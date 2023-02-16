Общество 16 февраля 2023, 22:20 Без кринжа, но в джинсах. Как закон о защите русского языка повлияет на общение Юрист Кравченко: закон о защите русского языка не затронет бытовую сферу РИА «Новости»

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Госдума в окончательном чтении приняла законопроект о защите русского языка от недопустимости использования иностранных слов. Употребление слов и выражений, которые имеют русскоязычные аналоги, запретят. Волноваться пока рано: законопроект еще не приняли Совфед и президент. Но даже после этого его внедрение займет время, ведь составление словарей для фиксации новых норм может занять годы.

Госдума начала рассматривать поправки к закону «О государственном языке Российской Федерации» еще в конце прошлого года — тогда законопроект приняли в первом чтении. Проект предполагает «недопустимость использования иностранных слов», которые имеют общеупотребительные русскоязычные аналоги. Это нужно, чтобы защитить язык от чрезмерного употребления заимствований.

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«Не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях», — сказано в документе.

Привычное русской речи

Филолог, доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ Владимир Славкин рассказал, что телефон и компьютер считаются заимствованными словами, потому что пришли из других языков, но стали привычными в русской речи.

«Таких слов огромное количество вокруг нас — те же самые элементы одежды: пиджак, джинсы, кроссовки. Все это слова нерусские по происхождению», — отметил он.

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Существуют иноязычные слова, которые являются элементом другого языка. Несмотря на частое использование, они все равно остаются иностранными — из английского, китайского или другого языка. Например, «ОК», которое пришло к нам из английского от сокращения исковерканной фразы Oll korrect (all correct — в оригинале) и переводится как «все верно».

«Мне кажется, вопрос о заимствованиях достаточно сложный, к нему в едином порыве подойти трудно. Возникает вопрос, имеет ли конкретное слово аналог в русском языке. В самой формулировке слово „аналог“ можно заменить на „соответствие“. Многие слова имеют аналоги, они вполне точные и четкие. Но как, например, заменить слово „фракция“? Словом „часть“? Как ни крути, таких слов вокруг нас очень много — не всегда можно найти замену в русском языке», — подчеркнул Славкин.

Ждать придется долго

Госдума приняла законопроект 16 февраля сразу во втором и третьем — финальном — чтениях. Теперь его передадут на рассмотрение Совета Федерации, и в случае положительного решения он попадет на подпись к президенту.

Однако ждать скорых изменений не стоит, рассказал «360» управляющий партнер коллегии юристов СМИ Федор Кравченко.

Скорее всего, у законодателей и правоприменителей в ближайшие месяцы будет много другой работы, поэтому я бы не рассматривал эту новость как что-то революционное, что меняет наши медиа и жизнь в ближайшие месяцы. Федор Кравченко управляющий партнер коллегии юристов СМИ

В законопроекте сказано, что фиксировать нормы современного русского литературного языка будут с помощью нормативных словарей, грамматик и справочников. Определять порядок их формирования и утверждения будет правительство России.

Pixabay

Любая словарная работа делается очень долго, подчеркнул Владимир Славкин. Например, словарь Ушакова составлялся несколько лет. А «Толковый словарь русского языка» Ожегова и Шведова постоянно переиздавали — работа над ним продолжалась десятилетиями.

«Насколько я понимаю, новые словари должно будет утверждать правительство в нормативах. Но тогда словари должны быть практически образцовыми», — подчеркнул собеседник «360».

Сейчас с помощью компьютерных технологий такая работа, с одной стороны, облегчается — проще фиксировать слова и искать их. Но, с другой стороны, это не отменяет вдумчивой и кропотливой работы людей, которые составляют эти словари, находят аналогии, сочетаемость слов. Это работа невидная, но очень трудная. Владимир Славкин филолог

Наказать будет сложно

Член Общественного совета при Министерстве просвещения Арслан Хасавов в беседе с «360» рассказал, что закон в первую очередь должен коснуться не простых людей, а чиновников и их речи.

Все, что касается бытового языка, как правило, подобное правило не охватывает, добавил Федор Кравченко. Оно действует и в отношении нецензурной лексики.

«В крайнем случае, могут усилить ответственность за ругань в общественных местах. Я думаю, что бытовую сферу этот закон не затронет», — отметил он.

У российских законодателей довольно плохо получалось бороться за чистоту русского языка, добавил Кравченко. Наименее действенными за последние годы оказались поправки, которые запрещали использовать мат в соцсетях: меньше его не стало.

При этом в рекламах и каких-то других сферах уже достаточно давно применяли ограничения, требующие использовать русский литературный язык.

«Даже возбуждались периодически дела, когда в порыве креатива в рекламу вставлялись какие-то слова на грани иноязычных слов, русских слов, и, может быть, имеющие ассоциации с матерными», — отметил юрист.

В пример Кравченко привел достаточно серьезный спор между сетью ресторанов «ЁбиДоёби» и госорганами. Владелец ресторана зарегистрировал такой товарный знак и назвал так юрлицо, а власти доказывают, что это не японское слово, а замаскированный мат.