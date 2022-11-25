Эксклюзив 25 ноября 2022, 19:26 «Беспрецедентный случай». Новые подробности в деле тюменца, осужденного за недоказанное преступление Адвокат Калинов: есть основания для пересмотра дела осужденного жителя Тюмени Губина РИА «Новости»

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Жителя Тюмени Михаила Губина задержали в сентябре 2021 года по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух девочек 11 и семи лет и двухлетнего мальчика. Позже мужчину осудили на 12 лет. В деле изначально было много странностей, а теперь стало известно, что даже мать потерпевшей просила отменить приговор. Адвокат Губина рассказал «360», что это беспрецедентный случай: представитель потерпевшей стороны обращается к суду не с просьбой ужесточить наказание, а, наоборот, с ходатайством об отмене решения.

Неоднозначные показания

По версии правоохранителей, 37-летний Губин, сидя в своем автомобиле, припаркованном напротив дома, за забором которого играли дети, открыл дверь и начал демонстрировать половые органы, в чем потом и сознался.

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Однако защита уверена, что мужчина приоткрыл двери машины, чтобы справить нужду, а признательные показания подписал под пытками. Сотрудники полиции, по словам осужденного, раздели его, избивали и угрожали изнасиловать.

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При поступлении в СИЗО врач осмотрел Губина и диагностировал ушибы головы. Позже он отказался от своих показаний.

Михаил Губин. Фото предоставлено его семьей

Мать одной из потерпевшей заявила в суде: ребенок не был уверен в том, что видел, но согласился с версией взрослых. После первого допроса Анна(имя изменено) обсуждала с дочерью подробности происшествия еще раз, и девочка подтвердила, что мужчина писал. Как утверждает Анна, следователь отказался учитывать сомнения и угрожал привлечь органы опеки.

Женщина не стала настаивать на изменении показаний, но подчеркнула, что девочку несколько раз допрашивали без присутствия родителей и часть вопросов задавали без видеофиксации. Тем не менее суд не принял во внимание заявления родителя и другие доводы защиты. Губину вынесли обвинительный приговор: 12 лет строгого режима.

Жертва «палочной системы»?

В разговоре с «360» адвокат осужденного Максим Калинов рассказал, что сегодня в России возбуждают много дел по части четвертой статьи 132 Уголовного кодекса — «Действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста». Наказание предусмотрено серьезное: от 12 до 20 лет лишения свободы.

«Нижняя планка здесь даже выше, чем по статье „Убийство“. При этом таких дел, повторюсь, масса. Например, в другом регионе недавно осудили мужчину, который тоже справлял нужду. Дети это увидели, рассказали мамам, а те — участковому. СК возбудил дело. Дали 12 лет. К сожалению, недобросовестные сотрудники полиции и следователи на подобных ситуациях стараются соблюсти „палочный режим“. Его как бы нет официально, но тем не менее», — заявил адвокат.

Психологическая экспертиза показала, что у Губина нет педофилических расстройств. Юрист организовал ряд других экспертиз и проверок, в том числе видеозаписей допросов и показаний.

Специалист уже установил, что Михаил оговаривает себя, а девочка, как я понял со слов эксперта, лжет. Это существенный факт, на мой взгляд. Будет еще автороведческая экспертиза по признательным показаниям Михаила. Я убежден, что те обороты, которыми изобилует допрос, не принадлежат моему подзащитному Максим Калинов адвокат.

Вероятнее всего, что Губину дали подписать готовый текст, уточнил адвокат. Допроса как такового, по его словам, могло и не быть.

Теперь суд должен рассмотреть кассационную жалобу. Калинов уверен, что ему удастся добиться отмены приговора.