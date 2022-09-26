Частичная мобилизация, референдумы в Донбассе, новые санкции против России. Неделя в фотогалерее | 360°

Общество 26 сентября 2022, 00:01 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Частичная мобилизация, референдумы в Донбассе, новые санкции против России. Неделя в фотогалерее Главные события России и мира с 19 по 25 сентября 2022 года — в фотогалерее РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. В ВС РФ призовут 300 тысяч резервистов. С 23 сентября в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях стартовал референдум о присоединении к России. Явка составила выше необходимых 50% плюс один избиратель. Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 19 по 25 сентября, — в фотогалерее «360».

РИА «Новости» ГУ МЧС России по Ярославской области РИА «Новости» РИА «Новости» РИА «Новости» РИА «Новости» РИА «Новости» РИА «Новости» РИА «Новости» РИА «Новости» РИА «Новости» РИА «Новости» Pixabay.com Pixabay.com

Президент России объявил частичную мобилизацию

С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация, указ подписал президент страны Владимир Путин. В ряды ВС РФ призовут 300 тысяч резервистов, имеющих боевой опыт или определенные военно-учетные специальности. Согласно указу, мобилизованных сначала отправят на сборы, где они пройдут военную подготовку или переподготовку. Затем они получат статус контрактников и соответствующее довольствие.

Реклама

В указе также прописаны условия для тех, кто проходит службу по контракту — их договоры автоматически продлеваются до окончания периода частичной мобилизации. Призвать также могут чиновников, если они попадают под условия мобилизации.

Реклама

Никаких ограничений на выезд за границу не вводилось. Если россиянин не получил повестку, он может свободно отправиться в поездку, объяснили в Ростуризме.

РИА «Новости»

Вручить повестку могут по месту жительства или работы только лично в руки под подпись.

«Бронь» от призыва по частичной мобилизации получили студенты вузов очной и очно-заочной форм обучения. Ограниченно годные к службе не могут быть мобилизованы. В зону боевых действий также не направят призывников срочной службы.

Для мобилизованных россиян предусмотрены ряд льгот и послаблений. Призванные по мобилизации имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных силах РФ по контракту.

Референдум о присоединении к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей

РИА «Новости»

В начале недели общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к властям с просьбой провести референдум о присоединении к Российской Федерации. Следом общественный совет Херсонской области попросил ВГА провести голосование о признании региона территорией России.

Датой проведения референдума установили дни с 23 по 27 сентября. В бюллетене для голосования один вопрос — поддерживаете ли вхождение в состав РФ. В народны республиках 26 и 27 сентября объявлены выходными днями. В Херсонской и Запорожской областях голосование пройдет в те же дни.

РИА «Новости»

Референдумы в Донбассе и на освобожденных территориях Украины важны не только для местных жителей, но и для восстановления исторической справедливости.

Референдумы в ДНР и ЛНР признали состоявшимися. В ЛНР проголосовали 76,09% избирателей, в ДНР проголосовали свыше 55% избирателей.

Общая явка за три дня референдума в Херсонской области составила 48,91% от числа избирателей.

Согласно международному праву, референдум считается состоявшимся, если в нем проголосовали 50% плюс один избиратель.

Что будет после оглашения итогов референдума

Запад ожидаемо отказывается признавать легитимность проводимых референдумов, США пригрозили России новыми санкциями. Политологи считают, что Евросоюз проявляет лицемерие, признавая независимость Косово, статус которого объявили без проведения всех юридических процедур.

Эксперты не исключают, что Украина продолжит обстреливать территорию Донбасса даже после объявления итогов референдума. И помогать им в этом будут США и НАТО. Однако после голосования спецоперация примет другой характер — Россия будет защищать свою территорию. На обстрелы своих субъектов страна будет отвечать достаточно жестко, будет усилено военное воздействие и противодействие провокациям против мирного населения.

Далее начнется восстановление того, что было разрушено Украиной, в том числе и промышленности. Уровень жизни людей в этих регионах поднимут до планки всей России.

Погиб актер Сергей Пускепалис

РИА «Новости»

Сергей Пускепалис погиб 20 сентября около 11:00 в результате аварии на трассе М-8, когда вез гуманитарную помощь в Донбасс. Его автомобиль столкнулся с фурой и перевернулся. По словам очевидца, удар пришелся в бок микроавтобуса, автомобиль актера сильно пострадал.

Предположительно, причиной аварии послужил выезд на встречную полосу: в полиции сообщили, что автомобиль Пускепалиса пошел на обгон и по касательной задел грузовик, после чего вылетел на встречку, где столкнулся с большегрузом.

Зарубежные банки отказались обслуживать карты «Мир»

Банки Казахстана, Армении и Вьетнама перестали принимать карты «Мир». Основная причина трудностей — давление со стороны США, считают эксперты. Штаты пригрозили, что будут принимать вторичные санкции к тем, кто работает с российскими компаниями.

Туристический сектор в Турции попал под удар, когда банки страны перестали принимать карты российской платежной системы. Есть вероятность, что Турция не захочет терять российских туристов, особенно в преддверии Нового года и предстоящих президентских выборов, которые пройдут в следующем году.

РИА «Новости»

Маткапитал могут разрешить тратить на покупку российских автомобилей

Россиянам могут разрешить тратить материнский капитал на покупку первого автомобиля отечественного производства. По мнению авторов инициативы, это поможет улучшить материальное благосостояние молодых семей и сбыть машины. Депутаты и эксперты поддержали идею, однако указали на подводные камни и возможные мошеннические схемы.

РИА «Новости»

США признались в проведении биологических опытов над украинцами

Американцы признали, что проводили биологические исследования на Украине на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических клиник. Это незаконно, потому что люди, участвующие в медицинских экспериментах, должны обладать полной свободой воли, отметили российские эксперты.

Вся военно-биологическая деятельность США проходила с разрешения украинских властей. Им дали «немножко денег» и не посвящали в подробности, со слов главного инфекциониста США. Роспотребнадзор заявил, что деятельность биолабораторий на Украине представляет опасность для всего мира.

РИА «Новости»

В Госдуму внесли законопроект об эксперименте по внедрению исламского банкинга

Госдуме предложили рассмотреть законопроект о введении исламского банкинга в ряде регионов России. Под исламским финансированием понимается экосистема, которая включает в себя не только банки, но и специализированный страховой рынок (такафул), и рынок целого класса инструментов исламского финансирования (сукук).

Это одна из альтернативных форм ведения банковского бизнеса и других предпринимательских операций, пояснили эксперты. Скрытых целей или политики в этом решении видеть не стоит, речь идет только о бизнесе.

У летучих мышей в России обнаружили устойчивый к вакцинам коронавирус

В России у летучих мышей обнаружили коронавирус, похожий на известный всему миру SARS-CoV-2. Khosta-2 способен заражать людей и устойчив к существующим вакцинам.

Эксперты считают, что такой вирус мог возникнуть только случайно, вероятность его искусственного создания невелика. Вирусологи уверены, что ждать новой пандемии не стоит, такие рекомбинанты чаще всего являются не очень жизнеустойчивыми и не несут особой опасности.

Unsplash.com

0 0 0 0 0 0