Эксклюзив 03 июля 2023, 12:44 Били, оскорбляли и вымогали деньги. Школьники целый год травили одноклассника в Москве Мама пострадавшего от травли московского школьника заявила о бездействии руководства школы РИА «Новости»

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Учебный год в кадетском классе московской школы стал для одного из школьников временем постоянной травли, избиений и шантажа со стороны трех одноклассников. Об этом в беседе с «360» рассказала мама мальчика.

Она подчеркнула, что обидчики сына в течение учебного года залезали к нему в рюкзак, ломали ручки, линейки, воровали карточку школьника, оскорбляли и избивали толпой. Сам школьник невысокого роста, поэтому отпор дать одноклассникам не мог.

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«Я неоднократно обращалась к родителям обидчиков сына. Они входят в родительский комитет. Одна из мам пообещала решить этот вопрос, но ничего не изменилось», — рассказала собеседница «360».

Женщина отметила, что один из школьников вымогал у сына 10 тысяч рублей, угрожая отправить маме компрометирующее видео. Когда мальчик не смог расплатиться, то она получила это видео.

В беседе с обидчиком сына женщина назвала такое поведение гнусным поступком, но в ответ услышала, что ему «наплевать». Уже после она выяснила, что за сбором компромата на сына школьника отправила мама.

Пострадавший от травли школьник — слева / Телеканал «360»

Одной травлей от одноклассников дело не закончилось. По словам собеседницы «360», один из учителей в открытую оскорбил мальчика, указав на его национальность. Когда ребенок рассказал матери, та потребовала от педагога объяснений, но он все объяснил шуткой.

Попытки добиться правды от руководства школы ни к чему не привели. На заявление женщины департамент образования Москвы ответил, что с учителя взяли объяснения, но эти факты не подтвердились. В полиции отказали в возбуждении уголовного дела.

Сейчас ее сын отдыхает в лагере, куда поехал от кадетского класса. Обижавших его одноклассников там нет, но теперь его преследует 12-летняя девочка, которая требует от него, чтобы мать забрала свои заявления.

При этом учится мальчик хорошо, получает грамоты и награды, а военные, которые приходят на учебу в класс, отмечают его способности. Он регулярно завоевывает награды, но из-за такого отношения ребенок находится в постоянном стрессе.