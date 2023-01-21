Общество 21 января 2023, 18:58 Боялись детдома и депортации. Школьники из Москвы месяц скрывали смерть матери Омбудсмен Ярославская: два мальчика-вьетнамца скрывали смерть матери, боясь депортации РИА «Новости»

Читать 360tv в

Два школьника в Москве почти месяц скрывали смерть матери, потому что боялись, что их поместят в детдом или депортируют из страны. В ситуации начали разбираться после того, как родители одноклассников мальчиков и их классная руководительница обратились к детскому омбудсмену.

Мать забрала пандемия

Уполномоченная по правам ребенка в столице Ольга Ярославская рассказала сайту kp.ru, что одному из мальчиков 15 лет, второму — 10. Их воспитывала мать. Она родом из Вьетнама, но в Москве жила уже больше 20 лет, вела бизнес, снимала квартиру. Отец детей давно вернулся во Вьетнам, бросив семью.

Реклама

Ярославская уточнила, что оба ребенка родились в Москве, почти не знают вьетнамский язык и ощущают себя россиянами. Их матери не стало из-за ковида. Она сильно заболела еще в конце 2020 года, ее госпитализировали, но уже через несколько дней она умерла.

Реклама

По данным издания, тело женщины через вьетнамскую диаспору переправили на родину, но о детях почему-то никто не подумал. Они начали жить самостоятельно, использовали накопления матери, платили за квартиру, покупали продукты, но о случившемся не говорили никому.

Дети оказались никому не нужны

Долго скрывать потерю матери не получилось. Один из мальчиков поделился с одноклассником, а тот сообщил классной руководительнице.

После этого братьев поместили в соцучреждение и прикрепили к другой школе. Ярославская отметила, что отца мальчиков смогли разыскать, но он просто прислал нотариально заверенный отказ от детей.

«Это, конечно, нас всех окончательно добило. Я дважды встречалась с представителями вьетнамской диаспоры в Москве, но там не горели желанием заниматься устройством детей», — добавила омбудсмен.

Поиск новой семьи

Осенью 2022 года суд в Москве лишил отца детей родительских прав. Мальчики официально стали сиротами под защитой государства. До 18 лет они смогут жить в центре содействия семейному воспитанию. А затем будут предоставлены самим себе.

Из-за того, что у них нет гражданства России, братья не смогут претендовать ни на социальные квартиры, ни на другую помощь. Чтобы помочь детям, Ярославская занялась поиском приемной семьи. И это удалось сделать, хоть и не сразу.

«Теперь они привыкают к новым условиям. Это непростой процесс. Но очень надеюсь, что все будет хорошо», — заключила она.