Эксклюзив 16 декабря 2023, 17:25 Битва за кадры. Почему работодатели начали «охоту» за одних и тех же соискателей HR-специалист Лоикова: в России отлично развиваются IT-компании, но кадров нет Freepik

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Зарплаты педагогов, госслужащих и работников отрасли бизнес-услуг в 2023 году росли быстрее других, сообщили «Известия». Самые низкие темпы показали сферы производства и IT, эксперты объяснили это тем, что в этих отраслях зарплаты и так высокие. Но компаниям приходиться бороться за сотрудников, рассказала «360» независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

Что происходит на IT-рынке и в производстве

Загруженности IT-рынка в настоящее время нет. Сфера хоть и стала популярной, привлекла массы специалистов хорошими зарплатами и перспективами, но ей нужны опытные люди, а не новички.

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«Мы понимаем, что нам не хватает где-то порядка 50 тысяч Senior-разработчиков, то есть с опытом от шести лет и более. <…> Младшие разработчики начального уровня неинтересны компаниям, потому что они не выполняют сложную работу, не могут быть руководителями групп, не представляют ценность в выборке. Поэтому стоял вопрос о том, чтобы привлекать нужных специалистов из стран СНГ», — рассказала Лоикова.

HR-специалист добавила, что часть IT-работников уехала за границу, некоторые вернулись, но людей все равно не хватает. И это связано с прогрессом и автоматизацией бизнес- и государственных сервисов: единые кабинеты, порталы, те же сервисы доставки.

«Сейчас очень большой всплеск идет на доставку, и у многих сервисов с этим проблемы. Это не только [загруженность] в новогодние праздники, а именно нехватка специалистов. Потому что люди перестали сейчас делать покупки в магазинах, они в принципе перешли на онлайн. А для того, чтобы доставить все вовремя, требуется определенное количество персонала», — пояснила Лоикова.

Производственный сегмент в России тоже активно развивается. HR-специалист отметила, что уход ключевых иностранных игроков стал на руку отечественным компаниям: появилось место на рынке, стало проще входить «на полки».

«Но есть особенность: пришлось перестраивать уже логистические цепочки. <…> Думаю, вы увидели, что часть товара пока сложно найти, потому что не хватает ингредиентов. Например, бумага А4, она белого цвета, но красители покупались за границей, не в России. Мы увидели, что бумага может быть не белой. В общем-то, выходят производители из этой ситуации», — добавила собеседница «360».

По словам Лоиковой, началось более тесное сотрудничество с Китаем. Оттуда поставляют много товаров и компонентов.

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Повсеместный кризис и локальный успех

Единственный сегмент бизнеса, который отлично развивается в России — это IT-компании. Но так складывается ситуация не во всех странах.

«Если мы посмотрим мировую тенденцию, то увидим — многие компании в мире стали сокращать „айтишников“, это связано с внутренним кризисом рынка. Я могу с уверенностью сказать, что наши технологии, тот же самый личный кабинет, госсервисы, — просто супер крутые. Наверное, круче и нет», — подчеркнула Лоикова.

Она отметила — многие жалуются, что некоторые процессы идут медленно, но, пожив за границей, понимают, в России все замечательно. Есть доставка с огромным выбором, даже документы можно оформлять онлайн.

Автоматизация — за ней тренд, за ней будущее. Зулия Лоикова

В производственном сегменте сейчас не хватает закупщиков хорошего уровня, людей, которые занимаются созданием, разработкой продукта. Но в России идет работа во всех сферах, даже в медицинской. Есть прогресс и в сфере питания.

«История молекулярного питания будет очень актуальна в будущем. Она уже сейчас начинает набирать обороты: как правильно питаться и все, что связано с долгожительством. В принципе, за последние 100 лет увеличилась продолжительность жизни в стране. У нас масса всего того, где очень нужны люди. Рост идет колоссальный и борьба между работодателями разных направлений за одних и тех же людей», — заметила Лоикова.

При этом «синих воротничков как не хватало, так не хватает». К сожалению, сказала Лоикова, не популяризируются такие профессии среди молодежи. При этом инженеров на рынке труда достаточно, но спрос на них все равно есть.

Ранее больше трети айтишников пожаловались на снижение зарплат, хотя отечественные IT-компании увеличили свои доходы. Главный аналитик РАЭК Мария Сайкина заявила, что айтишники могли почувствовать снижение доходов из-за ослабления рубля.