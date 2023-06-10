Общество 10 июня 2023, 16:01 Бить жену плетью по уху. Возвращение «Домостроя» убьет институт брака в России Депутат Вассерман: «Домострой» отвратит молодежь от семейной жизни Unsplash

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Замруководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко предложил вернуть «Домострой» в российские школы и вузы. Но написанный пять веков назад документ, мягко говоря, несколько устарел. Руководство по быту и семейной жизни XVI века может иметь обратный эффект. Вместо того, чтобы научить российскую молодежь строить крепкие и счастливые семьи, оно способно напрочь отвратить от брака.

«Домострой» содержал поучения и наставления мужьям, женам, детям и прислуге. Книга закрепила сложившиеся патриархальные традиции, но безмерно гиперболизировала их, чем вызвала недовольство прогрессивных современников. Полтысячелетия спустя этот труд вообще можно оспорить — хотя бы с точки зрения гуманизма, прав человека и гендерного равенства.

По «Домострою», муж должен был кормить семью, а жена — вести хозяйство и хранить домашний очаг. Во главу угла ставили такие добродетели женщины, как трудолюбие, доброта и молчание, которых мужчине позволялось добиваться любыми способами, в том числе и грубой силой.

РИА «Новости»

Всякому овощу свое время

Депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман в беседе с «360» отметил, что «Домострой» — весьма обширный сборник рекомендаций по всем аспектам ведения домашнего хозяйства.

«От кулинарии до способов объяснения жене, почему она в данном случае не права», — пояснил он.

Политик перечислил жестокие физические наказания, которые разрешал мужу «учебник семейной жизни».

Бить жену рекомендовалось плетью по уху, поскольку это очень больно, но практически безопасно для здоровья. Так что жена, по крайней мере, не выйдет из строя надолго. Анатолий Вассерман публицист

Депутат напомнил, что «Домострой» сразу после публикации вызвал неоднозначную реакцию в обществе.

«Естественно, уже во время написания „Домостроя“ многие рекомендации выглядели для значительной части современников сомнительно. Сейчас, боюсь, если публиковать [их] в полном объеме, это, скорее, отвратит очень многих от семейной жизни, нежели покажет ее ценность. Всякому овощу свое время», — подчеркнул Вассерман.

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Параллель с теорией Дарвина

Публицист напомнил актуальную некогда формулу из католической брачной клятвы: «Жить вместе, пока смерть нас не разлучит» и заметил, что говорили так неспроста.

«Поскольку шансы того, что смерть придет позже, чем через десятилетие после заключения брака, были довольно невелики», — уточнил Вассерман.

Он провел параллель между «Домостроем» и теорией Дарвина и усомнился в необходимости восстанавливать школу преподавания первого.

«Мне представляется, что восстанавливать школу преподавания „Домостроя“ примерно также полезно, как все еще сохраняющееся преподавание теории эволюции практически дословно по Дарвину. <…> Сам Дарвин, как любой первопроходец, описал точно и понятно далеко не все. Так вот с „Домостроем“ будет такая же картина, если попытаться сейчас преподавать семейную жизнь по этой книге», — счел публицист.

Вассерман обратил внимание на необходимость воспитания молодежи в духе семейных ценностей, но предложил делать это другими способами, минуя изучение «Домостроя».

«Надо искать другие способы доведения до людей даже тех истин, которые остаются прописными», — заключил депутат.