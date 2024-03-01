01 марта 2024, 11:00
Чего хотят женщины? Как выбрать подарок к 8 Марта
Какие подарки хотели бы получить женщины на 8 Марта? По данным ВЦИОМ, в топ у россиянок входят цветы, подарочные сертификаты, парфюм и ювелирные украшения. Однако цены на эти товары 7 и 8 марта повышаются в несколько раз. Корреспондент «360» узнал лайфхак, который поможет купить подарок для любимой женщины быстро и выгодно.
Найти интересные варианты ювелирных украшений по приятным ценам можно в так называемых комиссионных магазинах. У них есть несколько преимуществ, например продажа изделий с редким дизайном.
Благодаря широкому ассортименту выбрать подарок становится проще. Покупать украшения в таких магазинах всегда выгоднее, потому что нет надбавок от производителей и брендов — за это уже заплатил первый владелец.
«Во флагманском магазине „Залог Успеха“ представлено множество ювелирных украшений — как российских, так и зарубежных брендов. У нас можно найти уникальные украшения, которые зачастую существуют в единственном экземпляре. Некоторые украшения привезены первыми хозяевами из-за границы, и сейчас они обретают вторую жизнь у нас на витринах», — рассказал управляющий сети магазинов «Залог Успеха» Сергей Делин.
Подлинность драгоценных камней и металлов проверяют эксперты — геммологи. Затем ювелиры приводят украшения в первозданный вид. Деятельность комиссионных магазинов строго контролирует государство, поэтому юридическая чистота изделий гарантируется.
«Мы очень тщательно относимся к выбору изделия, которое попадет на витрину. Сначала украшения проверяют геммологи, потом эксперты, ювелиры. После этого, если необходимо поставить российское клеймо, отправляем украшение в пробирную палату. Наши продавцы рассказывают о характеристиках и учат клиентов разбираться в ювелирных изделиях, чтобы в дальнейшем они понимали, за что платят деньги», — отметил Сергей Делин.
Увидеть все своими глазами можно в одном из 47 филиалов сети «Залог Успеха» в Москве. Советы профессионалов, большой выбор ювелирных украшений и современные мастерские — все это собрали в одном месте. Теперь можно делать подарки любимым женщинам выгодно и с любовью.
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8 Марта
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