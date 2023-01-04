Общество 04 января 2023, 00:45 Бескомпромиссный политик и объективный ученый. Каким Россия запомнила Руслана Хасбулатова Профессор Кошкин: Хасбулатов не боялся высказывать свою точку зрения РИА «Новости»

Читать 360tv в

Последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов умер 3 января 2023 года в возрасте 80 лет. В памяти людей он останется противоречивой политической фигурой. Политик сыграл одну из важнейших ролей в подавлении августовского путча 1991 года, поддержав первого президента России Бориса Ельцина. Тогда он даже не подозревал, что спустя два года бывший соратник станет его главным оппонентом, который поставит крест на его политической карьере. Одними из главных достоинств и недостатков Хасбулатова оказались неготовность идти на компромиссы и отсутствие страха высказывать свою точку зрения. Эти черты характера он пронес с собой до конца жизни.

Реклама

Политик без компромиссов

Детство и юность Руслана Хасбулатова прошли в Казахстане, куда его вместе с семьей депортировали из Грозного во время Великой Отечественной войны. Выпускник аспирантуры экономического факультета МГУ занимался исключительно научной деятельностью.

После прихода к власти Михаила Горбачева Хасбулатов начал активно публиковать статьи об экономике и политической ситуации в Советском Союзе. Он был активными сторонником перестройки и оставался сторонником первого президента СССР еще долгое время.

«Горбачев был основоположником и свободы, и демократии. Первый этап его реформ я приветствовал и был его горячим сторонником», — признавался Хасбулатов.

РИА «Новости»

В политику он пришел в 1990 году, когда стал народным депутатом РСФСР. В Верховном совете он получил должность первого заместителя председателя Бориса Ельцина, а после победы начальника на выборах президента России занял его пост.

В августе 1991 года в Советском Союзе начался путч. Несколько высших государственных чиновников объявили о создании ГКЧП для сохранения страны в прежнем составе без нового соглашения между республиками, которые уже начали обретать независимость. Хасбулатов тогда выпустил знаменитое воззвание «К гражданам России», где призвал противостоять возвращению страны на советские рельсы. Путч закончился арестом организаторов.

Википедия

Конфронтация между бывшими соратниками Ельциным и Хасбулатовым началась в 1993 году. Глава парламента вместе со своими сторонниками выражал недовольство проводимой экономической политикой советниками главы государства Егором Гайдаром и Геннадием Бурбулисом.

Но главной проблемой оказался вопрос изменения Конституции, по которой всей полнотой прав обладал Съезд народных депутатов, а президент требовал передать эти полномочия себе.

Википедия

Противостояние закончилось тем, что Ельцин распустил Съезд и объявил о выборах в новый парламент — Федеральное собрание. Верховный совет посчитал действия президента неконституционными и принял постановление о прекращении полномочий президента.

YouTube

Белый дом, где тогда заседал Верховный Совет обстреляли из танков. Здание захватили военные и милиция. Ельцин предлагал Хасбулатову альтернативные выходы из ситуации, но политик не принял ни одного предложения.

По обвинению в организации массовых беспорядков Хасбулатова отправили в следственный изолятор «Лефортово», где он провел около четырех месяцев и вышел по амнистии, утвержденной Госдумой. Больше политикой Хасбулатов не занимался, но остался таким же бескомпромиссным.

Жизнь вне политики

В 1994 году еще до начала Операции по восстановлению конституционного порядка в Чечне Хасбулатов приехал в республику с миротворческой миссией, чтобы организовать переговоры между лидером Чечни Джохаром Дудаевым, российскими властями и местной оппозицией. Но все это ни к чему не привело. Альтернативные предложения Хасбулатов отмел и на компромиссы не пошел.

РИА «Новости»

Хасбулатов вернулся к науке и преподавательской деятельности. Но охотно давал оценки политической ситуации в стране. Уже в ходе развернувшегося в Чечне конфликта он предлагал себя в качестве переговорщика, но его прошлая неудачная попытка не забылась и ему отказали.

С 1994 года Хасбулатов возглавлял кафедру мировой экономики в РЭУ имени Плеханова. Он читал лекции, писал книги, стал почетным доктором университетов Италии, Египта и Израиля. Он до конца жизни не бросил свою коллекцию курительных трубок, которых набралось у него более 500.

Ученый со своей точкой зрения

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, профессор и доктор политических наук Андрей Кошкин в беседе с «360» рассказал, что Руслан Хасбулатов останется в его памяти, как человек, который не боялся высказываться и давать свою оценку на разные происходящие события.

Он отметил, что в последний раз виделся с Хасбулатовым на ученом совете, который прошел 27 декабря. Тогда оба заведующих кафедрами обменялись пожеланиями на предстоящие праздники и обсудили события уходящего 2022 года.

YouTube

«Мы очень часто вместе с ним и выступали на конференциях в университете. Хорошо взаимодействовали по научной части, он предлагал своих коллег для предзащиты у меня на кафедре, и мы с глубоким пониманием подходили к этой важной научной проблеме. То есть нас связывали помимо товарищеских отношений, [еще и] научные весьма перспективные», — подчеркнул Кошкин.

По его словам, Хасбулатов продолжал всегда ходить с курительной трубкой и выглядел всегда очень элегантно.

«Когда начались события на Украине в 2014 году, мы пытались выстроить мероприятия, которые бы позволяли студентам и преподавателям осмыслить происходящее. Он делился своим богатейшим опытом политической деятельности», — рассказал собеседник «360».

Андрей Кошкин отметил, что сегодня он жалеет, что не познакомился с Хасбулатовым, когда он находился на пике своей политической карьеры. Тесное общение стало возможно только в университете, где он не таясь всегда был готов обменяться мнениями.

«Он ничего не боялся и всегда был готов высказать свою точку зрения», — подытожил профессор Кошкин.