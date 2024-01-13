Эксклюзив 13 января 2024, 20:14 Борьба с иноагентами все больше похожа на экзорцизм Писатель Беседин сравнил отъезд иноагентов из России с обрядом экзорцизма Vitaliy Shevchenko / Unsplash

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Блогера-бодибилдера Александра Шпака объявили в розыск. Ютубер сбежал в Турцию и принялся из-за рубежа оскорблять военнослужащих России, критиковать спецоперацию и высмеивать раненых и пленных бойцов. Писатель Платон Беседин в колонке для «360» сравнил бегства фриков из страны с изгнанием бесов, после которого легче и чище дышать.

Далее — прямая речь.

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Лента новостей выдала: разыскивается Александр Шпак. Фото этого 44-летнего персонажа прилагается. Похож знаете на кого? На Горо — был такой уродливый боец в Mortal Kombat. Создатели этой культовой серии игр вполне могли бы подать в суд на господина Шпака. За беспардонный плагиат. Еще и клыки придумал — ну и дурень.

Маразм для денег

Шпак, как и многие, занимается тем, что реально ничем не занимается. Потому хайпует, хайпует и снова хайпует. Вообще феномен таких персонажей изумителен: они известны только тем, что они известны.

Поэтому шпаки хватаются за любой хайповый повод и раскручивают его до маразматического абсурда. Ради монетизации просмотров и лайков.

Шпак, например, участвовал в боях против таких же фриков. Устраивал дурной фиктивный брак. Ходил по тусовочкам таких же маргиналов. В общем, паразитировал на порочной склонности людей подглядывать за омерзительным бесстыдством.

И, конечно, мимо украинского кейса такой персонаж, как Шпак, пройти априори не мог. Наговорил он такого, что стыдно мне. А должно быть стыдно ему…

И вот, глядя на некоторых таких персонажей, из тех, что объявлены иноагентами, думаешь: кто это вообще, почему они так выглядят, на кого они похожи, есть ли в них что-то человеческое? Да, фрики, уродцы, скоморохи были всегда, но никогда они не обладали таким влиянием, как сейчас. Теперь же они формируют то, что принято называть общественным мнением — как так?! Кто позволил им это сделать, таская по бесконечным телешоу и напитывая социальные сети? Кто посчитал, что такие фрики должны быть в истории?

Изгнание бесов

Расчет, конечно, не оправдается. Тектонические плиты истории сдвинулись — и в образовавшиеся разломы уже провалилась часть этих фриков. Со временем в них провалятся и остальные. Но вот я смотрю на всех этих выстроившихся в ряд милохиных, шпаков, моргенштернов* — и думаю: почему они так похожи на бесов? Почему они будто сошли с полотен бездарных подражателей Босха и Бэкона?

Ужас в том, что в этих моих словах нет никакого преувеличения. Это лишь сугубая констатация факта. И борьба с иноагентами, со всеми теми, кто по своему желанию или вынуждено бежит из России, напоминает обряд экзорцизма, когда бесы изгоняются вон. От того они воют еще больше, вопиют, разводят хулу, но постепенно мерзкие их вопли стихают — и становится легче, чище дышать. Речь, конечно, не о всех изгнанных, но о некоторых (или даже о многих) из них.

И, к сожалению, остается вопрос: как так получилось, что эти люди в принципе имели какой-то вес? И долго ли нам еще придется терпеть их? Доколе?!

*Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.