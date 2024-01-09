Общество 09 января 2024, 23:46 Беспокойству — нет. Россиянам пообещали скорое возвращение курятины в магазины Экономист Холод: снегопад и падение спроса повлияли на поставки куриного мяса РИА «Новости»

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С прилавков российских магазинов начало пропадать куриное мясо. Пустые полки заметили жители нескольких регионов страны. Среди причин задержек в поставках назвали снегопады и мороз. Почему же на самом деле исчезла курица, и когда ситуация изменится — в материале «360».

Из каких регионов исчезла курица

В первых числах января 2024 года о пропаже курятины заявили жители Москвы, Самары, Екатеринбурга, Челябинска и Ульяновска. Люди поделились в Сети фотографиями пустых полок. Россияне пожаловались, что в торговых точках нет куриных бедер, грудок и крыльев.

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Житель Екатеринбурга 7 января рассказал, что найти мясо птицы в магазинах популярной торговой сети не представлялось возможным. Он побывал в точках на улицах Амундсена и Академика Постовского, бульваре Денисова-Уральского и Академика Бардина, сообщило местное издание E1.ru.

Читательница 74.ru из Челябинска поделилась, что куриные головы и ножки еще можно обнаружить в некоторых местах, а вот тушек нигде нет.

«Решили сварить сегодня куриный суп, обошли несколько магазинов на улице Российской — нигде нет куриных тушек», — пожаловалась женщина.

РИА «Новости»

Об отсутствии курятины заявили и жители Тюмени. Корреспондент Ura.ru посетила несколько супермаркетов и подтвердила дефицит мяса на прилавках. В некоторых магазинах журналистку заверили, что курятину раскупили до Нового года — в декабре ее было много.

«Курицы нет во многих ближайших супермаркетах. Остались несколько подложек с истекающим сроком годности», — рассказали горожане изданию.

На самарских прилавках не стало куриных крыльев, бедер и грудок, сообщила ГТРК «Самара». В региональном Минпромторге подчеркнули, что от торговых сетей информации о проблемах с поставками курятины не поступало, а в распределительных центрах есть запас мяса на два-три дня.

По данным сайта Msk1.ru, на прилавках столичных магазинов охлажденной курицы почти не было. Такая же ситуация сложилась с яйцами.

«Обычно полностью прилавок заполнен, на полках более разнообразные товары. С яйцами тоже беда, почти полностью пустые полки», — сообщили читатели.

РИА «Новости»

Когда ждать возвращения курятины

Повода для беспокойства из-за отсутствия мяса птицы нет, заявил «360» независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов. Он подтвердил, что при доставке курицы действительно были логистические сбои, связанные с погодой.

«Но все вернется на круги своя, потому что продукт практически 100% местный, российский, и он появится на прилавках в должном количестве уже на этой неделе», — заверил специалист.

Две причины

Доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод рассказал «360», что посетил ряд известных магазинов в Московской области. По его словам, там дефицита куриного мяса нет.

«Цена, конечно, и в Африке цена <…> особо сильно не увеличивалась, но высокая», — отметил эксперт.

По его словам, курятина могла исчезнуть с прилавков в российских регионах по двум причинам. Первая действительно заключается в погодных условиях. Когда валит кромешный снег, довезти товар на самом деле тяжело.

«Обратите внимание, там близко расположенные субъекты федерации. И там погодные условия были не самые лучшие в последние недели», — напомнил Холод.

РИА «Новости»

Вторая причина — традиционное падение спроса после новогодних праздников. По мнению специалиста, торговые сети могли сознательно закупать меньше мяса. Холод призвал подождать и посмотреть, как ситуация будет развиваться дальше.

«Мощной вспышки экспорта не было. Об этом бы все знали. Импорта особо тоже. <…>. На самом деле я призываю выводы не делать, просто подождать, посмотреть, что будет дальше», — рассказал эксперт.

Охлажденное мясо курицы пропало во время новогодних каникул в магазинах торговой сети X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»). Представитель компании объяснил РБК, что график движения большегрузов уже вошел в норму, и в ближайшее время дефицита курятины не будет.

Сотрудник еще одной торговой сети на условиях анонимности заверил, что никаких проблем с охлажденной птицей у ритейлеров нет. Товары периодически пропадают в праздничные дни, добавил представитель компании.