03 июля 2023, 12:44
Били, оскорбляли и вымогали деньги. Школьники целый год травили одноклассника в Москве
Мама пострадавшего от травли московского школьника заявила о бездействии руководства школы
Учебный год в кадетском классе московской школы стал для одного из школьников временем постоянной травли, избиений и шантажа со стороны трех одноклассников. Об этом в беседе с «360» рассказала мама мальчика.
Она подчеркнула, что обидчики сына в течение учебного года залезали к нему в рюкзак, ломали ручки, линейки, воровали карточку школьника, оскорбляли и избивали толпой. Сам школьник невысокого роста, поэтому отпор дать одноклассникам не мог.
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«Я неоднократно обращалась к родителям обидчиков сына. Они входят в родительский комитет. Одна из мам пообещала решить этот вопрос, но ничего не изменилось», — рассказала собеседница «360».
Женщина отметила, что один из школьников вымогал у сына 10 тысяч рублей, угрожая отправить маме компрометирующее видео. Когда мальчик не смог расплатиться, то она получила это видео.
В беседе с обидчиком сына женщина назвала такое поведение гнусным поступком, но в ответ услышала, что ему «наплевать». Уже после она выяснила, что за сбором компромата на сына школьника отправила мама.
Одной травлей от одноклассников дело не закончилось. По словам собеседницы «360», один из учителей в открытую оскорбил мальчика, указав на его национальность. Когда ребенок рассказал матери, та потребовала от педагога объяснений, но он все объяснил шуткой.
Попытки добиться правды от руководства школы ни к чему не привели. На заявление женщины департамент образования Москвы ответил, что с учителя взяли объяснения, но эти факты не подтвердились. В полиции отказали в возбуждении уголовного дела.
Сейчас ее сын отдыхает в лагере, куда поехал от кадетского класса. Обижавших его одноклассников там нет, но теперь его преследует 12-летняя девочка, которая требует от него, чтобы мать забрала свои заявления.
При этом учится мальчик хорошо, получает грамоты и награды, а военные, которые приходят на учебу в класс, отмечают его способности. Он регулярно завоевывает награды, но из-за такого отношения ребенок находится в постоянном стрессе.
Школы
Москва 2023
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