Общество 30 марта 2023, 00:58 Черный список для блогеров. Инфлюенсерам придется внимательнее следить за контентом Журналист Малькевич: пользователи должны знать гражданскую, политическую позицию блогера Pxhere

Читать 360tv в

Реестр недобросовестных блогеров появится в России. Его опубликует Ассоциация блогеров и агентств (АБА). Перечень инфлюенсеров, с которыми участники организации отказываются или не рекомендуют работать, уже представили. Мнения по поводу широко применяемой зарубежными компаниями практикой разделились: с одной стороны, пользователям полезно знать о гражданской и политической позиции читаемых авторов; с другой — есть риск, что попадание в черный список сработает с точностью до наоборот и дополнительно прорекламирует блогера и его контент.

Инициатива АБА

Список формируют на основе жалоб в специальный Telegram-бот, которые проверяют модераторы. Оставить претензию можно не только в отношении блогера, но и клиента, агентства или продюсерского центра.

Реклама

Мера, полагают в АБА, позволит заставить блогеров соблюдать закон и не рекламировать запрещенную информацию. Для маркировки даже ввели систему карточек, где указывают причину попадания в список и количество жалоб.

Чтобы отсеять недостоверные сведения, модераторы реагируют на каждое обращение в индивидуальном порядке, отметили «Известия».

Pxhere

Общемировая практика

Блогеры зарабатывают на своей публичности, отметил в беседе с «360» журналист, руководитель рабочей группы Общественной палаты России по защите прав пользователей интернета Александр Малькевич.

В таком перечне, по сути, нет ничего удивительного. Например, подобные «провластные» списки есть, их постоянно составляют, обсуждают и критикуют.

Инициативы гражданского общества в целом можно только приветствовать, потому что обычные пользователи должны знать гражданскую, политическую позицию того, кого они читают, если кто-то ее скрывает. Александр Малькевич руководитель рабочей группы ОП по защите прав пользователей интернета

Подобную «разметку», по словам Малькевича, широко используют зарубежные компании. В рамках общей культуры «доноса» на Западе по этим спискам массово блокируют русскоязычных авторов и контентмейкеров (читай — блогеров). И практика общемировая.

Обратная сторона медали

Первое, что сделали в АБА в начале своей деятельности — заявили о создании черного списка, напомнила «360» председатель совета Национальной ассоциации блогеров Мария Терентьева-Галицких. Она также указала на разницу между двумя организациями: если АБА состоит из агентств, то ее ассоциация — из блогеров.

«То есть они — это те, кто работают и зарабатывают на блогерах. Мы блогеры, которые зарабатывают сами на себе. Там не блогеры, а посредники между клиентами и блогерами», — пояснила Терентьева-Галицких.

Собеседница «360» обратила внимание и на критерии попадания в перечень недобросовестных инфлюенсеров. Жаловаться, по ее мнению, можно сколько угодно. К тому же, нередки истории с ботами и взаимными блокировками среди блогеров.

«Пожаловаться легко. Важно, чтобы были критерии. Так же, как и в любом сервисе, потому что ребята [из АБА] работают с рекламой у блогеров и для них ключевая история — про выполнение своих обязательств в рекламе», — сказала Терентьева-Галицких.

В любом сервисе, который работает с рекламой, так или иначе всегда были истории черных списков, но они особо не афишировались. Лидеры мнений, которые не выложили вовремя рекламу, разместили с ошибками, перенесли сроки и так далее просто уходят из базы и им не предлагают клиентов, пояснила она.

Pxhere

Для обычных пользователей все эти перипетии остаются невидимыми. Но если предложенный АБА список сделают открытым и каждый сможет на его основе вынести для себя решение о работе с тем или иным блогером, в какой-то мере престиж ассоциации искусственно поднимется. Однако остается вопрос об открытости данных и уже упомянутых критериев для списка.

И потом, поскольку есть прямая заинтересованность, вопрос объективности очень важен — критериев и объективности. Мария Терентьева-Галицких председатель совета Национальной ассоциации блогеров

Раньше, заметила Терентьева-Галицких, можно было через специальные программы посмотреть негативные отзывы и узнать, какие проблемы возникали с блогером при отработке рекламы.

Черные списки она сочла больше историей новостного повода, чем реального репутационного влияния. В работоспособности схемы специалист тоже усомнилась, как и в возможном страхе перед подобным перечнем.

Попавший в список блогер, по ее словам, наоборот, может превратиться в объект внимания аудитории и вызвать любопытство у тех, кто его раньше не знал.

Вот эта публичность дает дополнительную рекламу блогеру, хотя, может, у него какие-то проблемы с репутацией. Мария Терентьева-Галицких

Pxhere

«Мы это много обсуждали еще на совместной конференции с коллегией по жалобам на прессу. <…> Причем мы об этом говорили не в рекламе, а в [контексте] влияния на аудиторию», — пояснила Терентьева-Галицких.

Речь тогда шла о включении в черный список трэш-блогеров, которые заводят стримы с насилием. Но получалось, что какие-либо ограничения собрали бы вокруг них целевую аудиторию.

По сути, мы даем дополнительную рекламу тому контенту, который должен быть запрещен. И тогда мы пришли к общему выводу, что нет смысла создавать искусственную историю. Мария Терентьева-Галицких

Терентьева-Галицких подчеркнула, что инструменты модерации контента есть как у администрации социальных сетей, так и у того же Роскомнадзора. Насаждать еще больше не имеет смысла.

«А здесь это инструмент, [чтобы] сказать: „Плохой блогер, плохая реклама“. Для меня он спорный. И мы и год назад говорили то же самое», — заключила она.