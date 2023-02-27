Общество 27 февраля 2023, 19:10 Массовые драки, облавы и унижения из-за кофты с пауком. Чем опасна «ЧВК „Редан“» Детский психолог Дугенцова: верные вопросы помогут узнать мнение подростка о «ЧВК „Редан“» "ВКонтакте"

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Новая субкультура «ЧВК „Редан“» продолжает набирать популярность у молодежи. За минувшие выходные участников этой группы массово задерживали в торговых центрах по всей России: только в Москве полицейские поймали около 300 подростков, а в Санкт-Петербурге — еще как минимум 100. Их подозревают в организации массовых драк, но все чаще жертвами издевательств становятся сами неформалы. «360» разобрался, чем опасны такие движения и как узнать, что ребенок в них втянут.

Что такое «ЧВК „Редан“»

Представители «ЧВК „Редан“» носят клетчатые штаны и черную одежду с изображением паука, называют себя «пауками». Свое имя движение получило в честь одноименной преступной организации: ее символ — паук с цифрой четыре. Еще одна отличительная черта участников «ЧВК „Редан“», средний возраст которых оценивают в 15 лет, — длинные темные волосы.

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Сами члены группы не считают себя «частной военной компанией». По их словам, аббревиатура «ЧВК» в названии нужна «просто для прикола».

«Пауков» обвиняют в агрессивном отношении к другим национальностям и скинхедам, а также в организации массовых драк. Ничто из этого пока не доказано — в Сети расхоже мнение, что дети из «ЧВК „Редан“» просто ищут единомышленников ради общения, а провокации и драки устраивают другие люди, которые притворяются «пауками».

Во «ВКонтакте» есть несколько групп, посвященных «ЧВК „Редан“», в самой крупной — почти 200 тысяч пользователей. Каналы для участников существуют и в других социальных сетях, некоторые даже продают мерч с эмблемой субкультуры — пауком с цифрой четыре.

Соцсети

«Пауки» вышли в Сеть

В последние дни в СМИ было множество упоминаний о конфликтах, связанных с «ЧВК „Редан“». Первый раз об этой группе стало известно в контексте драки в московском ТЦ «Авиапарк». Однако выяснилось, что виновниками потасовок стали вовсе не «пауки» — напали, наоборот, на них. По информации журналистов, причиной конфликта стала необычная внешность подростков.

В «Авиапарке» задержали не менее 30 человек, но на этом история не закончилась. По стране прокатилась волна задержаний «пауков». В столице за 24 и 25 февраля в отделения полиции доставили более 300 участников беспорядков. Некоторые из них, по словам представителей правоохранительных органов, напали на своего сверстника в вестибюле станции метро «Лубянка».

В ТЦ «Галерея» в Петербурге силовики задержали не менее 100 подростков 14–17 лет за нарушение общественного порядка, которое привело к травмам у нескольких человек.

Как сообщил «Mash на Мойке», конфликт снова спровоцировали не «пауки»: к одному из неформалов подошли несколько человек, которым не понравилась его одежда — худи с логотипом паука.

Чтобы поймать всех участников потасовки, полицейские и ОМОН временно перекрыли вход в торговый центр. Следователи завели уголовное дело по статье «Хулиганство».

Еще одну облаву на подростков-неформалов устроили в ТЦ «Галерея» в Новосибирске. Как рассказали местные жители, полицейские окружили тинейджеров на третьем этаже здания, но задержать получилось не всех: многие убежали, параллельно оскорбляя представителей правоохранительных органов.

По данным СМИ, в отделение привезли около 20 несовершеннолетних. Позже в пресс-службе регионального МВД объяснили, что задержания были «профилактические».

Посетители торгового центра «Тандем» в Казани 26 февраля пожаловались на нарушение общественного порядка — в результате в отделения доставили 16 несовершеннолетних.

В ТЦ «Аура» и на центральной площади Юности в Ярославле задержали 15 человек, сообщило издание 76.ru. Однако в пресс-службе МВД не уточнили, все ли задержанные состояли в «ЧВК „Редан“».

В Ростове-на-Дону полиция разогнала толпу подростков у ТЦ «Горизонт». По информации от местных жителей, несовершеннолетние бегали по парковке и нападали друг на друга с перцовыми баллончиками.

