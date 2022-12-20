Эксклюзив 20 декабря 2022, 23:14 🎆Сбежавшие животные и ущерб экологии. Чем опасны самостоятельные запуски салютов на Новый год Эколог Бодров предложил заменить фейерверки праздничными видеоинсталляциями Pxhere

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Новогодние праздники уже сложно представить без фейерверков и салютов. Но тех, кто решается на самовольный запуск, поджидает много опасностей. Любители «пострелять» в воздух могут получить травму сами или ранить другого человека. Нередки случаи, когда заряд выбивает окно жилого дома. Ко всему прочему, громкие звуки пугают животных. Собаки от страха могут убежать от хозяина и потеряться, а для кошек испуг чреват летальным исходом. Специалисты объяснили «360», к каким последствиям может привести самовольный запуск фейерверков и чем лучше заменить опасное развлечение.

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Далее — прямая речь.

Зоозащитник, волонтер, президент Фонда помощи животным «Забытые животные» Анастасия Комагина

Проблема постоянная. Есть люди, которые помогают животным, которые неравнодушны к ним. Они всегда с болью в сердце слышат звуки этих дурацких петард, фейерверков и так далее. Кроме раздражения и боли за животных, [они] ничего не вызывают.

Собаки пугаются, могут в состоянии шока убежать, как говорится, куда глаза глядят. И поскольку они в состоянии шока и стресса, то не запоминают дорогу.

Это не просто [собака] куда-то побежала, а потом вернулась. Они бегут, не осознавая, потом просто оказываются в абсолютно незнакомом месте, откуда, соответственно, не знают, как бежать, где найти хозяина.

У кошек часто бывают вообще сердечные приступы — вплоть до инфарктов. Кошки чувствительны к звукам.

Помимо этого, от вспышек гибнет очень много городских птиц. Не только вороны, голуби — синички, воробьи, лесные птицы. Зависит от того, какой парк. Те птицы, которые зимуют у нас в России. Их часто ослепляют эти вспышки. И они в какой-то момент не могут понять, что происходит. Многие разбиваются, ведь летят, как ослепшие. Да и от звука. <…> Это все ужасно для животных.

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В Ленинградском зоопарке животные всю ночь не спят, у них постоянно дикий стресс. <…> Вплоть до депрессии. Уже у более высокоразвитых животных — например, у обезьян и так далее — разрушение, нарушение психики.

Страны Европы, многие — в туристических городах, даже стали запрещать использование частных фейерверков. За это огромный штраф, допустим, в Ирландии — где-то 1500 евро, а в ФРГ доходит до 10 000 евро. <…> Так не только благополучие животных защищают, но и в принципе. <…> У нас, знаете, граждане очень любят рядом с жилыми домами пострелять — окна выбивают. Обязательно за новогодние праздники кому-нибудь руку оторвет. Никакой культуры [запуска фейерверков] нет. И петиции создают. Если кому-то нужны огонечки, в квартире, зажгите бенгальские огни и наслаждаетесь.

Еще раз повторю: у кошек, особенно сердечников, могут быть приступы, городские птицы гибнут, а [собаки] убегают. Все волонтеры <…> просто сейчас в ужасе в ожидании этого бала новогодних потеряшек.

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Очень часто люди, к сожалению, выходят гулять с собакой, особенно с маленькой, <…> и ни поводка, ни ошейника, про адресники я вообще молчу. Вышли салют послушать.

С одной стороны, одни без мозгов запускают [фейерверки] где ни попадя. Другие выходят с животными на народные гуляния. [Животные] просто забиваются, как правило, в какой-то угол, нору. И просто сидят там и дрожат. Редкая собака не боится, одна на миллион. Конечно, это дикий стресс!

Иногда сидишь в квартире, кто-то начинает пускать — вздрагиваешь. Хотя ты понимаешь, что происходит, то есть никто никого не убивает. Просто это какой звук резкий! Эти вспышки — «мечта», конечно, всех собачек и котиков.

Председатель Общественного совета южного берега Финского залива Олег Бодров

На мой взгляд, это красиво. Но, кроме проблем в виде травм, есть и воздействие на природу: сжигается порох, и это вызывает загрязнение окружающей среды.

Я бы предложил воспользоваться более современными способами отмечания этого красивого праздника. Например, в виде видеоинсталляций, которые бывают на зданиях. Их запускают с помощью мультимедийных проекторов. Это совершенно безопасно для тех людей, которые наблюдают инсталлированные в таком виде фейерверки. Они, конечно, не оказывают такого негативного воздействия на окружающую среду.

Это еще и куча мусора и других загрязнителей окружающей среды. Я бы рекомендовал воспользоваться вариантами не из прошлого века, а современными, адекватными в текущей ситуации. [Они] безопасны и для людей, и для природы.

РИА «Новости»

Уже сейчас воздух в Санкт-Петербурге и в Москве загрязнен значительно, и добавлять к этому ради развлечения новые загрязнители плохо, бессмысленно. <...> В Петербурге, в районе Дворцовой площади, на здании главного штаба, можно проектировать различные эффекты. В Москве, думаю, тоже найдутся такие места. Нужно просто попытаться и руководителям, и политикам регионального уровня вовлечь в этот процесс IT-технологии.

Думаю, что это будет в духе времени. <...> Тем более что эти фейерверки поступают, насколько я знаю, из Китая. И гарантировать безопасность этих игрушек очень сложно. Вряд ли они соответствуют российским стандартам безопасности. Кроме того, в условиях, когда люди приняли алкоголь, риски негативных эффектов усиливаются.