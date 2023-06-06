Общество 06 июня 2023, 15:35 (обновлено: 06 июня 2023, 19:38) Благотворительный фонд — не просто волонтерство. Основательницы «Благо-день» рассказали о запуске фонда с нуля Сайт благотворительного фонда «Благо-день»

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Во всем мире 1 июня отмечают День защиты детей. Корреспондент «360» Полина Петухова встретилась с женщинами, которые давно не делят детей на своих и чужих. Они исколесили полстраны с благотворительными программами и продолжили расширять географию помощи. Как доброе дело объединило хоккеистов, визажистов и народных исполнителей, можно ли избежать обмана и почему благотворительность — это не только про деньги, рассказали основательницы благотворительного фонда «Благо-день» Ольга Щербакова и Татьяна Белоусова.

Первые шаги в создании фонда

Как давно существует фонд и на кого он нацелен?

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О.Щ.: Нашему фонду 18 мая исполнился год. Мы совсем молодые. Он нацелен на помощь сиротам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Это дети с ограниченными возможностями здоровья.

Как именно вы помогаете детям? Сама формулировка «благотворительный фонд» наводит на мысль, что речь исключительно о денежных переводах.

О.Щ.: Основная задача фонда — дарить детям эмоции. Поэтому мы всегда приезжаем с благотворительными шоу-программами, такими как «День красоты», «Олимпийские игры», «Лучший шеф-повар», «Ты — суперстар!» и так далее.

Фондом вы занимаетесь вместе, но кто именно предложил его создать и почему?

Т.Б.: Наверное, это все-таки была совместная идея. Потому что много лет мы занимались волонтерской деятельностью и в какой-то момент решили, что хотим идти дальше.

О.Щ.: Хотим расширяться!

Т.Б.: Да. Так сложилось, что фонду доверяют больше, чем просто волонтерам Ольге и Татьяне. И появилась такая идея — создать фонд, чтобы люди могли довериться и с открытым сердцем помогать. Не боялись.

А как дальше развивалась история? Сложности были?

О.Щ.: Сложности были в самом начале. Достаточно большая группа людей хотели стать учредителями фонда. Но потом возникли сомнения. Наверное, можно найти в этом плюс: если человек во время становления фонда понимает, что не может помогать… Просто фонд — это не обычная волонтерская деятельность. Как волонтер ты можешь встать: сегодня захотел, поеду к детям. А когда у тебя фонд, у тебя есть определенные обязательства. И обязательства эти настолько сильны, что не все дошли до открытия фонда. Ну, а второй момент, возможно, даже плюс, мы хотели открыть фонд в январе, а в итоге открыли 18 мая, в день моего рождения.

Сайт благотворительного фонда «Благо-день»

Что представляет фонд сейчас?

О.Щ.: В фонде четыре постоянных сотрудника, наших самых любимых друзей-волонтеров — порядка 20. В июне к нам присоединится юрист-практикант Бронислав Шинкарев, с которым мы познакомились в одном социальном центре для инвалидов. Надеемся, что он останется на долгие годы. Главная наша гордость — это дети, которые помогают детям, вместе с нами выбирают игрушки, собирают сладкие подарки, самостоятельно ведут социальные сети фонда.

В общей сложности под нашей опекой сейчас более 400 детей из разных городов России. У нас есть офис — наше пространство, которое мы сами обустраивали, делали ремонт. Приглашаем туда наших подопечных, они приезжают на день открытых дверей.

Помощники по всей России

В свою работу привлекаете коллег, друзей из других регионов?

Т.Б.: Безусловно, привлекаем друзей. Обычно работает это так: пригласим человека один раз, после он вызывается уже самостоятельно. У нас каждая поездка — индивидуальная программа, с которой мы посещаем учреждения. И мы подключаем разных интересных людей: например, в «Олимпийских играх» хоккейная команда расписала джерси с пожеланиями для ребят. Есть очень много спортсменов, неравнодушных к судьбам детей: Иван Дедов, Егор Зайцев.

О.Щ.: И нам очень приятно, что откликаются известные артисты. Например, Наталья Баннова постоянно привлекает своих студентов и сама принимает участие.

Продолжаете поддерживать связь с подопечными, когда уже оказали помощь?

О.Щ.: Отличный вопрос! Мы поддерживаем не только учреждения, но и детей, которые достигли совершеннолетия и перешли в общежития или другие учреждения для инвалидов. Оборвать связь? Как? Мы себе этого даже представить не можем! Это общение от сердца. Мы стараемся им помочь в дальнейшем развитии.

