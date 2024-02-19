Общество 19 февраля 2024, 14:41 Более 10 тысяч участников посетили карьерный форум на ВДНХ Телеканал «360»

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Карьерный форум для старшеклассников, студентов и молодых специалистов «Труд крут» прошел на ВДНХ 16-17 февраля. Мероприятие собрало более 10 тысяч участников из российских регионов и дружественных стран.

Форум приурочили к 65-летию Российских студенческих отрядов, остающихся важной частью отечественной строительной отрасли. Региональные площадки форума организовали в 65 субъектах страны. Общее число участников по России составило 75 тысяч. Организаторы назвали мероприятие карьерной фабрикой.

«Здесь мы знакомим посетителей с возможностями нашего университета, с образовательными траекториями, которые мы готовы предоставить: и в части просто обучения, и в части повышения квалификации. Будет очень приятно, если по прошествии времени многие из участников этой выставки придут к нам в университет уже в качестве будущих студентов», — рассказал ректор Национального исследовательского Московского государственного строительного университета Павел Акимов.

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Гости форума изучили программы ведущих вузов страны и приняли участие в мастер-классах. Эйчар-специалисты объяснили старшеклассникам и студентам, как составить резюме, которое работодатель точно прочитает до конца, какие вопросы стоит задать на собеседовании. Участники также посетили бизнес-уроки, где представители крупных компаний поделились с ними ценными кейсами.

«Важность работы с молодежью для российского бизнеса сегодня сложно переоценить. Наша экономика сталкивается с кадровым голодом. Как представитель строительной отрасли я это отчетливо вижу. Сегодня на российском рынке труда сложились уникальные условия: с одной стороны в прокачке своих академических знаний заинтересована молодежь, так как понимает, что на одной теории карьеру не построишь, а с другой — компании заинтересованы в подготовленных специалистах и готовы делиться с ними своей экспертизой. Этим балансом должны пользоваться обе стороны», — отметил руководитель комиссии по вопросам сопровождения инвестиционных проектов Общественного совета при Минстрое России Александр Николаев.

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На московской площадке строительные студотряды и бизнес договорились о сотрудничестве. Так, в Кузбассе начнется строительство кампуса с инфраструктурой для молодых семей. Проектом предусмотрены комфортные семейные общежития, детские сады и другие необходимые объекты.

Уникальность кампуса в том, что он станет межвузовским, то есть будет предназначаться для всех студентов Кемеровской области. Для реализации проекта выделили лучшие места в столицах двух агломераций.

«Сегодня мы подписали соглашение со всеми студенческими отрядами России, чтобы в нашей грандиозной стройке принимали участие ребята со всей страны. Опыт, который они приобретут на нашем объекте, мы готовы применять и в других регионах. Этот проект невероятно важен для Кузбасса, он станет пилотным для РСО», — обратил внимание глава региона Сергей Цивилев.

По словам участников форума, мероприятие открыло для них новые возможности и горизонты, позволило лучше познать себя. Некоторые посетители получили реальное приглашение на работу или стажировку в крупной компании.