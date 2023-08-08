Эксклюзив 08 августа 2023, 22:47 «Человек меня просто облапал». Жительница Красноармейска пожаловалась на домогательство со стороны прохожего Жительница Красноармейска рассказала о сексуальном домогательстве со стороны прохожего Unsplash

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Неизвестный мужчина домогался к жительнице Красноармейска вечером 6 августа. Пострадавшая рассказала «360», что прохожий потрогал ее за грудь, но ей удалось скрыться с места происшествия. Она уже написала заявление в полицию.

Пристал на окраине

Собеседница рассказала, что шла вечером 6 августа по улице Чкалова. Ее маршрут пролегал по аллее вдоль небольшого леса, где нет жилых домов, но с другой стороны есть школа и дом культуры. Она отвлеклась на мобильный телефон и не заметила, как к ней навстречу приблизился прохожий.

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«Я еще не успела поднять лицо и вижу тянущуюся ко мне руку. Первая мысль, которая мне пришла в голову — кто-то из знакомых, я же иду — не вижу, он пытается меня таким образом остановить. И в этот момент, все это секунды, тут эта рука проходится по моей правой груди. А на улице лето, я была в достаточно облегающем топе, в шортах, потому что жарко. И прямо по груди проводит. <…> В этот момент я уже осознаю, что со мной сделали. То есть человек меня просто облапал, если по-простому. Я сама расцениваю это как сексуальное домогательство», — рассказала жительница Красноармейска.

Попытался оправдаться

Женщина постаралась очень громко отреагировать на злоумышленника. Она заявила, что позовет мужа, который находился не так далеко, однако прохожий лишь продолжил приближаться.

«Тут мне вообще стало страшно, то есть еще ближе ко мне подойти. Я вообще испугалась очень сильно, начала от него пятиться <…> он говорит: „А что я сделал?“ Я уже успела по сторонам посмотреть и убедиться, что там никого нет вообще, кричать просто бесполезно, а рядом лесок и уже достаточно темное время суток», — рассказала пострадавшая.

По ее словам, в тот момент она лишь хотела убежать от мужчины.

«Поэтому я стала от него пятиться. Смотрю — он вроде как готов уходить. Я пользуюсь моментом — быстро развернулась в то же направление, куда я двигалась, быстрым шагом пошла», — добавила собеседница «360».

Она уточнила, что прохожий неспешно пошел в другом направлении. От него не пахло алкоголем, он стоял на ногах крепко. На вид — он был ростом около 170 сантиметров, брюнет с узкими глазами. Пострадавшая предположила, что злоумышленником мог быть мигрант из Средней Азии.

Паблик «Пушкино Live» во «ВКонтакте» сообщил, что это не единственный случай домогательства в городе. Авторы статьи отметили, что в районе улицы Чкалова произошли минимум две попытки изнасилования.

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