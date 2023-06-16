Эксклюзив 16 июня 2023, 12:31 «Бюрократическая карусель». Депутат Нечаев – об отмене 25 статей КоАП Депутат Нечаев: бизнес не должен расплачиваться за введение режима повышенной готовности

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Депутаты Госдумы предложили отменить сразу 25 статей Кодекса об административных правонарушениях. Лидер фракции «Новые люди» в Госдуме и соавтор поправок Алексей Нечаев в беседе с «360» рассказал, что в первую очередь речь идет о статье «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации».

«Во время пандемии ковида по ней привлекли огромное количество ИП и юрлиц. Чаще наказывали за отсутствие маски у сотрудников: кассиров, продавцов в магазинах. Штрафы сильно били по карманам предпринимателей: их размер для ИП составлял от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 300 тысяч рублей. Некоторые небольшие бизнесы из-за ковидных мер просто разорились», — рассказал спикер.

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По словам Нечаева, ковид прошел, а удобная формулировка «повышенная готовность» в КоАП осталась. Никогда в истории страны больше не должна повторяться подобная ситуация, когда бизнес расплачивается за введение режима, заявил собеседник телеканала.

«Если такая необходимость будет, то новые меры, воздействующие на бизнес, нужно обсуждать с предпринимателями за круглым столом, а не прикрываться удобно придуманными юридическими конструкциями вроде „режима повышенной готовности“. Это удобно только для властей», — посчитал он.

Большой блок — это дублирующие статьи, сказал он. В Налоговом кодексе есть специальный раздел «Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение». Например, статья 15.5 КоАП за несвоевременное предоставление налоговой декларации, где речь идет о расчете по страховым взносам, дублирует статью 119 Налогового кодекса, подчеркнул Нечаев.

И санкция, предусмотренная НК, значительно серьезнее закрепленной в КоАП. Поэтому статью КоАП давно пора отменить. В перспективе мы будем говорить о полной отмене мелких штрафов для предпринимателей — 500 и 1000 рублей. Это не пополнение бюджета и не наказание нарушителей, а просто бюрократическая карусель, которая мешает людям заниматься делом», — заключил он.