, а в случае с заводской упаковкой потребители могут сталкиваться буквально с индустриальным обманом, заключил Анфиногенов.