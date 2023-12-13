Эксклюзив 13 декабря 2023, 16:41 «Человек, непохожий на всех других». Журналист Третьяков — о смерти литератора Розановой Журналист Третьяков: Розанова была замечательной и интересной женщиной

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Литератор, публицист, вдова писателя Андрея Синявского Мария Розанова, о смерти которой стало известно 13 декабря, была замечательной и интересной женщиной. Об этом «360» рассказал друг семьи, российский журналист, политолог Виталий Третьяков.

Была не такой, как все

«Это печальная, хоть и ожидаемая новость, потому что Мария Васильевна была уже в очень, очень, очень преклонном возрасте. Как это обычно бывает, она намного пережила своего мужа, верного спутника жизни», — отметил политолог.

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Он рассказал, что познакомился с Розановой и ее мужем в самом начале 90-х, однако до этого знал о них как об известных диссидентах, уехавших на Запад. Супруги были разными по характеру. Он — спокойный, она — взрывная и энергичная. Так часто бывает в семейных парах, заметил Третьяков.

Она замечательная, интересная женщина, человек очень трезвомыслящий. <…> Она была не такой, как все. Виталий Третьяков политолог

Инакомыслящая среди инакомыслящих

По его словам, Розанова трезво оценивала все события, в том числе происходившее в России в начале 90-х годов. Литератор не стеснялась говорить людям в глаза то, что думает, с ней было интересно общаться.

«Обсуждать что бытовые темы, что политические. На все она имела свой взгляд. Но, повторяю, этот взгляд был максимально приближен к жизни. Здравый смысл. Она все именно им улавливала и всему этому давала оценку. Ее нельзя было обмануть словами и лозунгами. <…> Диссидент среди диссидентов, инакомыслящая среди инакомыслящих», — добавил собеседник «360».

С другой стороны, с Розановой было легко, интересно и весело, поделился Третьяков. Женщина любила Россию и знала страну в ее превосходных и негативных качествах. Однако у нее никогда не было снобизма по отношению к государству и народу.

Такой штучный человек, непохожий на всех других и при этом не относящийся к другим, как многие из той среды, свысока. <…> Еще одним умным, хорошим, добрым, правдолюбивым и оригинальным человеком стало меньше. Но будем надеяться, что на их место приходят другие. Да, она вошла в историю русской культуры, отечественной культуры и советского периода. Виталий Третьяков политолог

Розанова ушла из жизни 13 декабря в возрасте 93 лет. Что именно стало причиной смерти литератора, неизвестно. Дата и место прощания с издателем не уточнялись.