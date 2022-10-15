Воспитатели в Сочи избили детей с аутизмом. Правду раскрыли записи с камер | 360°

Эксклюзив 15 октября 2022, 20:01 Поделиться Telegram

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Viber Воспитатели в Сочи избили детей с аутизмом. Правду раскрыли записи с камер Психолог Зберовский: онлайн-наблюдение в детсадах — способ избежать избиений воспитанников

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Когда родители детей с особенностями развития отправляют их в детские сады или досуговые центры, они рассчитывают, что опытные педагоги обеспечат для ребят комфортные условия, безопасность, интересные занятия. Однако на практике иногда все происходит иначе — особенных детей бьют и таскают волосы. Такая история произошла в частном детсаду в Сочи. Воспитатели заявили, что каются в случившемся, но у них «не выдержали нервы».

«360» поговорил с психологами, чтобы разобраться, почему люди, которые идут работать в такие учреждения, проявляют жестокость к воспитанникам, которые не могут ответить и постоять за себя.

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Издевательства под камеры

Об издевательствах над детьми в частном детском саду в Сочи стало известно этой осенью после того, как в Сети появились видео жесткого обращения с воспитанниками с аутизмом.

Записи с камер видеонаблюдения потребовали предоставить родители одной из девочек, когда их дочь резко изменила поведение, стала прятаться и закрываться руками, когда до нее пытались дотронуться.

Родные пострадавшего ребенка обратились в полицию. По словам матери девочки, в детском саду ей объяснили, что странное поведение дочери связано с «процессом социализации».

«Были отговорки: „подрались“, „что вы хотите, это детский сад, дети дерутся, это нормально, это социализация“. Все в таком ракурсе» Мать пострадавшего ребенка

После проверки правоохранители возбудили уголовное дело по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Истязание».

Следователи установили, что в январе и феврале 2021 года воспитатели систематически били детей ругами и ногами.

Пострадавшими стали восьмилетняя девочка и семилетний мальчик. Суд отправил подозреваемых педагогов под домашний арест, запретив им пользоваться интернетом и средствами связи.

Наши извинения не нужны

Одна из арестованных женщин согласилась пообщаться с журналистами и заявила, что просила прощения у родителей. По ее словам, она понимает, что работать с особенными детьми сложно, надо уметь держать себя в руках, но у нее не выдержали нервы.

Дети сложные, иногда бывает очень сложно с ними справляться, да это наша работа, но иногда бывает так, что нервы не выдерживают. Нервы не выдерживали, мы каялись перед родителями. <…> Им наши извинения не нужны. Даже если я не колени встану, они меня не простят. Воспитательница частного детсада

Воспитательница добавила, что не отрицает того, что произошло. По ее словам, она искренне просила прощения у родителей. Личной неприязни никогда не было к этим детям, подчеркнула она.

Женщина добавила, что их преследование связано с действиями их бывшей начальницы. Дело в том, что воспитательницы из частного сада, где пострадали дети, позже открыли свой детский садик.

«У нас есть подтверждающие факты, что женщина, которая ИП вела, где мы работали, она нам угрожала. У нас есть аудиозапись. Она говорила, что покажет эти видео родителям или замнет все, если мы освободим территорию, на которой она находится», — добавила она.

Сложная работа

Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в беседе с «360» отметил, что анализируя подобные ситуации, когда воспитатели выходят из себя, нужно понимать, что все совершается на эмоциях.

На поведении человека сказываются внешние проблемы, он может неправильно воспринимать ту или ситуацию, считать, что ребенок не уважает его и не слушается. Из-за этого возникает злость и в таком состоянии человек способен совершить такие действия, пояснил специалист.

«Бывает очень сложно, когда ты, допустим, работаешь с дети, с людьми, очень сложно абстрагироваться от того, что человек с особенностями. Очень сложно не замечать того, что он имеет определенные сложности, которые у него возникают. Что он что-то делать не способен. Кажется, что он все умеет и может делать, но просто придуривается, притворяется, что угодно», — пояснил специалист.

Чтобы правильно воспринимать поведение, нужно хорошо изучать этот вопрос, понимать, как устроено мышление детей с аутизмом. Что они способны делать, что они не способны делать. Чтобы попадая в такую ситуацию, воспитатель никогда не принимал на свой счет поступок ребенка, чтобы он четко понимал, что у него есть особенности, которые обуславливают такое поведение. Павел Жавнеров психолог по тревожным расстройствам.

