Эксклюзив 09 июня 2023, 19:34 Бесчестье и позор страшнее смерти. Симоньян — об охоте украинской разведки Симоньян: чувствовать себя мишенью неприятно, но есть вещи страшнее смерти РИА «Новости»

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Украинская разведка делает много громких заявлений — называет для себя целью № 1 президента России, угрожает, но комментировать слова руководителя ГУР не имеет смысла, заявила главред RT Маргарита Симоньян в интервью проекту «Жеребцова и точка» на телеканале «360». Журналист пояснила, что такие высказывания можно анализировать только психиатрам.

«Комментировать заявления командующего украинской разведки я не могу, поскольку у меня нет медицинского образования. Соответственно, я не могу позволить себе комментировать психиатрические диагнозы», — пояснила главред RT.

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Отдельно она отметила, что глава украинской разведки назвал ее и журналиста Владимира Соловьева следующими целями. Говоря об этом, Симоньян призналась, что чувствовать себя мишенью не очень приятно, и такого не хочется желать никому.

«Я вам не желаю этого никогда это испытать. И когда уже погибли твои товарищи, понимаешь, что это не шутка. Как к этому можно относиться, чтобы не впасть в истерику, в паранойю? Помните, как в школе учили — держись, мой мальчик, на свете два раза не умирать», — пояснила собеседница «360».

О риске смерти

По словам Симоньян, если бы у нее был шанс никогда не умирать, вероятно, она бы очень расстроилась, но его нет. Сейчас ей 43 года, она мать троих детей, многое из того, что хотелось сделать в жизни — сделано.

«Стараюсь относиться к этому так, что погибнуть в борьбе за свою Родину — неважно, на фронте ты воюешь или с микрофоном в студии в своей профессии, — это ничем не хуже чем умереть от рака. Я ведь все равно от чего-то умру рано или поздно. Не хотелось бы, конечно, возраст еще не тот. Но если так — ну, значит, так», — поделилась глава RT.

Что касается объявления в международный розыск — это немножко неприятно, призналась она. По ее словам, зимой хотелось съездить в какую-нибудь теплую страну, например, в Латинскую Америку. Но, вероятно, теперь это нужно отложить.

«Я воспитана великой русской литературой и рассказами своей прабабушки армянки, которая пережила геноцид и чья сестра выбросилась в море с горы, чтобы не достаться янычарам, чтобы они ее не обесчестили. И я считаю, что на свете есть вещи страшнее смерти. Вот бесчестье — страшнее смерти, позор страшнее смерти», — заключила Симоньян.