Общество 15 января 2023, 23:51 Безопасное Крещение. Как окунуться в прорубь, не навредив организму Терапевт Кондрахин: нырять в ледяную воду один раз в год вредно РИА «Новости»

Читать 360tv в

На Руси считалось, что купание в проруби на Крешение помогает исцелить множество недугов. Однако с медицинской точки зрения у этой процедуры целый список противопоказаний. Если сделать все неверно, она пойдет только во вред. В преддверии Крещения «360» узнал, как же окунаться правильно.

Польза и вред

Спасатели отмечают: кратковременное воздействие сверхнизких температур помогает снять воспаление, отек, боль. После соприкосновения с ледяной водой температура тела может достичь +40 градусов, из-за чего погибнут вирусы, микробы, больные клетки.

Реклама

Есть одно «но»: полезно только системное моржевание. Именно оно оздоравливает организм, а погружение в прорубь раз в году станет для него сильнейшим стрессом.

Реклама

Начинать закаляться лучше летом. Для моржевания подойдет студеная вода из колодца — около +10 градусов.

Если организм не подготовлен, но поучаствовать в крещенских купаниях очень хочется, лучше намочить руки и ноги, но не более того, предупредил врач.

Резкая смена температуры — выраженный стресс для организма. Первым гормоном, который на него отреагирует, будет адреналин, который сильно влияет на сосуды, спазмирует их. Повышается давление, человек может получить не оздоровление, а, наоборот, ухудшение самочувствия. Но если он готовился в течение года, у него стабильное давление, он себя чувствует хорошо, для него это не будет серьезным препятствием. Андрей Кондрахин кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики

МЧС назвало целый перечень противопоказаний к зимнему плаванию. Это острые и хронические (в стадии обострения) воспалительные заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, отиты; заболевания сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы, эндокринной и мочеполовой системы, органов дыхания и зрения, ЖКТ, кожно-венерические заболевания. Например, нельзя окунаться, если у вас сахарный диабет, цистит, язвенная болезнь желудка, гепатит или конъюнктивит.

«Люди с обострениями хронических заболеваний могут получить усиление течение болезни. То же самое — при сердечно-сосудистой патологии: если человек не подготовлен, может развиться гипертонический криз, усиление стенокардии вплоть до инфаркта», — предупредил Кондрахин.

Как подготовиться к купанию

Для начала стоит подобрать место погружения — это должна быть специально оборудованная прорубь у берега, где дежурят спасатели. Список «легальных» купелей перед Крещением публикуют на сайте мэрии и/или областного управления МЧС, а также в СМИ.

РИА «Новости»

Нужно проследить, чтобы возле проруби была площадка, куда можно сразу выйти, не наступая на лед.

Следует подготовить для переодевания теплую шерстяную одежду, захватить шапку, большое хлопчатобумажное полотенце, удобную, нескользкую и легко снимающуюся обувь, в которой можно дойти до поруби (например, резиновые тапочки). Возьмите с собой термос с чаем и горячий бульон.

А вот спиртное брать нельзя.

«Алкоголь расширяет периферический капилляр, идет быстрая отдача тепла на площади организма, то есть мы очень быстро теряем тепло. Нам кажется, что жарко, потому что сосуды расширились, рецепторы ощущают, что кровообращение увеличивается, кожа горячая, вроде бы надо нырнуть в воду. Но в такой ситуации очень быстро произойдет переохлаждение», — пояснил Андрей Кондрахин.

Кроме того, стремительно теряя тепло, организм начнет закрывать периферические артерии, чтобы температура внутри тела оставалась приемлемой, в результате ноги и руки может свести, и человек утонет.

Перед купанием полезна разминка или пробежка — вот что действительно разогреет тело.

Как окунаться

Хотя считается, что верующий должен, крестясь, троекратно погрузиться в воду с головой, в МЧС советуют окунуться лишь по шею, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга и шока от холода. Нельзя нырять вперед головой и прыгать в прорубь.

РИА «Новости»

Нельзя долго сидеть в проруби — достаточно окунуться и быстро выйти. В целом в ледяной воде стоит находится не дольше минуты.

Что делать после выхода из воды

Нужно сразу растереться сухим полотенцем и бежать к месту переодевания. Полотенце должно быть хлопчатобумажным: более грубая ткань может повредить кожу, которая на холоде травмируется сильнее. Лучше, если нижнее белье тоже будет хлопковым. Не стоит растираться снегом — он царапается, может нанести маленькие порезы.

Важно насухо вытереть голову и сразу надеть шапку.

«Остывание тела через голову идет быстрее: мы примерно 25-30% тепла теряем именно так», — отметил кардиолог.

Необходимо поскорее выпить горячий чай или бульон, чтобы восстановить тепло.

РИА «Новости»

Чай должен быть крепким — именно такой способен повышать давление, а также содержит танины, которые расширят сосуды. Тогда сразу станет теплее. Кондрахин напомнил, что крепкий чай все же содержит немного кофеина и влияет на сосуды: и спазмирует, и расширяет одновременно, поэтому вероятно кратковременное повышение артериального давления.

Кстати, для многих станет сюрпризом, что традиция крещенских купаний на самом деле не имеет отношения к церковному уставу и празднику Крещения — об этом постоянно говорят священнослужители. Поэтому традиция традицией, а принуждать себя окунаться в холодную воду точно не нужно, даже если вы верующий. А уж если решили, сделайте это грамотно.