Психолог подчеркнул, что воспитателей, которые допускают избиение детей, безусловно, нужно наказывать. Тем, кто идет работать в детские сады, в центры развития детей с особенностями, он посоветовал уделять внимание своему образу жизни, чтобы поддерживать низкий уровень стресса.

«И, конечно, нужно очень хорошо разбираться в особенностях аутизма, с точки зрения, как эти особенности проявляются, почему человек поступает определенным образом, почему он по несколько раз повторяет одно и то же», — пояснил собеседник «360».

Эксперт объяснил, что многое, безусловно, приходит с опытом. Но если человек понимает, что его сильно раздражает поведение ребенка, он принимает это на свой счет, то ему нужно над собой работать. Это задача воспитателя, добавил он.

Жавнеров обратил внимание, что человеку, который идет работать воспитателем, необходимо иметь ряд навыков, которые обязательно нужно освоить, чтобы быть способным к этой работе. Причем это относится не только к работе в детских садах, но к сфере ухода за престарелыми людьми, инвалидами, пояснил эксперт.

Все это требует для человека, который работает в этих условиях, иметь очень высокий уровень стрессоустойчивости, а для этого он должен работать именно в психологическом плане, чтобы правильно анализировать то, что произошло Павел Жавнеров психолог по тревожным расстройствам.

Как защитить особенных детей

Психолог, доктор культурологии Андрей Зберовский также выразил уверенность, что человеку, который идет работать с детьми с особенностями, нужно иметь очень высокий уровень стрессоустойчивости, умение сострадать.

«Но, к сожалению, люди, которые приходят на работу с такими детьми, они же не проходят профотбор, по тестам их специально никто не гоняет, никто же не выясняет уровень их стабильности, насколько они могут себя эмоционально сдерживать, это большой пробел», — констатировал специалист.

Эксперт обратил внимание, что часто люди открывают частные детсады или центры развития, просто видя выгодную бизнес-нишу, потому что родители особенных детей готовы платить деньги, чтобы обеспечить им достойный уход и присмотр. Иными словами, кто-то открывает такое дело, не имея внутреннего сострадания к воспитанникам, не проходя нужной подготовки.

«То, что я вижу [на видео из детсада] — это зверство, это неправильно, это жестокость бесконечная по отношению к таким детям, которые не могут себя ни физически защитить, не могут себя ментально правильно повести, потому что у них есть особенности», — возмутился собеседник «360»

Психолог объяснил, что особенные дети даже зачастую не могут рассказать родителям, что с ним происходит в детских садах и специализированных школах. Поэтому за подобное обращение с детьми, безусловно, должно последовать уголовное наказание, подчеркнул он.

Это просто огромный позор и системы образования, личный позор для тех воспитателей, кто себя таким образом ведет. И это огромная трагедия для детей, которые и так травмированы. <…> Это огромная личная и профессиональная катастрофа — я так это могу назвать. Андрей Зберовский Психолог, доктор культурологии.

По мнению Зберовского, единственный способ избежать таких инцидентов или быстро пресекать в предоставлении родителям детей возможности наблюдать за происходящим в детсадах по видео, например, с помощью, мобильного приложения.

«Сейчас в частных детсадах и не только в них должны быть программы, чтобы родители могли видеть, как с их детьми обращаются онлайн. Это единственный способ, на мой взгляд, защитить детей от травли, от унижений, которые могут возникать. Все же бывает, к сожалению», — пояснил он.

Эксперт обратил внимание, что в случае со скандалом в Сочи выявить нарушение помогли именно видеозаписи, которые все поставили на своим места. Отдельно психолог обратился к воспитателям и педагогам, призвав следить за своим ментальным здоровьем, брать отпуск или уходить из профессии, когда наступает понимание, что больше работать в этой сфере не получается.

«Если вы чувствуете, что вы выгорели, что вас уже дети раздражают, бесят и вы не можете себя держать в руках, то, конечно, уходите, берите отпуск. Взрослые не имеют право свой срыв на детях вот так вымещать, это просто ужасно», — заключил Зберовский.

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