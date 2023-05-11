Общество 11 мая 2023, 18:47 (обновлено: 11 мая 2023, 19:57) Более 1300 идей предложили на крауд-площадке по сбору тем для ПМЭФ «Росконгресс» поблагодарил всех участников работы крауд-площадки по сбору тем для ПМЭФ РИА «Новости»

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Более 1600 человек откликнулись на приглашение к работе крауд-площадки по сбору тем для Петербургского международного экономического форума в 2023 году. Авторами идей стали 497 из них. В общей сложности участники предложили 1366 тем для возможного обсуждения на форуме, рассказали в фонде «Росконгресс».

Команда аналитиков изучила все публикации и выделила несколько тематических групп. Первая из них — «Социальная политика» — объединила 472 темы. В них авторы подняли вопросы о тесной взаимосвязи социальных и экономических процессов и необходимости поддержки социально незащищенных категорий населения.

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В группу «Технологические возможности страны» включили 345 тем, которые затронули связи суверенитета России с ее технологическими возможностями.

Интересовала участников и экономическая система России. По этому направлению предложили 261 тему. Авторы призвали найти ответ на вопрос, как сделать неизбежные экономические трансформации менее болезненными для общества.

Группа «Патриотическое сознание» объединила 85 тем, затрагивающих осмысление спецоперации России, а также ценность патриотического воспитания.

Еще 62 предложенные темы касались экологических вопросов. Причем авторы рассматривали их не только в контексте раздельного сбора мусора и утилизации отходов, но и как необходимость в переосмыслении подходов к производству.

Группа «Государственные интересы» включила 57 тем о международных отношениях, месте и роли России на мировой арене. В группу «Разное» отнесли еще 84 темы.

Многие из предложений войдут в повестку предстоящего мероприятия, подчеркнули в «Росконгрессе». Также в фонде обратили внимание, что уже подвели итоги и определили имена тех, кто получит приглашение на очную часть ПМЭФ, чтобы принять в нем непосредственное участие.

В список вошли 11 человек: Владимир Лагойда, Ирэна Мазай, Александр Сладков, Виктор Виноградов, Юрий Козлов, Сергей Кудинов, Андрей Осокин, Надежда Борисова, Дмитрий Костень, Анастасия Малышева и Наталья Яценко.

В этом году ПМЭФ пройдет 14–17 июня.