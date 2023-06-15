Эксклюзив 15 июня 2023, 13:16 «Боремся за каждого инвестора». Министр экономразвития Пермского края — о работе ведомства в условиях санкций Министр экономразвития Пермского края Соснин: промпредприятия нашли новые каналы поставок Эдуард Соснин / Telegram

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Крупным промышленным предприятиям Пермского края удалось перестроить цепочки поставок — несмотря на санкции, рост экспорта в минувшем году составил 31%. Об этом на полях ПМЭФ-2023 сообщил «360» министр экономического развития и инвестиций региона Эдуард Соснин.

По его словам, пришлось искать новые логистические цепочки и новых партнеров, чем плотно занималось министерство.

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«Мы принимаем активное участие в форумах, посещаем, в частности, Азербайджан, Казахстан, Белоруссию. Мы показываем бизнесу, что хотим помогать и искать новые каналы и партнеров», — сказал министр.

Соснин отметил, что министерство запустило программу промкооперации. Суть ее в поиске поставщиков по запросам бизнеса сначала в своем регионе, а затем по всей стране. Так удалось удовлетворить 1,5 тысячи запросов, а число уникальных экспортеров в Пермском крае превысило тысячу.

Он добавил, что Пермский край перенимает опыт у Московской области по части работы с инвесторами, внедряет механизм комплексного развития территорий, улучшает транспортную доступность. Соснин признал, что ограничения со стороны Запада сказались на строительном секторе: потребовалось время, чтобы найти замену поставщикам.

«Некоторые стройки сдвинулись по срокам, потребовалась время, чтобы найти заменители лифтов, вентиляционного оборудования. Стройки подорожали, но мы боремся за каждого инвестора. Тем более что к нам заходят федеральные застройщики, и это показатель», — заключил министр.