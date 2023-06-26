Эксклюзив 26 июня 2023, 16:37 Человек высказывающийся. Какие проблемы в медиапространстве вскрыл «поход» Пригожина Публицист Миронова: с Корниловым поход Пригожина сравнивают не от больших знаний РИА «Новости»

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Корниловское выступление, предпринятое в 1917 году, длилось месяц, а изучить его не могут уже 100 лет. О «бунте „вагнеровцев“» все — и обычные пользователи Сети, и публичные люди, и политики, и институции — поспешили высказаться за сутки. Почему для начала им стоило подумать — в колонке публициста Анастасии Мироновой для «360».

Далее — прямая речь.

Понедельник начался тяжело: множество людей принялись разъяснять все, что понаписали в выходные. От тележурналистов, требовавших пристрелить Евгения Пригожина как собаку, до Ходорковского, едва ли не попросившегося в «Вагнер» — кажется, за реакцию, оценки и прогнозы неловко всем, кроме тех, кто молчал.

Выступление Пригожина преподало и России, и остальному миру урок: новая реальность, в которой информация распространяется молниеносно, а реакция от публичных людей требуется незамедлительная, не подходит для таких сложных событий.

Ну или мы еще не научились в ней жить.

Кто куда шел

Все выходные в российской прессе мелькало имя Лавра Корнилова, а «пригожинские» события сравнивали с Корниловским мятежом. Сравнение красивое, но неправильное.

Генерал Корнилов / Википедия

На 20 августа 1917 года Лавр Корнилов был верховным главнокомандующим русской армии. Его движение на Петроград, где в то время пытался справиться с солдатскими советами Керенский, было изначально предпринято в качестве помощи Временному правительству: через Бориса Савинкова Корнилов согласовал с Керенским отправку в столицу кавалерийского корпуса Долгорукова, который должен был подавить деятельность советских ячеек в петроградском гарнизоне.

Примечательно, что в современной исторической литературе мы почти не встретим формулировку «Корниловский мятеж» — действия тогдашнего Главкомверха называют выступлением или походом. Даже «Википедия», этот народный голос, придерживается такой позиции.

С Корниловым поход Пригожина сравнивали не от больших знаний, но из сильного желания предстать перед интернет-публикой просвещенными. Историю ведь в деталях мало кто хорошо помнит. Среди лидеров мнения профессиональных историков мало, а остальных с изучением сего предмета завязали в основном еще в школе.

Жизнь современная крайне интенсивна, любое событие, тем более такое масштабное, требует высказывания здесь и сейчас. Разбираться, что там было у Корнилова, зачем он шел, кто его позвал, было некогда, — торопились побыстрее бросить красивое сравнение и ярко обозначить свою позицию.

Танк ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону, 24 июня 2023 года / РИА «Новости»

В минувшие выходные мы видели примеры, когда выступление Пригожина сравнивали с Корниловским как ультрапатриоты, так и либералы: причем одни его ругали, а вторые — хвалили.

Но те и другие не успевали освежить в голове детали и потому запутались.

Кто кому звонил

Имя Корнилова если и должно было в эти дни звучать, то совсем по другому поводу. Оно должно напомнить, что историки вторую сотню лет не могут разобраться с оценками его действий, нет единого мнения по самому главному вопросу: было ли его выступление мятежом?

Сто лет ученые всего мира пытаются выяснить последовательность мотивов генерала Корнилова и восстановить достоверно цепь событий. И не могут этого сделать, хотя все материалы по этому событию давно опубликованы.

Возьмем, к примеру, переговоры Керенского с генералом: до сих пор ничего не ясно. К Керенскому приехал Владимир Львов — человек, по свидетельству современников, взбалмошный и неумный.

Он сообщил, будто Корнилов ставит условия и выдвигает войска. Керенский созвонился с Корниловым и приврал, будто Львов тоже «у аппарата». Далее — фрагмент разговора:

«Керенский: Здравствуйте, генерал. У телефона Владимир Николаевич Львов и Керенский. Просим подтвердить, что Керенский может действовать согласно сведениям, переданным Владимиром Николаевичем.

Корнилов: «Здравствуйте, Александр Федорович, здравствуйте, Владимир Николаевич. Вновь подтверждая тот очерк положения, в котором мне представляется страна и армия, очерк, сделанный мною Владимиру Николаевичу с просьбой доложить Вам, я вновь заявляю, что события последних дней и вновь намечающиеся повелительно требуют вполне определенного решения в самый короткий срок».

