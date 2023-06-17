Эксклюзив 17 июня 2023, 22:18 Честная информация и никаких консервантов. Глава Роскачества рассказал, каким должен быть идеальный продукт Руководитель Роскачества Протасов рассказал об основных качествах идеального продукта Телеканал «360»

Читать 360tv в

Сотрудники Роскачества, где есть технический комитет по каждому из товаров, знают, как создать образ идеального продукта. Об этом в беседе с «360» на Петербургском международном экономическом форуме рассказал руководитель АНО «Российская система качества» Максим Протасов. Он объяснил, какими качествами должен обладать идеальный продукт и чего в нем быть не должно.

Минимум консервантов, максимум информации

В качественном продукте должно быть минимум консервантов, гербицидов, пестицидов, а также антибиотиков, а информация о товаре должна быть честной и заметной, сказал глава Роскачества.

Реклама

«Должна быть удобная упаковка, максимально дружелюбная информация, честные данные на этикетке без каких-то маркетинговых уловок, которые мы так сильно не любим и которые мы постоянно критикуем. Поэтому вот такой образ идеального товара по каждой из категорий у нас существует. Он утверждается специальным стандартом. Те товары, которые соответствуют стандарту, получают государственный знак качества. Производители активно им пользуются для продвижения своей продукции», — объяснил он.

Подмосковье – лидер по качеству

Протасов рассказал, что в этом году Подмосковье заняло первое место среди регионов, где больше всего предприятий подало заявку на правительственную премию.

«То есть речь о количестве предприятий, которые приходят в „Роскачество“ для того, чтобы улучшить качество своих процессов и товаров, проконсультироваться у нас, получить диагностику, мнение наших экспертов. Их в Московской области самое высокое количество в стране», — уточнил собеседник «360».

Кроме этого, Подмосковье оказалось на первом месте по количеству государственных знаков качества, которые получили и товары народного потребления, и продукты питания, сделанные в регионе.

«Тридцать восемь продуктов, производимых в Московской области, получили вот эту заслуженную заветную букву „К“ на упаковке, а значит, нашу поддержку при их продаже и на внутреннем, и внешнем рынке. Ну и конечно же, лояльность потребителей», — отметил Протасов.

РИА «Новости»

«Мистер Сидр» и шаурма из Братска

Прокомментировал глава Роскачества и ситуацию с двумя недавними происшествиями: отправлениями разливным напитком «Мистер Сидр» и шаурмой в Братске. По его словам, первый случай — это конкретное уголовное преступление. С шаурмой все не так однозначно, ведь речь идет о невнедрении принципов пищевой безопасности.

«По поручению правительства страны Роскачество активно занимается внедрением принципов пищевой безопасности. Это называется ХАССП. То есть мы должны сделать так, чтобы сертификация на ХАССП, который сейчас, честно говоря, в большом количестве торговых точек и ресторанов является просто неким сертификатом, висящим на стене, — мы должны сделать так, чтобы сертификация была честная, не в рамочке, и это должно стать просто нормой жизни для любого предприятия, производящего продукты питания», — подчеркнул Протасов.

Он добавил, что очень важно доносить до производителей, что заниматься развитием бизнеса можно лишь с лояльными клиентами. А такие клиенты появятся, если смогут верить в качество продукции.