Охота на «пауков»

В соцсетях появились паблики противников «ЧВК „Редан“», в них уже вступили десятки тысяч людей. Они отлавливают и избивают участников движения, писала «Фонтанка». Некоторым подросткам насильно обрезают волосы ножом.

Видео с издевательствами есть и в Telegram-каналах. На кадрах видно, как неизвестные заставляют тинейджеров вставать на колени и извиняться, при этом нецензурно обращаются к «паукам», оскорбляют их, унижают и избивают.

Соцсети

Один из участников «ЧВК „Редан“» рассказал «360», что их просто подставили. Он утверждает, что в комментариях групп начали постить националистические лозунги и призывы к насилию. Из-за этого иностранцы и представители других субкультур оскорбились. В результате недовольные стали толпами выходить на улицы и отлавливать как «пауков», так и обычных подростков, которые не имеют отношения к «ЧВК».

По словам собеседника «360», одежда, которую носят члены группы, появилась у одного бренда еще в 2020 году. Она не имеет никакого отношения к националистам, хотя именно из-за внешнего вида подростки не раз становились жертвами притеснений.

«Одного пацана 16-летнего 10 человек поймали туалете и, угрожая ножом, поставили на колени. Его заставили извиняться на камеру, затем раздели, забрали половину вещей и опубликовали ролик (с издевательствами — прим. ред.) в Сети», — отметил участник «ЧВК „Редан“».

"ВКонтакте"

«Психика начинает разлагаться»

Неформальные двежения вроде «Редан» опасны, заявила «360» председатель всероссийского общественного движения «Союз матерей России» Ольга Панина.

Родители не всегда могут следить за подростками. Тут опасно, что они находятся в возрасте взросления. Когда им в голову такое приходит, они не всегда могут адекватно реагировать и принимать правильные решения — не пойти, отказаться. Ольга Панина

Также на подростков может влиять «стадный» фактор: если в историю втянут популярный и активный ребенок, он поведет за собой остальных детей, которые подвержены его влиянию.

Как правило, заметить, что несовершеннолетний вступил в подобное объединение, сложно: зачастую подростки знают, как себя вести со взрослыми, чтобы не вызвать подозрений.

«Естественно, тут играет роль устойчивость психики. Какой-то ребенок может в себе скрывать, но психически он начинает как бы разлагаться. Родители могут заметить, но мы же понимаем, не все родители дома сидят и проверяют телефоны или контролируют подростков. Иногда, к сожалению, бывает поздно — не всегда можно принимать какие-то меры, потому что психически ребенок страдает», — подчеркнула Панина.

Соцсети

Главное — задавать верные вопросы

Детский психолог Дарья Дугенцова рассказала «360», что чаще всего в неформальные объединения попадают два типа подростков. Первые — из очень обеспеченных и хороших семей, где ребенку не уделяют должного внимания. Обычно родители просто откупаются от них подарками, не интересуясь жизнью сына или дочери.

Второй тип — из неблагополучных семей. Например, когда родители — алкоголики и не обращают на детей внимания.

Чтобы узнать, как ребенок относится к таким субкультурам, не нужно идти к психологу, уверена Дугенцова.

Надо уметь разговаривать со своим ребенком и интересоваться не только оценками, но и личной жизнью. Какие у него взгляды, что он думает на те или иные политические темы, объяснять, что в любой национальности есть плохие или хорошие люди. Дарья Дугенцова

Необходимо обсуждать с подростком события, которые происходят в мире. Например, новости о самой «ЧВК „Редан“» помогут узнать, как ребенок относится к этому. Если он говорит: «Они самые лучшие, я бы поступил так же», — нужно думать, как это предотвратить.

«Для подростков взрослые часто становятся антиавторитетами, поэтому важно не говорить, что вот так нельзя. Здесь нужно включить своего внутреннего психолога и задавать такие вопросы, чтобы ребенок задумался, а почему это плохо», — отметила Дугенцова.

Подростку нельзя просто сказать, что это плохо, потому что тогда не получится узнать его позицию. Лучше задавать правильные вопросы, например: «А почему ты считаешь, что это плохо?» и «А как ты думаешь, почему пострадали эти люди?»

«По-другому с подростками, к сожалению, нельзя», — добавила специалист.

Если видно, что ребенок поддерживает поступки, которые могут привести к опасной ситуации, придется отвести его к детскому психологу.

«Это обязательно, потому что родители не считаются авторитетом и не всегда умеют задавать те вопросы, которые желательны», — подытожила Дугенцова.