Ни Керенский, ни Корнилов не догадались во время переговоров уточнить, а правильно ли передал сообщение генерала глупый Львов.

Истерика под видом анализа

И до сих пор никто этого не знает. Ста лет не хватило разобраться! А у нас уже через полчаса после первого аудиосообщения Пригожина множество людей оценили события, сформировали мнение и его высказали!

События корниловского выступления, между прочим, длились месяц: от представления Корниловым Временному правительству докладной записки о необходимости ужесточения мер в тылу до ареста генерала.

РИА «Новости»

Месяц событий, в ходе которых люди неспешно передвигались из ставки в Москву, из Москвы — в Петроград и обратно в ставку. Пока они шли и ехали на первобытных поездах, у остальных участников событий было время осмыслить происходящее.

Пока газеты верстались, журналисты успевали обдумать каждое слово, пока номер шел в типографию, печатался, развозился по точкам на лошадях и курьерами, было время придержать опровергнутую информацию.

РИА «Новости»

У нас пригожинское выступление уместилось, строго говоря, в 24 часа. За это время все успели сложить мнение, занять позицию, высказаться.

Прозрачный мир с моментально распространяемой информацией имеет много плюсов. Но он, кажется, не предусматривает таких сложных событий, выпадающих не каждые 100 лет.

Хорошо, когда при пожаре в жилом комплексе или исчезновении человека всю округу можно оповестить за 10 минут. Но если вот так?

Вооруженные люди, танки в городе, захват генералов, стрельба, бунт, мятеж, восстание… Сотни СМИ, тысячи комментариев от местных чиновников, политиков, военных. Все торопятся сообщить, оценить, заверить, спрогнозировать.

Мало кто успевает изучить всю имеющуюся хотя бы за последний час информацию, потому что ее очень много и она пугает. Значительная часть людей, давайте быть откровенными, не способны в современных условиях осмыслить даже скандал на каком-нибудь шоу «Голос» — настолько огромная и в столь концентрированной форме об этом подается информация, что обработать ее и сделать выводы способен редкий человек.

Что уж говорить о вооруженном мятеже?

РИА «Новости»

Молчит с умыслом

Оказывается, современная модель мира без границ, в котором все друг друга читают и распространяют сообщения в режиме реального времени, не предусматривает сложных ситуаций, таких как масштабный вооруженный конфликт или военный мятеж.

Вспомните первые дни СВО: сколько трагедий случилось лишь из–за того, что одни распространяли, а вторые читали потоки непроверенной и откровенно глупой информации: люди бежали из России, снимали сбережения по невыгодному курсу, продавали за смешные деньги свои квартиры и машины — все потому, что они жадно ловили каждое слово казавшихся им авторитетными СМИ и лидеров мнений, которые на самом деле точно так же не успевали все изучать и анализировать и сами истерично распространяли сообщения, заявления, бредовые прогнозы.

РИА «Новости»

Огромное число людей и в медиа, и в политике обладают крайне посредственными интеллектуальными качествами и не способны в короткие сроки верно проанализировать даже доступную информацию. А в условиях, когда ее тонны, они бессильны.

Самое плохое, что можно было придумать — так выстроить медиапространство, чтобы оно само требовало от лидеров мнения незамедлительно высказываться по каждому вопросу.

Ведь у нас именно так и случилось: всех, кто тот же час ничего не скажет о громком увольнении, перестановке кадров, открытии дороги, закрытии банка, подозревают в хитрости, слабости, «проплаченности».

Внутри человечества выделился отдельный вид — Человек высказывающийся. Тот, который не может не высказаться, даже если не хочет этого делать, потому что постоянное выражение своего мнения и своих оценок — условие его существования в медиапространстве.

Представители этого вида не могут себе позволить не высказываться обо всем подряд, иначе их неправильно поймут.

Яркий пример последних выходных — Маргарита Симоньян. Человек молчал с вечера пятницы по ночь на понедельник — все это время говорили, будто Симоньян что-то знает, скрывает, что она хитрая, изворотливая, что сама молчит, а других записывает на карандаш, что мониторит мнения и их запоминает, дабы потом мстить.

Между тем человек лишь повел себя по правилам старого, то есть прежнего, мира, когда все решалось медленно, требовался минимум день для донесения приказа и получения ответа. У людей было время думать, выбирать слова и выбирать позицию.

Кажется, в эти выходные мы окончательно убедились, что и публичному человеку, и политикам, и институциям нужно давать возможность как следует подумать, прежде чем открывать рот.