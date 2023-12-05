Общество 05 декабря 2023, 17:40 Более пяти тысяч дезориентированных и потерявшихся людей вернулись домой благодаря проекту «Островок безопасности»

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Торговая сеть «Пятерочка» вместе с «Центром поиска пропавших людей» (ЦППЛ) и волонтерами из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» удалось найти и вернуть домой более пяти тысяч дезориентированных и потерявшихся людей, в рамках проекта «Островок безопасности». Проект стартовал еще в 2019 году во всех магазинах сети, в октябре текущего года нашли пятитысячного потерявшегося — 85-летнюю жительницу Ярославля. В преддверии Дня волонтера торговая сеть подвела итоги проекта.

По данным МВД, ежегодно в стране пропадают около 200 тысяч человек, из них 40 тысяч детей. Такие возрастные заболевания, как деменция и болезнь Альцгеймера, провоцируют нарушение памяти и ежедневно увеличивают статистику по заявлениям на розыск пропавших.

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Заболевшие часто забывают, куда шли и куда нужно вернуться. «Пятерочка» разработала подходящую инфраструктуру в рамках проекта «Островок безопасности»: магазины сети могут помочь вернуть домой потерявшихся детей и дезориентированных людей.

Для этого неравнодушным прохожим, которые могут помочь человеку, необходимо привести потерявшихся граждан в ближайшую «Пятерочку» к «Островку безопасности», где сотрудники магазина оперативно разберутся в ситуации и вернут человека домой.

«Островок безопасности» — проект, который без волонтеров не смог бы существовать. С одной стороны, это сотрудники — которые помогают в магазине, уделяют время потерявшимся и дезориентированным. С другой стороны — это волонтеры «ЛизыАлерт», которые по слаженной системе доставляют потерявшихся до дома.

В среднем на поиск человека с помощью «Островка безопасности» уходит пять часов, в то время как средний период обыкновенного поиска составляет 32 часа. Благодаря проекту удалось сэкономить около пяти миллионов часов работы добровольцев, это время они смогли провести дома с семьей.

Осенью этого года удалось вернуть домой 5000 потерявшегося, ею оказалась 85-летняя жительница Ярославля. Заблудившаяся бабушка зашла в магазин, где отреагировали сотрудники «Пятерочки». Пенсионерка смогла назвать лишь свое ФИО и дату рождения, но адрес вспомнить не получалось, несколько раз называла разные улицы.

Волонтеры «ЛизаАлерт» быстро среагировали и уже в течение 15 минут отыскали информацию по возможному адресу. В результате совместных действий пенсионерку благополучно проводили до дома, где также сотрудники поисково-спасательного отряда дали рекомендации родным. Так жительница Ярославля стала пятитысячной среди тех, кому удалось помочь благодаря «Островку безопасности» в «Пятерочке».

Ориентиром для всех потерявшихся людей служит знак «Островка безопасности» в виде оранжевого геолокационного пина, которым оборудована специальная зона в магазине.