Общество 01 марта 2024, 11:00 Чего хотят женщины? Как выбрать подарок к 8 Марта Сеть комиссионных ювелирных украшений «Залог Успеха»

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Какие подарки хотели бы получить женщины на 8 Марта? По данным ВЦИОМ, в топ у россиянок входят цветы, подарочные сертификаты, парфюм и ювелирные украшения. Однако цены на эти товары 7 и 8 марта повышаются в несколько раз. Корреспондент «360» узнал лайфхак, который поможет купить подарок для любимой женщины быстро и выгодно.

Найти интересные варианты ювелирных украшений по приятным ценам можно в так называемых комиссионных магазинах. У них есть несколько преимуществ, например продажа изделий с редким дизайном.

Благодаря широкому ассортименту выбрать подарок становится проще. Покупать украшения в таких магазинах всегда выгоднее, потому что нет надбавок от производителей и брендов — за это уже заплатил первый владелец.

Сеть комиссионных ювелирных украшений «Залог Успеха» Сеть комиссионных ювелирных украшений «Залог Успеха» Сеть комиссионных ювелирных украшений «Залог Успеха» Сеть комиссионных ювелирных украшений «Залог Успеха» Сеть комиссионных ювелирных украшений «Залог Успеха» Сеть комиссионных ювелирных украшений «Залог Успеха»

«Во флагманском магазине „Залог Успеха“ представлено множество ювелирных украшений — как российских, так и зарубежных брендов. У нас можно найти уникальные украшения, которые зачастую существуют в единственном экземпляре. Некоторые украшения привезены первыми хозяевами из-за границы, и сейчас они обретают вторую жизнь у нас на витринах», — рассказал управляющий сети магазинов «Залог Успеха» Сергей Делин.

Сеть комиссионных ювелирных украшений «Залог Успеха» Сеть комиссионных ювелирных украшений «Залог Успеха» Сеть комиссионных ювелирных украшений «Залог Успеха» Сеть комиссионных ювелирных украшений «Залог Успеха» Сеть комиссионных ювелирных украшений «Залог Успеха» Сеть комиссионных ювелирных украшений «Залог Успеха»

Подлинность драгоценных камней и металлов проверяют эксперты — геммологи. Затем ювелиры приводят украшения в первозданный вид. Деятельность комиссионных магазинов строго контролирует государство, поэтому юридическая чистота изделий гарантируется.

«Мы очень тщательно относимся к выбору изделия, которое попадет на витрину. Сначала украшения проверяют геммологи, потом эксперты, ювелиры. После этого, если необходимо поставить российское клеймо, отправляем украшение в пробирную палату. Наши продавцы рассказывают о характеристиках и учат клиентов разбираться в ювелирных изделиях, чтобы в дальнейшем они понимали, за что платят деньги», — отметил Сергей Делин.

Сеть комиссионных ювелирных украшений «Залог Успеха» Сеть комиссионных ювелирных украшений «Залог Успеха» Сеть комиссионных ювелирных украшений «Залог Успеха» Сеть комиссионных ювелирных украшений «Залог Успеха» Сеть комиссионных ювелирных украшений «Залог Успеха» Сеть комиссионных ювелирных украшений «Залог Успеха» Сеть комиссионных ювелирных украшений «Залог Успеха» Сеть комиссионных ювелирных украшений «Залог Успеха»

Увидеть все своими глазами можно в одном из 47 филиалов сети «Залог Успеха» в Москве. Советы профессионалов, большой выбор ювелирных украшений и современные мастерские — все это собрали в одном месте. Теперь можно делать подарки любимым женщинам выгодно и с любовью.

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