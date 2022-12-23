Эксклюзив 23 декабря 2022, 18:48 ⛽ Бензину предрекли подорожание в 2023 году. Но потолок цен на российскую нефть ни при чем Аналитик Фролов: цены на бензин в 2023 году будут расти в пределах инфляции РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин сравнил потолок цен на российскую нефть с попыткой купить Mercedes за пять рублей и назвал такой подход «атавизмом колониализма». «360» опросил аналитиков и узнал, ожидать ли последствий от очередного решения Запада и что будет с ценами на бензин в 2023 году.

1 Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики Цены на бензин в 2023 году будут расти в пределах инфляции. До 2022-го было несколько лет, когда практически все сети работали либо на грани рентабельности, либо по отдельным позициям за гранью рентабельности. Прошлый год позволил отчасти компенсировать эти выпавшие доходы и работать с более-менее приемлемой рентабельностью в районе 5–7%. Надо понимать, что 70% всей цены бензина, которые мы видим на заправках, — налоги. Это все виды налогов, которые так или иначе вшиваются в цену бензина. Понятно, что из-за столь большой доли налогов не очень велико пространство для подвижки, даже при изменении цен на нефть. Можно предполагать, что в 2023 году рост цен на бензин продолжится, притом что в 2022-м бензин подорожал существенно ниже уровня инфляции. Скорее всего, в следующем году будут пытаться поддерживать уровень подорожания ниже уровня инфляции. Но то, что увеличение цены будет, — неизбежность. Напомню, 1 января традиционно увеличиваются акцизы, которые с 2014 года выросли в два с половиной раза. Скоро этот показатель превысит 11 рублей за литр. Потолок цен на российскую нефть никакую роль в этом не играет. Его в принципе не существует, пока мы в нем не участвуем. РИА «Новости»

2 Алексей Гривач, заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Ситуация такова, что сейчас потолок не работает. Потому что Россия и до введения этого потолка из-за различных санкций и необходимости перенаправить объемы на рынки, которые не вводили ограничения, не связанные с потолком, продавала нефть с определенным дисконтом. Он шел на покрытие возросших рисков участников рынка, которые работают с российской нефтью, а также на логистические цепочки, дополнительные услуги. Понятно, что поставка в Европу из Балтийского моря имеет более короткое плечо, меньшие затраты на фрахт и страховое покрытие, ведь оно действует тоже в зависимости от количества дней, пока нефть не дошла до покупателя. Поскольку цены на нефть в целом сейчас несколько находятся под давлением, видимо, и сезонным, и связанным с признаками рецессии на многих рынках, то фактически нефть так и продавалась — ниже потолка. Вот если потолок действительно заработает, то есть если цена вырастет и к ставкам кто-то будет применять эти ограничительные меры, тогда будут последствия уже для рынка, поскольку Россия заявила, что будут ответные меры. Значит, возможно, это повлияет на предложение нефти на рынке. А ограничение предложения на рынке приведет к дальнейшему росту цен. Тогда вырастут цены на все производные продукты нефти, включая бензин. Насколько именно, пока спекулировать не готов. Это слишком сложная система. Для России я очевидного проигрыша от потолка цен не вижу в данный момент. От него проигрывает скорее весь рынок, потому что дан четкий сигнал, что могут применяться нерыночные методы, — вот так открыто. Вчера их применяли к Ирану, сегодня — к России, завтра — к любому другому серьезному игроку со всеми вытекающими последствиями. Это подрывает систему ценообразования и всю финансовую систему, так как она в значительной степени выстроена вокруг торговли нефтью. Unsplash

3 Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Сам потолок цены призван снизить цены. Соединенные Штаты Америки изначально воспринимали этот потолок именно как санкции против России. Но постепенно видение этого инструмента, даже у них, изменилось. Теперь они воспринимают его скорее как механизм влияния вообще на рынок. США рассчитывают, что если Россия будет все-таки экспортировать много — затраты на перевозки, сложности с перевозками заставят ее снизить цены, — то к этой цене — около 60 долларов за баррель — будут стремиться другие поставщики. Тогда везде понизится цена. Но в реальности от этого может быть обратный эффект. Этого никто не исключает. Россия формирует лояльный к себе флот танкеров, которые будут перевозить нашу нефть по любой цене. Если их будет недостаточно, тогда нам придется сократить экспорт. Это подстегнет скорее дефицит и толкнет цены вверх. Сейчас, думаю, история с потолком не входит в число основных факторов, которые определяют цены на нефть. Мы видим, что все просто боятся глобальные рецессии, поэтому цены на нефть начинают снижаться. Если будет глобальная рецессия, будут производить меньше товаров, перевозить их будут также меньше, и, соответственно, спрос на нефть будет не такой большой. С другой стороны, есть фактор Китая. Он, наоборот, говорит, что сейчас выходит из пандемии коронавируса, отменяет ограничения. Значит, народ будет перемещаться больше, производство возрастет, спрос на нефть пойдет вверх. РИА «Новости»

4 Сергей Сергеевич Пикин, эксперт по энергетике, директор Фонда энергетического развития В Евросоюзе потолок цен на нефть ввели как средство борьбы со сверхдоходами России. Они не собираются покупать этот Mercedes ни за пять рублей, ни за рубль, ни за копейку. Они просто отказались от покупки российской нефти в рамках ЕС морским путем. Потолок цен — не про покупку, это про то, чтобы не дать России много заработать, чтобы контролировать российские поставки. Если Москва играет по их правилам, тогда их сервисные компании могут предоставлять суда, страховать поставки нефти, оказывать сервисные услуги. Механизм снижения цен сейчас вообще другой: он связан с общей ситуацией в глобальной экономике. Она переживает не лучшие времена. Мы видим, что Европа практически в рецессии, США балансируют плюс-минус, то ли будет [рецессия], то ли нет, в Китае — пандемия. Это все определяет темпы роста спроса на нефть, и отсюда мы видели падение цен — ниже 80, потом снова выше. В любом случае тренд сейчас не в сторону идеи «а давайте-ка выше 100 поднимем». Скорее тренд на снижение. Именно из-за ситуации в экономике. К тому же наши добрые покупатели, партнеры, оставшиеся в Китае, Индии, Турции, других странах, видят эту ситуацию и активно пользуются. Они пытаются выбить из России дополнительные скидки, поэтому фактическая цена продажи нашей нефти точно соответствует потолку цен. Ниже даже. Это просто использование ситуации, а не потому ввели этот потолок. Для обычного потребителя это значит удорожание топлива, потому что цены всегда растут. Потолок на это не влияет никак. Просто каждый год у нас происходит рост стоимости топлива. Последние несколько недель — гигантский рост цен на дизель зимний. Серьезный бросок вверх произошел — на два с половиной — три рубля. Это связано с тем, что грядет эмбарго, с 5 февраля, на нефтепродукты. До того момента трейдеры пытаются по максимуму все, что можно, продать, в европейские страны в том числе. От санкций никто никогда не выиграл. Это губительная политика и для тех, кто их вводит, и для тех, против кого вводят. Этот год показал, что потери обоюдоострые. У ЕС даже потери больше, чем у России. В любом случае ничего хорошо ограничения не несут. Это факт. Насколько все это затянется — зависит от геополитических факторов. Может, все закончится быстро. Мы всегда надеемся перед Новым годом. А может, продлится десятилетие.