Общество 19 июля 2023, 16:59 Более 200 человек приняли участие в конкурсе «Лучший по профессии» на базе Омского завода смазочных материалов Фото: Дмитрий Верхоробин

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Конкурс «Лучший по профессии», организованный на базе Омского завода смазочных материалов, собрал более 200 участников из России и СНГ. Соревнования проводились на площадке «Газпромнефть-СМ» с целью обмена профессиональным опытом между сотрудниками собственных производственных активов и специалистами партнерских предприятий из сфер строительства, производства промышленного оборудования и автотранспортной индустрии.

Проект стал частью программы компании по повышению эффективности подготовки специалистов для нефтепереработки и развитию профессиональных компетенций у сотрудников смежных отраслей. Операторы установок, лаборанты, машинисты, специалисты технического профиля соревновались в теоретических и практических заданиях, в том числе с применением инструментов виртуальной реальности. Кроме того, конкурсанты демонстрировали знания в области промышленной безопасности, медицины и охраны труда. Результаты оценивали эксперты действующих производств и преподаватели профильных учебных заведений.

В проекте приняли участие и будущие нефтепереработчики — студенты профильных направлений подготовки проходили этапы и выполняли аналогичные задания наравне с остальными конкурсантами. Победителей определили в восьми номинациях, среди которых «Лучший оператор технологических установок», «Лучший товарный оператор», «Лучший машинист компрессорных установок» и «Лучший лаборант химического анализа».

Фото: Дмитрий Верхоробин

«„Газпромнефть — смазочные материалы“ активно сотрудничает с представителями отрасли, российским научным сообществом и вузами для формирования единой высокопрофессиональной среды. Уже третий год подряд вовлекаем в конкурсы профессионального мастерства специалистов партнерских организаций и студентов профильных учебных заведений. Такие мероприятия повышают эффективность взаимодействия и способствуют успешному развитию каждой из сторон», — рассказал генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.

«Уровень подготовки специалистов промышленных предприятий определяют не только знания, полученные в профильных учебных учреждениях, но и практические навыки. У Омского завода смазочных материалов есть современная высокотехнологичная база, а у сотрудников — огромный профессиональный опыт, которым они могут поделиться и с молодежью, и со своими партнерами — работниками крупнейших компаний в самых разных сегментах. Подобные конкурсы профмастерства — важный диалог передового опыта и лучших компетенций в интересах всей российской промышленности», — отметил министр промышленности и научно-технического развития Омской области Андрей Посаженников.