Одному мальчику, Валере Долгову — у него ДЦП — мы издали книгу. Он пишет стихи от сердца. На одном из мероприятий мы увидели, как он пишет от руки и как тяжело ему это дается, приняли решение издать сборник. Когда вручили ему экземпляры из типографии, он начал их дарить. У него была мечта — свой ноутбук. И один благодаритель, женщина, подарила его. Теперь он может сразу все печатать.

Девочкам подарили все для маникюра, так как они мечтали стать мастерами ногтевого сервиса. Обустроили комнаты подопечных. Все это сделали это на личные средства учредителей фонда. А самая главная поддержка — ежедневное общение с детьми по телефону и в соцсетях. по-другому они не умеют, мы — тоже.

Сайт благотворительного фонда «Благо-день»

Можно ли обращаться в фонд несколько раз? Вообще сотрудничество долгосрочное или единоразовое?

О.Щ.: Для нас важно долгосрочное сотрудничество, так как дети — это не дом, который построил и пошел. Даже цветы нуждаются в постоянном уходе, а дети тем более. Приехать, привезти вещи продукты и уехать — это не про нас.

Защита от обмана

Как вы узнаете, кому именно нужна помощь? Это только «входящая» история? Или вы находите, в том числе, тех, кто нуждается в поддержке?

Т.Б.: Чаще всего мы находим эти учреждения сами — путем обзвона. Открываем браузер, изучаем информацию, в каких регионах чего не хватает. Чем дальше, тем интереснее. Хочется объять много городов, областей! Конечно, одни Оля и Таня не справятся, поэтому чем больше будет становиться команда, тем больше счастливых детей появится.

О.Щ.: На сайт тоже много обращений. Их оставляли как детские учреждения, так и семьи, воспитывающие детей с ОВЗ. В этой ситуации лично все проверяем. Потому что была такая ситуация, когда мы поверили по телефону, что нужна помощь, оказали ее, а люди просто пропали. Для себя мы приняли решение, что это был первый и последний раз, когда мы поверили на слово.

И вот первый такой каверзный вопрос. Как вы проверяете, что помощь действительно нужна и что те ресурсы, которые вы вложили, действительно дошли до ребенка?

Т.Б.: Мы сами всегда ездим. Не было такого, чтобы мы написали программу, отправили волонтеров, а сами остались дома. Или кому-то дали денег, сказали: «Вы нам, пожалуйста, все организуйте». Нет, все сами. Сами все прорабатываем, сами шьем футболки, футболки, худи, пижамы.

Сайт благотворительного фонда «Благо-день»

Потому что это, на самом деле, распространенная такая позиция, к сожалению: я хочу помочь, но боюсь.

О.Щ.: А помогать можно не только деньгами — своими навыками. Плюс на нашем сайте есть вся отчетность, все прозрачно. Но дети не осознают материальные ценности, зато когда люди приезжают, их обнимают — понимают. И для них это важно. Мы благодарны каждому, кто нам финансово помогает. У нас есть сотрудники, которым мы платим зарплату. Но благотворительность — это не только про деньги.

Т.Б.: Мы же все разносторонние личности. Кто-то занимается мейкапом, кто-то — оформлением праздников, профессий много. Кто-то фотограф, кто-то видеограф. Нам все нужны.

О.Щ.: Нам все нужны! Так что если вы умеете вышивать крестиком, петь или танцевать, можете поехать с нами и научить детей. Наши программы не только развлекательные, но и обучающие, чтобы дети получили практические навыки, которые будут им полезны и помогут адаптироваться в социуме.

Специалисты любого профиля

Можно ли присоединиться к вашей команде? Если да, то как. И какую помощь, кроме финансовой, можно оказать?

Т.Б.: Конечно, можно и нужно. Если ты готов поделиться частичкой сердца с детьми, то, конечно, стоит это сделать. Вся информация, номера телефонов есть на сайте. Мы на связи и открыты общению.

Чемвы занимаетесь вне фонда? Или вот это ваше большое по-настоящему дело отнимает все свободное время?

О.Щ.: Раньше помимо фонда у меня была постоянная работа — я занималась организацией праздников. Я и сейчас продолжаю этим заниматься, только уже в фонде. Фонд занимает 90% времени: это и юридические моменты, и бухгалтерия. Когда ты волонтер, ты отвечаешь сам за себя, а когда у тебя свой фонд, то ответственность на тебе очень большая.

Т.Б.: Времени, конечно, катастрофически мало, я — мама четвертых детей, у меня уже внук есть.

Четверых? Получается совмещать благотворительность и семью?

Т.Б.: Мои дети ездят со мной по детским учреждениям и с большим удовольствие принимают участие во всех наших программах.