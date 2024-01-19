Общество 19 января 2024, 11:45 Беспечности нет. Жители Белгорода — об изменениях после предновогодних ударов по городу РБК: жители Белгорода во время атак прятались в подвалах РИА «Новости»

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На улицах Белгорода расставили модульные укрытия и укрепили остановки общественного транспорта, чтобы пережидать обстрелы. Жители города заявили РБК, что после атаки 29 декабря стали внимательней и осторожней.

«Раньше люди настороженно относились к хлопкам от сбитых ракет, но довольно беспечно. Могли посмотреть на работу ПВО. Сейчас уже нет беспечности, сейчас уже все прячутся», — сказал белгородец по имени Дмитрий.

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Его слова подтвердил другой житель Даниил. Он сказал, что из-за предновогодних ударов обстановка на улицах Белгорода изменилась, жизнь разделилась на «до» и «после». Люди стали с опаской ходить по дорогам и по-другому реагировать на громкие звуки. Парень выразил надежду на то, что со временем это пройдет.

Услышав сигнал тревоги, белгородцы смогут спрятаться в модульных укрытиях с двойным армированием, подвалах и на остановках общественного транспорта. Власти запланировали укрепить 425 павильонов — обложить бетонными блоками или мешками с песком. Окна домов, офисов, магазинов и административных зданий заклеили скотчем, чтобы во время удара они не разлетались на мелкие осколки. Волонтеры рассказали журналистам, что это действительно эффективно.

В последний раз Белгород пытались атаковать 18 января. В городе запускали оповещение об опасности. Системы ПВО сбили 10 ракет. В этот же день беспилотники направили на Московскую и Ленинградскую области, сообщил RT. Военные перехватили их.