Эксклюзив 14 февраля 2024, 02:02 Быт совместный, а денежки врозь? Как вести семейный бюджет и не разрушить отношения Финансист Герасимов: лучше вести семейный бюджет вместе, чем раздельно Freepik

Читать 360tv в

Супружеские пары в России все чаще стали практиковать раздельный семейный бюджет, хотя большинство по-прежнему придерживаются традиционного подхода. В этом случае деньги в семье общие, а муж и жена тратят их по согласованию друг с другом. Но какой вариант лучше? «360» выяснил, как партнерам правильно распределять финансовые ресурсы, чтобы достигать своих целей и не ссориться из-за денег, а также о плюсах и минусах ведения совместного, раздельного и смешанного (долевого) семейного бюджета.

Модели управления семейными доходами и расходами

Самые распространенные стратегии ведения семейного бюджета (СБ) — это совместный (общий), раздельный и смешанный (долевой). Из них супружеские пары могут выбрать подходящий именно им способ тратить заработанные средства и вести домашнюю бухгалтерию.

Реклама

Важно определиться со своими индивидуальными потребностями и финансовыми возможностями. И помнить, что ведение СБ является ответственностью супругов, требует их совместных усилий для обеспечения благополучия семьи и достижения финансовой стабильности.

Плюсы и минусы общего семейного бюджета

В России наиболее популярен совместный бюджет, когда партнеры складывают деньги в общий котел, вне зависимости от размера заработка каждого из них. Все услуги, покупки и долги они оплачивают сообща. Так достигается полная финансовая прозрачность и ясность, легко контролировать доходы и расходы.

По словам финансового советника, автора книги «Как привести деньги в порядок» Алексея Герасимова, супружеской паре нужно вести совместный бюджет, чтобы у нее было «светлое будущее». Люди, которые решаются вести раздельный бюджет, меньше доверяют друг другу, или же находятся только в самом начале семейной жизни.

Freepik

«Лучше вести бюджет вместе, чем раздельно», — подчеркнул он.

Герасимов дал рекомендации по ведению СБ, чтобы оптимизировать свои ежемесячные расходы и более осознанно тратить деньги. Во-первых, стоит учитывать все свои расходы и доходы. Можно пользоваться приложениями, предоставленными банками, вести бумажный учет, если платили наличными деньгами.

Во-вторых, нужно разбить расходы по категориям, планировать их на следующий месяц. Это позволит оптимизировать траты от 10 до 30%, меньше совершать импульсивных покупок. В-третьих, необходимо анализировать свои расходы по итогам месяца.

Также важно в семейном бюджете и лично каждому человеку думать о том, как можно больше заработать, или откуда могут деньги прийти. Эти вещи я тоже рекомендую планировать. Кто-то вкладывает деньги, кто-то ищет какие-то подработки, но важно думать, как больше привлечь денег в свою семью. Алексей Герасимов Финансовый советник, автор книги «Как привести деньги в порядок»

По мнению психолога Сергея Ланга, общий бюджет показывает сплоченность семьи и помогает организовать ответственность между супругами, когда каждый знает, за что отвечает.

«Важно, чтобы муж и жена двигались в одном направлении. Планировали бюджет, создавали его и шли к уверенному своему будущему», — подчеркнул он.

Клинический психолог Екатерина Тихонова заявила, что «деньги — это увеличительная линза, которая показывает, что не в порядке». Если в семье общий бюджет, значит в ней есть доверие и она единое целое.

Freepik

Из минусов можно назвать тот момент, что при спонтанных покупках могут возникнуть ссоры. Кроме того, ответственность за своевременную оплату текущих нужд семьи, кредитов и планирование крупных покупок ложится на плечи одного из супругов.

Раздельный семейный бюджет: «за» и «против»

Это простая схема — у каждого свои деньги, свои доходы и расходы. Партнеры не отчитываются друг перед другом. С одной стороны, это полная финансовая независимость, но имеются и подводные камни.

Это плохо, если семья живет с раздельным бюджетом. Лучший способ проявить доверие — это общий бюджет. Сергей Ланг психолог

Его коллега Тихонова также убеждена, что если люди выбирают раздельный бюджет, то в этих отношениях нет доверия.

Семейный психолог Анна Адамова обратила внимание на то, что многое идет из родительской семьи или предыдущего опыта партнеров. Также все зависит от типа личности человека. Раздельный СБ предпочитают люди эпилептоидного типа личности (ТЛ). Они пунктуальны, любят, чтобы все было «по полочкам», расчетливы.

Истероидный и демонстративные ТЛ выбирают общий СБ. При этом в случае с эпилептоидным ТЛ речь не о доверии — это про логику и рациональность. Но есть и такой момент, что раздельный СБ предлагают вести люди, которые боятся, что партнер потратит деньги зря.

Смешанный (долевой) бюджет: плюсы и минусы

При этом варианте у супругов остается финансовая независимость, но общие расходы учитываются. Удобно планировать крупные покупки, принимать решения об инвестициях и расходах. По словам психолога Адамовой, то у семьи всегда бывает общий СБ, например, оплата коммунальных платежей.

Freepik

«Если люди будут копить, делать какой-то общий бюджет, а все остальные средства каждый будет тратить на себя, на свои хобби, интересы, потребности, то это достаточно позитивно может отразиться на отношениях», — заявила она.

Никто не станет упрекать другого в том, что тот тратит его деньги, партнеры будут более свободными. Каждый учится рассчитывать сам на себя. Последнее не только плюс, но и минус, так как речь идет о распределении ответственности за определенные области расходов.

Как избегать ссор из-за денег

Психолог Тихонова дала несколько рекомендаций, как избежать ссор, когда разговор заходит о деньгах. Во-первых, страшны не ссоры, а выход из них. Людям нужно договариваться, учиться взаимодействовать, чтобы остаться вместе после конфликта. Во-вторых, это шанс повзрослеть, перестроить свое поведение насчет денег.

«Если вас устраивают ваши отношения с человеком, с деньгами, то отлично, не надо ничего менять. Но если вас не устраивает, то нужно выбирать другой способ взаимодействия. Хотим другие последствия — меняем способ взаимодействия», — резюмировала она.