Эксклюзив 04 апреля 2024, 13:21 Буллинг в школе. Как помочь ребенку пережить травлю и не стать монстром Психолог Панфилова рассказала, как помочь ребенку справиться с буллингом в школе Christian Charisius / dpa / Global Look Press

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В школе Виертола в финском городе Вантаа 12-летний мальчик пришел с оружием в собственную школу и открыл стрельбу. Полиция сообщила о трех пострадавших, один из которых скончался. Вскоре выяснилось, что виновник трагедии сам пережил травлю. О том, как распознать в ребенке жертву буллинга и потенциального агрессора и помочь ему, «360» поговорил с семейным психологом центра «Счастливая семья» Натальей Панфиловой.

Далее — прямая речь.

Когда подросток может «слететь с катушек»

Не зря говорят: в тихом омуте черти водятся. Скорее всего, ребенок, пришедший в школу с оружием, имеет комплексы и не смог их отыграть. С этим, к сожалению, ему вовремя никто не помог. Получилось то, что получилось.

Как распознать потенциально опасного подростка? В зоне риска дети 12-13 лет. Они находятся в таком возрасте, когда нет тормозов. Чем опасен это период? Неустойчивостью гормональной системы. Переключение тихого и спокойного ребенка на агрессию может быть очень быстрым, этот момент легко пропустить. Я бы сосредоточилась не на том, какой ребенок, а на том, какая ситуация вокруг него разворачивается, потому что аффект — это реакция на ситуацию.

Родителям и учителям нужно сфокусироваться на том, что с тинейджером произошла сложная и эмоционально заряженная ситуация. Это может быть буллинг, несчастная любовь, неправильная оценка, из-за которой ребенок переживает. При этом отметка может быть положительная, но школьник посчитал, что он достоин лучшего.

Поэтому взрослым нужно обращать внимание на то, как подросток справляется с трудностями. Если есть подозрения, что с этим сложности, то с несовершеннолетним следует разговаривать до тех пор, пока эта ситуация не разрешится в его голове.

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Еще более опасный возраст — 15-17 лет, когда подросток может быть беспощадным. Например, он захотел с кем-то поговорить, а в ответ посыпались оскорбления.

В этот момент планка падает, подросток может начать бить своего обидчика и в нужное время не остановиться. Поэтому с ребенком следует разговаривать и выяснять, как он собирается решать затруднительную ситуацию.

Если школьник намерен «поговорить, а дальше как пойдет» — это звоночек, который должен насторожить. Родителям следует предложить свою помощь. Например, пригласить обидчика для разговора в свой дом, чтобы находиться в соседней комнате на случай непредвиденных ситуаций, или посоветовать пообщаться в общественном месте. В случае драки люди вокруг обратят на это внимание и вмешаются.

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Как помочь ребенку не стать жертвой буллинга

Нужно разговаривать с ребенком. Буллинг — это реакция на что-то, что ребенок делает неправильно по отношению к сверстникам. Он их как-то провоцирует.

В таких ситуациях родители играют роль педагогов. Также можно пойти к профессиональному психологу.

Распространенная ошибка — обесценить переживания подростка: «Что ты паришься? Не парься!» Некоторые папы дают совет «дать им всем в морду», что тоже неверно.

Это очень опасный возраст, потому что сначала ребенок плачет, потом говорит: я им всем отомщу. Затем может случиться самое страшное.

Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Как не допустить в школе буллинга и шутинга

В школе дети учатся социализироваться. В учебном заведении должна быть какая-то активность, например театр. Также раньше дети собирали металлолом. Это действенная мера, так как, с одной стороны, учащиеся конкурировали друг с другом, а с другой — по-доброму объединялись.

Задача школы — не подавлять и предъявлять, а создавать такую среду, где ученикам было чем заняться вместо того, чтобы яростно друг друга буллить и конкурировать неконструктивными методами. Дети всегда будут соревноваться так же, как взрослые. Важно направить это в доброе русло.

Carl Sandin / Keystone Press Agency / Global Look Press

К сожалению, этому уделяют мало внимания. Еще в детском саду воспитанники все время учатся, при этом их будто не готовят к социализации. Мало игр, которые они сами организовывают, а взрослые за этим приглядывают.

Во время таких активностей, на самом деле видно, кого могут начать травить. И в такие моменты малышей важно собрать и поговорить об этом. Разбор ситуации снижает уровень агрессии и помогает детям найти другой способ принять этого ребенка в свою игру и сообщество.

В школе должны проводить такую же работу. Учителя могут что-то увидеть и даже сказать об этом на родительском собрании, но иногда бывает слишком поздно.